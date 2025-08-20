Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Video: Larry De Clay en Infobae en Vivo

El actor y humorista, cuyo nombre real es Raúl Biaggioni, y ampliamente conocido en el mundo del espectáculo como Larry De Clay, es hoy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Democracia Confederal. En diálogo con Infobae en Vivo, cuestionó de manera enfática las políticas económicas del Gobierno y reforzó la necesidad de incorporar la perspectiva social al debate público: “Lo primero que haré será emplear a una persona con discapacidad en mi despacho porque es urgente cumplir la ley”.

La oficialización de la candidatura de Larry De Clay a diputado nacional fue una de las sorpresas del domingo, cuando se confirmaron las listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre en la Argentina. Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El contexto se da en un escenario político crispado, con alta polarización y un debate latente sobre la justicia social y las consecuencias de las políticas económicas de Javier Milei.

Sin perder el estilo frontal que lo caracteriza, Larry De Clay fue contundente: “No se puede mejorar sin justicia social. Es una cuestión lógica”. El humorista, que integra la boleta de Democracia Confederal encabezada por Santiago Cúneo, agregó: “Veo una tristeza en el país, muy difícil, porque como trato de ser coherente con lo que pienso, vengo haciendo mucho trabajo solidario y social desde distintas fundaciones. Mi programa de radio los domingos es de ayuda solidaria. Tengo contacto permanente con la pobreza, con discapacidad, con ONG; todo un universo que no encuentra salida ni siquiera con los cambios de gobierno”.

Consultado sobre la responsabilidad del Gobierno actual en la degradación social, Larry De Clay apuntó: “No lo digo yo, lo dice el mismo presidente, que detesta la justicia social. Busquen la definición de justicia social”. Contraponiendo a los datos oficiales, enfatizó: “La estadística la manejan los hombres y las computadoras. Yo en la calle, veo más pobreza. Veo negocios que se cierran, gente que pierde el trabajo. Y esto no empezó ayer, viene de antes, pero hoy la tristeza es muy palpable”.

Larry integra la lista de Santiago Cúneo

En diálogo con Infobae en Vivo, el candidato marcó fuerte su identidad militante: “Vengo de un hogar muy cristiano, católico y muy peronista, con dos doctrinas muy fuertes: la social de la Iglesia y la justicialista. Eso soy yo. La gente me conoce, saben de mi pasión por la política. Algunos me asocian solo al humor, pero hace años que participo en política. Fui concejal en Jujuy en 2005 y estoy convencido de que la militancia marca el rumbo”.

Sobre la percepción social y la fragmentación actual, el candidato sostuvo: “El problema son quienes ejecutan las doctrinas políticas y la economía sin pensar en la gente. ¿Qué país queremos? ¿Uno que proteja a las pymes, la industria, el comercio, le dé trabajo real a la discapacidad? Hay leyes, como la 22.431, que exigen un 4% de inclusión en el Estado y se ignoran. ¿Queremos provincias autónomas o el centralismo de siempre que no resuelve nada?”.

Frente a la falta de crecimiento nacional, Larry De Clay respondió con claridad: “Argentina no crece hace mucho tiempo. No se trata sólo del actual Gobierno. El deterioro es continuo. Pero si no hay justicia social, distribución del ingreso, apuesta al trabajo y la inclusión, los números macro nunca van a reflejar la calle”.

Larry De Clay habló de su candidatura en Infobae en Vivo

Al detallar su agenda para el Congreso, fue tajante sobre sus prioridades: “Lo primero que voy a hacer es contratar en mi despacho a una persona con discapacidad, como fija la ley, y militar para que el Estado cumpla el cupo del 4% en todos sus organismos. No es solo subsidios, es un tema estructural. Hay cosas que trascienden cualquier grieta, como la discapacidad y la jubilación. Ahí hay que dejar de lado los intereses sectoriales”.

Acerca del tono político que se vive en la Argentina, volvió a levantar la voz contra la violencia verbal: “Me molestan todos los insultos, vengan de quien vengan. No ayudan ni al debate ni a la democracia”. Reveló que su relación con Santiago Cúneo, cabeza de lista, incluye el debate interno sobre los límites verbales: “Es algo que hablo mucho con él y se lo digo, basta de insultos, consensuemos”.

La relación entre su figura pública como humorista y su militancia política fue otra vez foco del intercambio: “La gente sabe de mi historia. No me meto de nuevo en política, jamás la abandoné. Lo hago desde otro lugar y con absoluta convicción. Vengo de familia que sufrió persecución política, mi abuelo en Santa Fe, mi padre en el sindicalismo. Es parte de mi ADN”.

Sobre el método de construcción política, Larry De Clay fue crítico ante las internas: “En el peronismo y en todos los espacios, la única legitimidad viene con la interna real. No puede haber más presidentes de partido a dedo. Vayamos a interna, no hay otro camino”.

Respecto a la tarea legislativa, el periodista preguntó si sería oposición a Javier Milei: “¿Habría dudas? Voy a ser oposición, no tengo dudas. Pero aclaro: hay temas, como la discapacidad, donde hay que acordar políticas de Estado entre todos, porque ahí no se jode”.

Una parte especial del reportaje giró hacia el fútbol, con Larry De Clay mostrando su legendario compromiso con Boca Juniors: “Soy socio desde hace 25 años. Defiendo el rol de Román Riquelme porque defendió al club de convertirse en sociedad anónima. Boca es un símbolo cultural e histórico de la Argentina. Pero soy de Boca y de Perón. Ningún nombre, ni el mío, está por encima del club”.

Sobre la vida interna del club y la política, planteó: “Boca necesita dirigentes políticos que conozcan el club, no figuras nacionales. Hablo de gente como Digón, el ”Tano" Beraldi, Crespi; nombres de la historia. Boca es mucho más que fútbol, es una construcción cultural”.

El diálogo, que combinó política y pasiones populares, derivó en el presente teatral de Larry De Clay: “Estoy recorriendo el país con ‘Cyrano’ junto al Puma Goity. Rosario, Santa Fe, Mendoza y Córdoba nos recibieron con funciones llenas. El teatro popular sigue muy vivo”.

El actual proceso electoral, tras la oficialización de su candidatura a diputado nacional, encontró al actor con mayor compromiso que nunca: “Voy a seguir haciendo política como siempre. No vine a figurar ni a colgarme de ningún nombre. Me importa la calle, la gente, la agenda social y la inclusión”.

El cierre fue con filosofía clara: “No hay nada más grande que Boca. Ni Larry De Clay, ni Riquelme, ni Macri. Soy de Boca y de Perón. El club supera nombres propios y la Argentina necesita pensar en lo colectivo, no en los egos individuales”.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.