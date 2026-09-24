Jornada financiera: el riesgo país rozó los 580 puntos y las acciones argentinas volvieron a caer

La venta de bonos de deuda norteamericana trajo incertidumbre al mercado.

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La tendencia negativa de Wall Street, donde se extendieron las ventas de bonos de la deuda de Estados Unidos y el petróleo concretó una nueva rueda alcista, impactaron otra vez sobre la valuación de los activos argentinos, junto con desalentadores datos macroeconómicos domésticos.

Mientras que los ADR argentinos retrocedieron a precios mínimos en cinco meses, un dólar más demandado marcó un récord y el riesgo país se aproximó a los 600 puntos básicos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1%, a 2.939.964 puntos, un mínimo desde el 21 de agosto, después de cuatro descensos consecutivos. Medido en dólares “contado con liquidación”, el panel de acciones líderes se acercó a los 1.800 puntos, el escalón más bajo desde el 16 de marzo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se impusieron las bajas, encabezadas por Bioceres (-5,3%) y Telecom Argentina (-4,1%).

También bajaron de precio las compañías del sector petrolero como YPF (-0,7%, a USD 53,53) y Vista Energy (-2,8%), a pesar del el ascenso de 4,3% en el crudo Brent del Mar del Norte, negociado a USD 107,50 el barril para entregar en noviembre.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- revirtieron la suba de 0,4% en promedio hasta el mediodía, para pasar a una baja de 0,5% al cierre, mientras que el índice de riesgo país JP Morgan subió once unidades para la Argentina, en los 578 puntos básicos, máximo desde el 28 de abril, tras haber tocado los 557 puntos antes del mediodía.

“Los bonos soberanos argentinos profundizaron su desempeño inferior al del resto del mercado, con la presión nuevamente concentrada en el tramo largo de la curva”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“El punto clave es que esto ya no responde únicamente a la dinámica de los bonos del Tesoro de Estados Unidos: incluso en ruedas en las que los Treasuries y la deuda de mercados emergentes operan prácticamente sin cambios, los bonos argentinos continúan perdiendo valor. A los rendimientos actuales, vemos poco margen para que el Tesoro regrese al mercado con nuevas emisiones de Bonares en la próxima licitación, lo que refuerza las restricciones de financiamiento en moneda dura”, añadieron desde Adcap.

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Martín Mazza, director de MM Investment, explicó que “hay una diferencia importante entre que suban los bonos y que cambie estructuralmente el riesgo argentino. Para que la compresión sea sostenible, el mercado necesita ver acumulación de reservas, capacidad de refinanciamiento y menor incertidumbre sobre los dólares necesarios para pagar la deuda”.

“El contexto internacional hoy juega mucho más de lo que parece. Con el Treasury largo nuevamente arriba del 5%, todos los activos necesitan ofrecer mayor retorno. Para Argentina eso implica que incluso haciendo las cosas bien localmente, el costo de capital puede permanecer alto por factores completamente externos”, apuntó Mazza.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec cayó un amplio 2,9% mensual desestacionalizado en julio, una baja mayor a lo esperado, con el débil desempeño de la industria y la construcción. Además, el Indec informó que la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% durante el primer semestre de 2026. El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento.

Las acciones estadounidenses recuperaron terreno ante el resurgimiento de las esperanzas de un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, contrarrestando los temores inflacionarios y el aumento de los rendimientos de los bonos.

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Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York redujeron las bajas a un 0,3% en el índice Dow Jones de Industriales y cierres prácticamente neutros para el S&P 500 y el panel tecnológico Nasdaq.

La incertidumbre de los operadores continuó ante la venta de títulos de deuda: el rendimiento del bono del Tesoro de los EEUU a diez años avanzó cinco puntos básicos, a 5,16% anual, su nivel más alto desde 2007 después de que un barómetro económico de S&P mostrara un fuerte crecimiento empresarial, lo que aumentó las presiones inflacionarias. El rendimiento del bono a 30 años tocó su nivel más alto desde 2004.

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Las acciones de Wall Street redujeron sus pérdidas después de que Reuters informara que los negociadores estadounidenses e iraníes estaban trabajando en un plan para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, expresó que “las bolsas de Nueva York atravesaron una rueda altamente volátil. recortando pérdidas iniciales pero cerrando prácticamente sin cambios en territorio neutral. El mercado se mantiene presionado por un ‘triple viento de frente macroeconómico’: la escalada sostenida en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el repunte en los precios del petróleo por nuevos ataques en Medio Oriente y el endurecimiento de las expectativas monetarias de la Reserva Federal”.

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Mientras tanto, la reunión del presidente norteamericano Donald Trump con el líder chino Xi Jinping siguió como el evento clave a seguir en los mercados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos y China acordaron extender su tregua comercial por dos meses más, hasta el 10 de enero, dejando la competencia en inteligencia artificial, la guerra en Irán y los minerales críticos como los principales temas a tratar. Varios directores ejecutivos de importantes empresas tecnológicas estadounidenses se unieron a la comitiva de los líderes.

Nuevo récord para el dólar

Con un monto de operaciones algo reducido respecto a recientes ruedas, por USD 486,2 millones en el segmento de contado, la demanda privada empujó nuevamente al tipo de cambio a valores máximos nominales.

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El dólar mayorista sumó 3,50 pesos o 0,2%, a $1,519,50, para avanzar en septiembre once pesos o 0,7%, una tasa que igualmente luce perdedora respecto de la inflación prevista.

“Ya sobre la última media hora, tras alcanzar los $1.521, apareció una oferta más importante que no solo logró contener la cotización, sino que también permitió una descompresión sobre el cierre”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista subió 5 pesos, cerca de los 6 pesos de aumento final de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.911,44 pesos. El dólar mayorista se ubica a 391,94 pesos o 25,8% del límite de flotación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista rompió así una serie de seis sesiones operativas en la cuales se mantuvo en los 1.535 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.538,39 para la venta y $1.486,50 para la compra. El dólar blue permaneció ofrecido a 1.560 pesos.

El BCRA compró USD 8 millones en el segmento spot, el 1,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas resignaron USD 88 millones, a USD 48.845 millones, el stock más bajo de septiembre, en una sesión con baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.309,10 la onza.