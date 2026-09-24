Política

“No hable con malas palabras”: el tenso cruce de Mayans con Losada tras llamar “boludo” a Tutankamón en el Senado

El cruce fue entre el jefe de la bancada peronista y la senadora del PRO fue durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El representante formoseño recurrió a referencias históricas y bíblicas para cuestionar la política del organismo

Fue durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, aprobada con 46 votos a favor y 22 en contra, cuando el legislador recurrió a referencias históricas y bíblicas para cuestionar la política del organismo, y una sola palabra desató un entredicho que terminó con ambos senadores diciéndose que se callaran la boca
Guardar

En medio del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías, el Senado fue escenario de un tenso cruce entre los parlamentarios José Mayans y Carolina Losada. El senador peronista por Formosa tildó de “boludo” a Tutankamón en medio de un alegato, lo que desató una escalada verbal con la presidenta provisional de la Cámara.

Todo arrancó con un argumento, cuanto menos particular. Mayans, que venía cuestionando lo que describió como la “irresponsabilidad” del Banco Central ante situaciones de emergencia, recurrió a una cadena de referencias históricas y bíblicas para ilustrar su postura. Primero invocó a Rico McPato —el personaje de historietas que guardaba su fortuna en una bóveda sin tocarla— y de ahí dio un salto directo al antiguo Egipto. “Tutankamón, el faraón niño, que murió lleno de tesoros”, lanzó el legislador, para luego traer a colación el pasaje del Evangelio en que Jesús advierte contra acumular riqueza en la tierra, “donde los ladrones hurtan y el horín corrompe”.

PUBLICIDAD

Después recordó que Howard Carter había descubierto la tumba del faraón —aunque situó el hallazgo en 1920, cuando en realidad fue en 1922— y señaló que, de todas formas, los saqueos previos ya habían vaciado buena parte de sus tesoros. El remate fue directo: “Tutankamón iba a llevar su plata al más allá. Otro boludo, diríamos, ¿verdad?”

La palabra no tardó en encender la mecha. Losada intervino de inmediato desde la presidencia. “Senador, le pido por favor que cuide el vocabulario en esta casa. Ni insultos”, señaló la legisladora, que presidía la sesión ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ejercía de manera interina la Presidencia de la Nación por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, y el presidente provisional Bartolomé Abdala.

PUBLICIDAD

El senador peronista recurrió a referencias históricas y bíblicas para cuestionar la política del Banco Central durante el debate en la Cámara alta
El senador peronista recurrió a referencias históricas y bíblicas para cuestionar la política del Banco Central durante el debate en la Cámara alta

Lejos de ceder, Mayans respondió con una frase que no dejó margen para el debate: “No me diga cómo hablar”. Lo que siguió fue un intercambio de réplicas que fue subiendo de tono con cada turno. Losada insistió en que no debía usar malas palabras ni insultar; él la acusó de “hacer show”. Cuando la legisladora advirtió que le cortaría el micrófono si continuaba, Mayans le respondió: “Pídaselo a Milei”, en alusión a la forma de hablar del Presidente.

El entredicho llegó a su punto más álgido cuando Mayans le dijo a Losada que se callara la boca. Ella respondió con la misma frase, y el intercambio derivó en un contrapunto en el que ambos se acusaban mutuamente de no respetar el uso de la palabra. En un momento, el senador aplaudió —presuntamente ante alguna intervención del recinto— y con ironía anotó: “Muy bien. Ahora voy a seguir un poquito más”.

La discusión en torno a la palabra en cuestión ocupó varios minutos del debate. Mayans defendió su uso con un argumento semántico: “Ser boludo no es mala palabra. Busque en el diccionario qué quiere decir boludo. Si quiere decir boludo, busque en el diccionario y aprenda”.

Losada, por su parte, se mantuvo firme: “Acá no hable con malas palabras”. Y cerró con una frase que condensó la tensión del momento: “Si tengo que aprender de usted, mejor me voy a otro lado”.

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 2026
Losada presidió la sesión ante la ausencia de Villarruel, quien ejercía de manera interina la Presidencia de la Nación por el viaje de Milei a Estados Unidos

El senador formoseño no abandonó la discusión sin lanzar una última estocada: “Vaya y dígale a Milei que aprenda a hablar con la gente”. Losada le recordó que era ella quien presidía la sesión y que, mientras lo hiciera, él debía hablar “como corresponde”.

Tras el cruce, Mayans retomó su discurso sobre el proyecto del BCRA. “La gente tiene hambre”, planteó, y cuestionó que el organismo acumule reservas mientras la población no accede a medicamentos.

El episodio se produjo en el marco de una sesión en la que el Senado debatió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que busca reforzar la independencia del organismo y prohibir el financiamiento al Tesoro. Con 46 votos a favor y 22 en contra, la Cámara aprobó el texto con modificaciones en el mecanismo de designación y remoción de autoridades, por lo que el proyecto regresó a Diputados para una segunda revisión.

Temas Relacionados

José MayansCarolina LosadaSenado de la NaciónBCRASenadoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Que se banque la interna": Cúneo desafió a Máximo Kirchner en un acto de homenaje a José Ignacio Rucci

El dirigente peronista, precandidato a gobernador bonaerense, criticó al diputado nacional y señaló que “financia con su dinero a la izquierda troska”. En su discurso, además, cuestionó con dureza a Javier Milei y a Cristina Kirchner

"Que se banque la interna": Cúneo desafió a Máximo Kirchner en un acto de homenaje a José Ignacio Rucci

Milei se reunió con Netanyahu en Naciones Unidas y ratificó su apoyo incondicional al primer ministro de Israel

Durante un encuentro a puertas cerradas que se extendió durante 20 minutos, el presidente argentino explicitó al premier israelí su apoyo, a pocas semanas de las elecciones que pueden significar su epílogo político.

Milei se reunió con Netanyahu en Naciones Unidas y ratificó su apoyo incondicional al primer ministro de Israel

El Senado cambió la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto regresa a Diputados

Se eliminaron los 2/3 de ambos recintos para remover autoridades. Se hará sólo con la mayoría absoluta de la Cámara alta. Mismo caso para postulantes al directorio. El texto obtuvo 46 votos y 22 rechazos -dos tercios- en la definición en general

El Senado cambió la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto regresa a Diputados

Intendentes del PJ respaldaron un candidato para el Consejo de la Magistratura y apuntan a las vacantes de la Corte bonaerense

En la Corte Suprema hay cuatro vacantes y un grupo de jefes comunales impulsa un nombre para negociar. Además, hubo una reunión con el rector de la Universidad de Lomas para respaldar al candidato de Abogacía Federal en las elecciones del órgano judicial

Intendentes del PJ respaldaron un candidato para el Consejo de la Magistratura y apuntan a las vacantes de la Corte bonaerense

La CGT se reunirá para avanzar en el plan de lucha y podrían hacer una movilización antes de la visita del Papa

La mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se juntará el martes próximo en la UOCRA para discutir la estrategia sindical en medio de las presiones para endurecer las protestas. En noviembre, tregua por el encuentro con León XIV

La CGT se reunirá para avanzar en el plan de lucha y podrían hacer una movilización antes de la visita del Papa

DEPORTES

Dibu Martínez mostró el detrás de escena del asado de la selección argentina: el toque para “bajar las calorías”

Dibu Martínez mostró el detrás de escena del asado de la selección argentina: el toque para “bajar las calorías”

Video: la batalla campal tras la consagración de Venezuela ante Chile en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos

El increíble gol que falló Cristiano Ronaldo y los estrenos de Klopp y Xavi en el arranque de la Nations League: todos los resultados

El ex jugador de River Plate Ezequiel Cirigliano fue detenido por quitarle el arma a una policía

La Conmebol reveló cuánto dinero recaudaron los semifinalistas de la Libertadores y la Sudamericana: las cifras de Estudiantes y Boca

TELESHOW

El dueño de la panchería cruzó a Nicole Neumann por su furioso descargo: “No estoy enojado, estoy chocho”

El dueño de la panchería cruzó a Nicole Neumann por su furioso descargo: “No estoy enojado, estoy chocho”

Pampita reaccionó a su error con la China Suárez: la filosa foto que publicó luego de la polémica

Melody Luz reavivó su conflicto con Mariana Nannis: “Mi hija no sabe quién es”

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

Una fotografía suya de 1990 en California sorprendió a Luciano "El Tirri" y provocó la reacción de su primera esposa

INFOBAE AMÉRICA

Industria latinoamericana de alimentos cuestiona criterios utilizados para clasificar productos como ultraprocesados

Industria latinoamericana de alimentos cuestiona criterios utilizados para clasificar productos como ultraprocesados

EEUU decomisó más de 11 toneladas de cocaína al sur de Costa Rica y Panamá en seis días

“Asumo con mucha paz este momento”: canciller Manuel Tovar rompe el silencio tras ser destituido por Laura Fernández

Las imágenes desde el espacio revelan cómo la erupción de un volcán cambió una isla en un mes y dejó en alerta a Indonesia

El Ministerio de Agricultura extiende el programa Suelos y Agua para el Futuro a seis departamentos de Guatemala