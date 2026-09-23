Política

Tras el pedido de Trump, el Gobierno se prepara para declarar organizaciones terroristas a otras 18 agrupaciones

El mandatario estadounidense les solicitó a los aliados que adhieran a la medida que tomó su administración. Cómo es el extenso proceso y los planes para simplificarlo

Milei y Quirno en el encuentro del "Shield of the Americas" (Charly Triballeau/Pool via REUTERS)
Milei y Quirno en el encuentro del "Shield of the Americas" (Charly Triballeau/Pool via REUTERS)
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Como estaba previsto, en el marco de la asamblea general de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei aprovechó para ratificar su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos que se vio reflejado no solo en la agenda que lleva adelante en Nueva York, que incluye reuniones con funcionarios norteamericanos, sino también en los gestos que viene dando su Gobierno para demostrar su afinidad.

Una de las medidas que tomó la gestión libertaria desde que llegó al poder fue, por ejemplo, declarar como organizaciones terroristas a varias de las agrupaciones criminales que operan en el continente y también son perseguidas por la Casa Blanca.

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Esta no es una decisión menor y es algo que a Donald Trump le interesa, a tal punto que fue una de las cuestiones que remarcó este martes, en el marco del encuentro del “Shield of the Américas” (Escudo de las Américas), la institución que él mismo encabeza y que tiene como objetivo combatir al narcotráfico en la región.

Tal como reveló Infobae en una de las notas de la cobertura exclusiva, durante su exposición en esa mesa, el mandatario republicano les reclamó a los países aliados que forman parte de este grupo “que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras” designadas por su administración.

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La relación entre la Argentina y los Estados Unidos pasa por un buen momento (REUTERS/Jonathan Ernst)
La relación entre la Argentina y los Estados Unidos pasa por un buen momento (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente”, remarcó.

Hasta el momento, la Argentina solamente declaró como organizaciones terristas a seis de las 24 agrupaciones que el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, con quien Milei conversó el martes por la tarde en Nueva York, puso en su lista negra.

A nivel local, se trata de un proceso largo en el que intervienen los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad y, finalmente, de Justicia, por lo que la inclusión de una nueva red criminal en el denominado Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), puede demorar meses.

El circuito empieza con un legajo que pasa primero por Seguridad y Cancillería, que son los que recopilan los motivos por los cuales el país debería considerar a determinada estructura criminal como una amenaza nacional.

Una vez que el correspondiente informe está terminado, se lo entrega al área de Justicia, que actualmente está en manos de Juan Bautista Mahiques, para que analice el caso y termine de tomar la decisión.

Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)
Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si bien hay un proyecto dentro del Gobierno para que el RePET pase a depender de la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que agilizaría todos los trámites, por ahora continúa bajo la órbita de Mahiques y no hay precisiones respecto de cuándo eso podría cambiar.

El ministro sigue de cerca las instrucciones del Presidente para actuar, pero según pudo saber este medio, todavía no recibió ningún nuevo legajo de las 18 organizaciones que están en el ojo de los Estados Unidos y que todavía la Argentina no condenó.

Debido a que es un pedido muy reciente de Trump, la Cancillería y Seguridad tampoco habían avanzado, aunque en Balcarce 50 reconocían que “muy seguramente en los próximos días podría haber novedades”.

En lo que va de su mandato, Milei sí incluyó en el registro a otras de las agrupaciones narco latinoamericanas: en el 2025 incorporó al Tren de Aragua (25 de febrero), al Cártel de los Soles (27 de agosto) y a Los Lobos y Los Choneros (3 de octubre), mientras que en el 2026 avanzó contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (declarado el 26 de marzo) y Chone Killers (6 de agosto).

Trump les reclamó a los Estados miembro del Escudo de las Américas que avancen con sanciones contra las organizaciones que su administración declaró como narcoterroristas (REUTERS/Kylie Cooper)
Trump les reclamó a los Estados miembro del Escudo de las Américas que avancen con sanciones contra las organizaciones que su administración declaró como narcoterroristas (REUTERS/Kylie Cooper)

Todavía resta por colocar en esa categoría a Los Tiguerones; la Segunda Marquetalia; Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Clan del Golfo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); la Mara Salvatrucha (MS-13); el Cártel de Sinaloa; el Cártel del Noreste; La Nueva Familia Michoacana; el Cártel del Golfo; los Cárteles Unidos; Viv Ansanm; Gran Grif; el Barrio 18; el Comando Vermelho; el Primeiro Comando da Capital (PCC); el Cártel de Juárez, y Los Viagras.

Si bien la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró durante una entrevista en el 2025 que tanto el Comando Vermelho como el Primer Comando Capital estaban en el RePET, nunca fueron incorporadas formalmente.

En aquel momento sí se abrió una investigación en Buenos Aires contra los dos bandos, después de un operativo policial en Río de Janeiro contra sus integrantes que dejó más de 120 muertos en el país vecino, pero el legajo no terminó todo el proceso administrativo.

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