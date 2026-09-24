Una fotografía suya de 1990 en California sorprendió a Luciano "El Tirri" y provocó la reacción de su primera esposa

Luciano el Tirri y Mariana Tévez aparecen en un montaje compuesto por dos fotografías individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luciano “El Tirri” Giugno recibió de su hija Katerina una fotografía tomada en 1990 en Laguna Beach, California, en la que aparece junto a Mariana Tévez, su primera esposa. El músico y primo hermano de Marcelo Tinelli agradeció el gesto en sus redes sociales con un mensaje que revivió una historia de amor que comenzó en el mundo de la música.

La imagen muestra a una pareja joven en plena calle. Él lleva una gorra roja con visera, anteojos oscuros y una sudadera con la inscripción “Grand Prix”. Ella camina a su lado con campera de cuero y el pelo al viento. Detrás, una ciudad que todavía no sabía que sería escenario de un capítulo importante de sus vidas. “Gracias hija por este recuerdo increíble con tu mamá”, escribió El Tirri al publicar la postal. Y cerró con una frase que habla de los tiempos: “Aún no estabas vos”, en referencia directa a Katerina, quien todavía no había nacido cuando esa foto fue tomada.

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El Tirri publicó una foto retro que le envió su hija y su primera esposa se la comentó

La historia de cómo Luciano Giugno conoció a Mariana Tévez tiene el ritmo de una canción. En aquel entonces, el músico tocaba con Los Fabulosos Cadillacs, la banda de ska y rock latino que integró desde su fundación en 1985 hasta 1990. En una reunión, Leo Dan —padre de Mariana— los introdujo con una frase simple: “Les presento a mi hija”. El Tirri recuerda que su reacción fue inmediata. “Yo pensé: ‘¡Wow!’ Le puse el ojo y 12 meses después nos estábamos casando”, contó en declaraciones anteriores.

El matrimonio se asentó en California, donde nació Katerina, la mayor de las tres hijas de El Tirri. La joven hoy es nutricionista y reside en Miami, Florida. Además de su trabajo profesional con niños dentro del espectro autista, colaboró con su padre en un proyecto vinculado a la gastronomía saludable.

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Fue ella quien le envió la fotografía, disparando una cadena de publicaciones que movilizó también a Mariana Tévez. La exesposa del músico replicó la imagen en sus historias de Instagram con la frase “Divinos recuerdos” acompañado de un corazón y compartió otra postal familiar de aquella misma época: en esta segunda foto, se los ve a los dos más jóvenes, posando frente a una casa de estilo californiano junto a una Katerina pequeña. “The good ol’ days in Cali” (“Los buenos viejos tiempos en Cali”) escribió Mariana, en referencia a los años que la familia pasó en California.

El Tirri publicó una foto retro que le envió su hija y su primera esposa se la comentó

Mariana Tévez dejó la música y hoy es agente inmobiliaria en Miami

El vínculo entre El Tirri y su exsuegro perduró más allá del matrimonio. “Visitaba muy seguido a Leo”, dijo el músico en más de una entrevista, en la que describió al fallecido cantautor santiagueño como una figura de peso en su formación musical. “Tenía más de 7000 canciones en su repertorio y con él grababan todos los artistas del mercado latino en Estados Unidos. Me enseñó mucho de la música más allá de ser un gran profeta del amor”, afirmó.

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Mariana Tévez también tuvo su propio recorrido artístico. Al igual que su hermano, transitó el mundo de la música y llegó a compartir escenario con su papá, Leo Dan. Con el tiempo, tomó la decisión de alejarse del espectáculo y reorientó su carrera hacia el rubro inmobiliario. Hoy se desempeña como agente exclusiva de eXp Realty a través de su emprendimiento Live at Brickell, en Miami, ciudad donde vive desde hace años.

La publicación de El Tirri y la respuesta de Mariana cerraron, al menos por un instante, la distancia entre dos vidas que siguieron rumbos distintos. Una foto encontrada por Katerina fue suficiente para que los tres volvieran a aparecer juntos, aunque sea en pantalla.

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