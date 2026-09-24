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Pampita reaccionó a su error con la China Suárez: la irónica foto que publicó luego de la polémica

La modelo compartió por error una publicación de la actriz y la borró en segundos. Un día después apeló al humor para responder al revuelo

Nazareno Móttola, Yayo y el transformista Federico Rey protagonizaron el popular meme (Peligro sin codificar/ Telefe)
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Pampita eligió el humor en sus redes para reaccionar a su error en Instagram que reactivó su histórico enfrentamiento con la China Suárez. La conductora había compartido una publicación de la actriz en sus historias, la eliminó pocos segundos más tarde y, cuando las capturas ya circulaban, apeló a un famoso meme.

Sin dar explicaciones sobre lo ocurrido, la animadora subió una imagen con la frase “No me quemes...”, el viral de Nazareno Móttola para tomarse de forma liviana su blooper. El mensaje fue leído como una respuesta directa al revuelo que provocó el repost y a la rapidez con la que los usuarios detectaron que una foto de la actriz había aparecido en su perfil.

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La elección no fue casual. El meme pertenece a Nazareno Móttola y nació en un sketch de Peligro Sin Codificar, el ciclo humorístico en el que el actor compartía escena con Yayo y Federico Rey, el actor que interpreta a La Prici en el sketch. En el recordado meme la acción pasa en un supuesto control de alcoholemia, Móttola lanzó la frase que luego se convirtió en una de las más usadas en las redes argentinas.

Pampita
Pampita optó por el humor con el meme de Nazareno Móttola y su "No me quemés" en Peligro sin codificar (Instagram)

Con ese guiño, la modelo evitó el comunicado, los descargos y las aclaraciones extensas. Pampita siguió con su actividad habitual en Instagram y dejó que el meme hablara por ella.

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Todo había comenzado con una galería de fotos de la China Suárez. La actriz había compartido imágenes en las que mostraba distintos looks y, por motivos que no se conocieron, ese contenido terminó publicado en las historias de la modelo. La aparición fue breve, pero no pasó inadvertida.

Según las capturas difundidas en X, el repost estuvo disponible menos de 20 segundos. Alcanzó ese lapso para que varios usuarios registraran la pantalla y difundieran la imagen. La cuenta de LAM fue una de las que dio cuenta del desliz con un mensaje que apuntó al repost de Pampita.

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Pampita compartió por error un posteo de la China Suárez y lo eliminó a los pocos segundos

A partir de ahí, las versiones se multiplicaron. Algunos seguidores plantearon que la conductora pudo haber intentado enviar el posteo por mensaje privado y que, por equivocación, lo habría agregado a sus historias. Otros se preguntaron si se trataba de un error de la aplicación. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada por la modelo ni por su entorno.

La situación tomó otra dimensión por los nombres involucrados. Cada interacción pública entre Pampita y la China Suárez suele despertar atención, aun cuando se trate de un gesto involuntario. El historial compartido y el vínculo familiar que las une a través de Benjamín Vicuña explican por qué una historia eliminada a los pocos segundos se convirtió en tema.

Las dos fueron pareja del actor chileno en distintos momentos y sus hijos son hermanos. Con el paso de los años, ambas dejaron ver que buscaban sostener una relación respetuosa por el bienestar de los chicos. De hecho, también coincidieron en eventos, posaron juntas ante las cámaras y participaron de encuentros familiares que ayudaron a bajar el tono de una historia que durante mucho tiempo estuvo atravesada por polémicas.

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Pampita compartió una foto de la China Suárez por error: el posteo que eliminó a los pocos segundos (Grupo Mass)

En agosto de 2025, Pampita habló públicamente de esa dinámica y explicó que prefería evitar conflictos. “No quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo rebuena relación hace un montón de tiempo”, dijo entonces. La frase volvió a circular tras el repost accidental, junto con las imágenes de ambas en reuniones familiares.

Por su parte, Eugenia Suárez contó en 2023 que habían compartido encuentros en sus casas y que existía diálogo por temas cotidianos. La actriz también se refirió en febrero de 2026 a su pasado con Vicuña y sostuvo que la relación ya estaba terminada en 2015, una declaración que volvió a activar debates en redes sobre aquella etapa.

Ese contexto hizo que el error de Instagram fuera analizado mucho más allá de una simple equivocación digital. También aparecieron comentarios vinculados a una marca internacional de la que Pampita es embajadora y para la que La China ya no trabaja. Sin embargo, ninguna de las protagonistas se refirió a ese tema después de que circularan las capturas.

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