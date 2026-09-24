El Senado cambió la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto regresa a Diputados

El pleno de la Cámara alta durante la sesión de este jueves (Fotos: Prensa Senado)

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El Senado aprobó esta tarde cambios al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y, por ende, la iniciativa regresa en segunda revisión a Diputados, que sólo podrá aceptar la totalidad de lo avalado por la Cámara alta o, en todo caso, insistir con la versión original, votada el mes pasado. La institución monetaria tendrá un único objetivo: defender el valor de la moneda.

Dentro del puñado de modificaciones se destaca la eliminación de los dos tercios de ambas Cámaras para remover autoridades -muy cuestionada-, que ahora pasaría a ser por mayoría absoluta -la mitad más uno del total del Cuerpo- y sólo por el Senado. Mismo caso para validar el pliego de candidatos que envíe el Ejecutivo, que en la actualidad es por mayoría simple. “Comienza el fin de la inflación. VLLC!”, afirmó Javier Milei en su cuenta de la red social X minutos después de terminado el trámite legislativo.

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La palabra final queda en manos de Diputados, que tendrá un desafío en caso de ir por la versión original: la votación en general llegó a los 2/3 -46 a favor y 22 en contra-, así como gran parte de los artículos en la particular, y se precisaría allí esa misma contundencia para dejar en pie lo de agosto último.

Además de su finalidad central, el texto en cuestión apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

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El legislador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Agustín Monteverde

Quien adelantó los cambios en el recinto -anticipados ayer por medios acreditados en la Cámara alta- fue el legislador libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Seguido a ello, aseguró que el proyecto “no se trata de un capricho”, sino de “evidencias concretas de una tragedia” que, según sus dichos, ocurrió desde 2003, con “20 años de saqueo institucional que le costó al país el equivalente al 85% del PBI”. En ese sentido, apuntó a “reservas líquidas actualizadas por USD 116.000 millones”.

Monteverde tampoco olvidó “las letras intransferibles para sustituir reservas por ‘pagadioses’, cuyos autores sabían tenían valor cero”. Luego, habló de “una emisión exógena, pura y dura para financiar al Tesoro que nos costó USD 299.000 millones” y una “emisión endógena que creó un dispositivo de esterilización de lo que se emitía y se ocultaba y postergaba”. Y agregó: “Se emitía por una ventanilla y se tomaba por otra con una tasa de interés, con bancos comerciales que se convirtieron en ‘pasamanos’ de lujo y ganaban fortunas con lo que pagaba el Banco Central. Transformaron el ahorro de argentinos en plata para los políticos”.

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“Creemos que están dadas condiciones para que vuelva a Diputados. Las reformas son insuficientes, incongruentes y, verdaderamente, pueden generar más perjuicios que beneficios. Estas reformas hay que hacerlas de forma estructural”, manifestó el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Su espacio apoyó la cuestión de la mayoría absoluta para la remoción y activación de autoridades. En tanto, los ahora peleados con el cristinismo de Convicción Federal fueron por el medio -sin éxito- a través de Guillermo Andrada (Catamarca), con un guiño en general y observaciones en particular. No olvidó, como era esperable, un pedido que no fue contemplado para que sumar sillas en el directorio a favor de un “federalismo” utilizado según el tema en danza.

La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Por caso, el peronista entrerriano Adán Bahl insistió con sostener el tema trabajo.

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La senadora peronista Florencia López fue una de las voces críticas contra el proyecto del Gobierno (Infobae en Vivo)

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se modernizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Desde La Libertad Avanza no olvidaron la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre 2019 y 2023. “Triplicaron la emisión monetaria”, lanzó la pastora evangélica Nadia Márquez (Neuquén), vedada en su provincia para cargos locales para ser candidata por la Ficha Limpia vigente en aquel distrito, tras una probation hace más de 10 años. “La fiestita siempre alguien la paga”, añadió, y recordó el DNU del ex presidente Néstor Kirchner para puentear al Congreso para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

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Otras críticas se escucharon en el recinto, como la de la peronista riojana Florencia López, quien expresó que “el artículo 13 de esta reforma plantea la inembargabilidad de las reservas” y “la modificación del 33 habilita al Banco Central a ponerlas en garantía”. “Esto es gravísimo”, sumó. No tardó en responder el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), que se pegó a Márquez y señaló sobre el primer kirchnerismo: “Le pagamos la deuda al FMI al 4% de tasa natural, con dinero obtenido de Venezuela al 16% anual. Que alguien me explique si no es usura”.

Cierres

La primera fue Flavia Royón (Primero los Salteños) que, al igual que el ex kirchnerista Andrada, comprometió el aval general y objetó cuatro puntos. Uno de ellos, adujo, es el “riesgo” de no poner “ni techo ni piso a los encajes”. En la votación en particular de un artículo, el oficialismo aceptó una de las alternativas ofrecidas por la ex referente del Gobierno anterior en el área de energía.

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El líder de la bancada radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi

Distinto el caso el del PRO: su jefe, Martín Goerling (Misiones), que habló de un “gran paso” para “blindar” a la entidad tras “antecedentes de desastres, con uso y manipulación que generó el peor de los impuestos: la inflación”. El macrista resaltó tres ítems: fin del Banco Central “como cajero automático del Estado”; adiós a la “contabilidad mágica” de utilidades, a través de devaluaciones; y el mandato único como factor clave.

Hacia la inflación fue también el líder de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). “Es el impuesto más injusto y cobarde, que afecta a quienes menos tienen”, advirtió. No obstante, evaluó que “el equilibrio fiscal sin crecimiento tampoco es bueno”, ya que “es como la paz de los cementerios”, y que si bien “no hay justicia social sin moneda estable, tampoco hay equilibrio si un pueblo no llega a fin de mes”.

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El jefe kirchnerista, José Mayans (Formosa), no dejó pasar las menciones del inicio del debate de Monteverde, y respondió: “En diciembre de 2023, la deuda general externa era de USD 370.000 millones. Hoy, es de USD 484.000 millones, más de USD 110.000 millones en 1000 días de gobierno”.

La última palabra quedó en la presidenta del interbloque de LLA, la porteña Patricia Bullrich. “Un Banco Central fuerte y que cuide la moneda implica cuánto le rinde el sueldo a una persona, qué puede comprar un jubilado y cómo ahorra una familia para sus planes futuros”, reflexionó.

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Como Victoria Villarruel reemplaza en el Ejecutivo a Javier Milei -de viaje en los Estados Unidos-, la sesión es presidida por el titular provisional de la Cámara alta, el oficialista Bartolomé Abdala

“Sabemos que hay momentos en los que hay que hacer reglas pétreas, tras una inflación -que dejó el kirchnerismo- de 211,4%”, mencionó. Y reforzó: “Había un ‘curro’ con el dólar y los precios cambiaban cada dos minutos. Hoy necesitamos que deje de ser la caja que financió absolutamente a gobiernos que pedían plata sin fondos. Por eso estamos tratando esta ley”.