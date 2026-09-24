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Melody Luz reavivó su conflicto con Mariana Nannis: “Mi hija no sabe quién es”

La bailarina volvió a responderle a su suegra por su ausencia en el rol de abuela y se mostró tajante con la madre de Alex Caniggia

La bailarina habló de los dichos que hizo su suegra semanas atrás (Video: Desayuno Americano-América TV)
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Un comentario de Mariana Nannis sobre su rol como abuela reabrió el conflicto con Melody Luz, pareja de Alex Caniggia, al revelar que no pierde el sueño por no tener vínculo con su nieta Venezia. La bailarina respondió con dureza y dejó en claro que su hija ni siquiera sabe quién es Nannis, lo que da cuenta del nivel de distancia que existe entre ambas familias.

La historia del distanciamiento se remonta al embarazo de Melody, cuando la empresaria echó a la pareja del departamento que ocupaban en Puerto Madero con apenas días de aviso. “Un jueves nos avisa que un martes nos tenemos que ir”, recordó la bailarina en un móvil con Desayuno Americano (América TV). Ese episodio marcó el quiebre definitivo entre Alex y su madre: desde entonces, no se dirigen la palabra y Nannis nunca llegó a conocer a la pequeña Venezia.

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La chispa que encendió el nuevo cruce fue la muerte del periodista Samuel Chiche Gelblung. En ese contexto, Nannis llamó al programa para recordar al conductor y, en medio de la charla sobre sus hijos y el distanciamiento con los mellizos, zanjó el tema familiar con una frase que no pasó desapercibida: “A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”.

En medio de la angustia por la pérdida de su amigo Chiche Gelblung, Mariana Nannis se refirió a su relación con sus hijos y su distanciamiento con Alex Caniggia (Desayuno Americano - América)

Semanas después, Melody fue consultada al respecto. “Lo que sí retuve es que ella no perdía el sueño o algo así, o que no le sacaba el sueño el ser o no ser abuela, sino que se haya muerto Chiche”, repasó la bailarina. Y fue tajante: “Creo que una abuela, una buena madre, no diría eso, pero bueno, no me sorprende”. La frase dejó al descubierto que Melody sigue de cerca cada declaración pública de Nannis, aunque el vínculo entre ambas sea prácticamente inexistente.

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Ante la pregunta de si su hija sufre por la falta de contacto con esa rama de la familia, Melody fue categórica: “No sabe. Su abuela es mi mamá. La otra persona no sabe quién es”. Y agregó que, si Nannis declaró abiertamente que ser o no ser abuela no la desvela, la conclusión es simple: “Mi hija no tiene por qué acercarse a una persona que es así de mala”. En ese sentido, la bailarina subrayó que Venezia crece en un entorno donde la figura de abuela materna está presente y activa, en contraste con la ausencia total del lado paterno.

Fotografía dividida que muestra a Melody Luz frente a un micrófono en el lado izquierdo y a Mariana Nannis en el lado derecho
Melody Luz y Mariana Nannis protagonizan un enfrentamiento público tras recientes declaraciones relacionadas con su entorno familiar

Sobre el desalojo, Melody contradijo la versión de Nannis, quien aseguró haberles avisado con tiempo. “Si le habían cambiado las paredes, eso fue Charlotte, nosotros no fuimos y no estaba destrozado”, aclaró, descartando también que el departamento hubiera quedado en mal estado. Pese al episodio, la bailarina contó que, al irse, le dejó a Nannis un ramo de 25 rosas con una nota que decía “Gracias Mariana”. “Mi gracias fue como: bueno, gracias por dejarme vivir este tiempo acá. Yo no actúo igual que las otras personas que actuaron mal conmigo”, explicó, y el gesto ilustra su postura ante el conflicto.

La situación se extendió aun después de la partida: según la bailarina, Nannis siguió exigiéndole a Alex el pago de las expensas del departamento, algo que él no realizó. Para Melody, ese detalle refleja las prioridades de su suegra. “El que hoy en día tiene familia, tiene amor, tiene éxito y le va muy bien es a Alex. Y a mí también, porque yo tengo una familia que no le importa lo material, no le importa el departamento, no le importan las marcas, cosa que a ella sí”, cerró la bailarina, trazando una distinción entre los valores que, según ella, guían a cada parte del conflicto.

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