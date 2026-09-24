“No hable con malas palabras”: el tenso cruce de Mayans con Losada tras llamar “boludo” a Tutankamón en el Senado

Fue durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, aprobada con 46 votos a favor y 22 en contra, cuando el legislador recurrió a referencias históricas y bíblicas para cuestionar la política del organismo, y una sola palabra desató un entredicho que terminó con ambos senadores diciéndose que se callaran la boca

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En medio del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías, el Senado fue escenario de un tenso cruce entre los parlamentarios José Mayans y Carolina Losada. El senador peronista por Formosa tildó de “boludo” a Tutankamón en medio de un alegato, lo que desató una escalada verbal con la presidenta provisional de la Cámara.

Todo arrancó con un argumento, cuanto menos particular. Mayans, que venía cuestionando lo que describió como la “irresponsabilidad” del Banco Central ante situaciones de emergencia, recurrió a una cadena de referencias históricas y bíblicas para ilustrar su postura. Primero invocó a Rico McPato —el personaje de historietas que guardaba su fortuna en una bóveda sin tocarla— y de ahí dio un salto directo al antiguo Egipto. “Tutankamón, el faraón niño, que murió lleno de tesoros”, lanzó el legislador, para luego traer a colación el pasaje del Evangelio en que Jesús advierte contra acumular riqueza en la tierra, “donde los ladrones hurtan y el horín corrompe”.

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Después recordó que Howard Carter había descubierto la tumba del faraón —aunque situó el hallazgo en 1920, cuando en realidad fue en 1922— y señaló que, de todas formas, los saqueos previos ya habían vaciado buena parte de sus tesoros. El remate fue directo: “Tutankamón iba a llevar su plata al más allá. Otro boludo, diríamos, ¿verdad?”

La palabra no tardó en encender la mecha. Losada intervino de inmediato desde la presidencia. “Senador, le pido por favor que cuide el vocabulario en esta casa. Ni insultos”, señaló la legisladora, que presidía la sesión ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ejercía de manera interina la Presidencia de la Nación por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, y el presidente provisional Bartolomé Abdala.

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El senador peronista recurrió a referencias históricas y bíblicas para cuestionar la política del Banco Central durante el debate en la Cámara alta

Lejos de ceder, Mayans respondió con una frase que no dejó margen para el debate: “No me diga cómo hablar”. Lo que siguió fue un intercambio de réplicas que fue subiendo de tono con cada turno. Losada insistió en que no debía usar malas palabras ni insultar; él la acusó de “hacer show”. Cuando la legisladora advirtió que le cortaría el micrófono si continuaba, Mayans le respondió: “Pídaselo a Milei”, en alusión a la forma de hablar del Presidente.

El entredicho llegó a su punto más álgido cuando Mayans le dijo a Losada que se callara la boca. Ella respondió con la misma frase, y el intercambio derivó en un contrapunto en el que ambos se acusaban mutuamente de no respetar el uso de la palabra. En un momento, el senador aplaudió —presuntamente ante alguna intervención del recinto— y con ironía anotó: “Muy bien. Ahora voy a seguir un poquito más”.

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La discusión en torno a la palabra en cuestión ocupó varios minutos del debate. Mayans defendió su uso con un argumento semántico: “Ser boludo no es mala palabra. Busque en el diccionario qué quiere decir boludo. Si quiere decir boludo, busque en el diccionario y aprenda”.

Losada, por su parte, se mantuvo firme: “Acá no hable con malas palabras”. Y cerró con una frase que condensó la tensión del momento: “Si tengo que aprender de usted, mejor me voy a otro lado”.

Losada presidió la sesión ante la ausencia de Villarruel, quien ejercía de manera interina la Presidencia de la Nación por el viaje de Milei a Estados Unidos

El senador formoseño no abandonó la discusión sin lanzar una última estocada: “Vaya y dígale a Milei que aprenda a hablar con la gente”. Losada le recordó que era ella quien presidía la sesión y que, mientras lo hiciera, él debía hablar “como corresponde”.

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Tras el cruce, Mayans retomó su discurso sobre el proyecto del BCRA. “La gente tiene hambre”, planteó, y cuestionó que el organismo acumule reservas mientras la población no accede a medicamentos.

El episodio se produjo en el marco de una sesión en la que el Senado debatió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que busca reforzar la independencia del organismo y prohibir el financiamiento al Tesoro. Con 46 votos a favor y 22 en contra, la Cámara aprobó el texto con modificaciones en el mecanismo de designación y remoción de autoridades, por lo que el proyecto regresó a Diputados para una segunda revisión.

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