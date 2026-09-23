Javier Milei en Nueva York, Karina en Argentina y los ruidos en el corazón libertario

Javier Milei en Nueva York

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El presidente Javier Milei hablará hoy en la ONU. En paralelo, Karina Milei tendrá su mirada atenta a cerrar el cortocircuito por Discapacidad mientras ordena a su equipo de confianza. Están a 8.496 kilómetros de distancia. Así se vivió la última crisis oficialista, con un dato extraordinario y fundamental. Hace tiempo que no se veía en la superficie la diferencia de criterio entre los hermanos Milei.

Como suele suceder en política, pasaron muchas cosas al mismo tiempo, pero Infobae pudo reconstruir -en base a conversaciones con ministros y legisladores libertarios- que sucedió algo que sorprendió en el corazón de La Libertad Avanza. Esa diferencia en una cuestión puntual generó un problema de gestión que dejó a todos sin respuestas. Se podría resumir así: Karina Milei encomendó al Congreso -por ende a Martín Menem- solucionar el tema de la Discapacidad con un proyecto acordado con bloques dialoguistas. Sin ruido, ante la necesidad de acuerdos parlamentarios para avanzar en distintos proyectos. Sin embargo, del otro lado y sin previo aviso, ingresó la reforma vía el Presupuesto. No fue ningún error. Ante este cronista, distintos funcionarios con diálogo directo con el presidente defendieron la reforma.

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“Una bomba atómica”, lo definió la senadora Patricia Bullrich. Ayer, en la mesa política, la senadora exigió enterarse antes de decisiones de estas características. Está convencida de que Santiago Caputo estuvo detrás de la avanzada. Este último no estuvo ayer. Tampoco el ministro de Economía, en Estados Unidos junto al presidente. A Bullrich le pidieron que las críticas sean hacia adentro. Nada se dijo de la acusación de mentiroso que le hiciera la senadora a Diego Santilli.

Karina Milei, en Buenos Aires, encabezando la reunión con la Iglesia y otros sectores por la visita del Papa

En simultáneo, el despido de Belén Agudiez, una virtual mano derecha de Karina, fue un cimbronazo del que aún no se toma magnitud. “El Jefe” tiene dos manos derechas. Una era ella. La otra, Mara Gorini. Agudiez había llegado a Karina a través de dos fundadores de LLA. Fue vocera del legislador Eugenio Casielles. Luego trabajó con Ramiro Marra. Con este último trabó una amistad que parecía duradera. Hasta que el poder la hizo cambiar de opinión. Casielles y Marra fueron ejecutados por Karina. Ella permaneció a su lado. Hasta el lunes. “Supongo que solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije”, tuiteó Santiago Caputo el sábado 24 de agosto. Desde entonces, cada crisis parece ir a esa frase.

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Hacia adelante, el oficialismo confía en conseguir un proyecto superador para Discapacidad. Ayer este medio pudo acceder al “borrador comparativo” donde se resumían y apuntaban las diferencias entre la ley vigente, la situación de Emergencia y la iniciativa del oficialismo. “Si nadie mete los dedos en el enchufe de nuevo, sale”, explicaron. A la misma hora que el borrador circulaba por WhatsApp, asumió al frente de Discapacidad Pablo Di Liscia, ex titular de IOMA en la época de María Eugenia Vidal. El ahora secretario trabajó más con Horacio Rodríguez Larreta que con Vidal. El dato es que fue acercado por Luis Caputo. Lo validó Santiago. Luego fue confirmado por el ministro de Salud, Mario Lugones. Por si quedaban dudas de quién manda en el área.

En tanto, Patricia Bullrich buscará demostrar que el recinto está listo para avanzar con las iniciativas del Presidente. Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, modificación al régimen de Zona Fría y Bonos de Carbono, los temas para la sesión del jueves. ¿Tiene los votos? Ella asegura que sí. Infobae pudo saber que los gobernadores quieren algún punto más de subsidio para Zona Cálida a cambio de votar Zona Fría. En los papeles, estirar más los meses para subsidiar. “Va a tener que transpirar”, dijo un senador del norte entre risas.

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Patricia Bullrich en el Senado

Hace días un sector del Gobierno deja correr una versión arriesgada. Es que la exministra de Seguridad no se mueve como debería para suspender las PASO. Esa hipótesis apunta a que necesita las primarias en caso de decidir “jugar” y enfrentar al Presidente en una eventual interna oficialista. A Bullrich las primarias le sirvieron. Y mucho. Gracias a esa herramienta enfrentó a Rodríguez Larreta y lo sacó del juego antes de la primera vuelta. ¿Piensa en ser candidata para el año que viene? Ella se encarga de desmentirlo en cada nota que ofrece. Pero su respuesta no convence al poder libertario. “Los votos los tiene que juntar Santilli. Todos los gobernadores especulan con las PASO. No las van a dar hasta último momento. Encima al de Jujuy (por Carlos Sadir) se le ocurrió decir la verdad en una entrevista. Y es que las necesitamos para ser competitivos y sacarle al peronismo una llave ordenadora. No sé para qué salió”, se sinceró un senador libertario que aún masticaba bronca por los dichos del jujeño.

Que florezcan mil internas

Axel Kicillof eligió un tema de Divididos para la previa de su discurso en Villa Dominico donde se lanzó como candidato a Presidente. “Insomnio” fue la canción elegida por “Nacho” Ramírez, amigo del gobernador y creador de la idea del Clío como eje de campaña del 2019. Mientras hablaba, Máximo Kirchner recorría la ribera quilmeña. En simultáneo, Sergio Massa participaba de un acto de la juventud del Frente Renovador en la facultad de Derecho. Nadie sabe muy bien cómo salir del laberinto. En redes sociales y en conversaciones de segundas líneas comenzó a sonar, una vez más, el nombre de “Wado” De Pedro para ir por la gobernación. El martes publicó material en Instagram visitando intendentes. ¿Será la llave del acuerdo con Kicillof? Cuesta entender el rol del tigrense en ese esquema. Por ahora, los intendentes piden cuestiones importantes para los bonaerenses y una que solo le interesa a la política. La primera es fondos extraordinarios para enfrentar el ajuste. La segunda, la re re.

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El acto de Kicillof en Avellaneda

Un interesante estudio de Eunomia Consultora marcó que casi seis de cada diez intendentes no pueden ser reelegidos el año que viene. Hay 80 inhabilitados, 44 habilitados y 11 en discusión. El peronismo es quien más pone en juego. Son 51 intendentes en total. No solo interesa a la rosca de cada municipio. Una ley que los habilite cambiaría el escenario para proveedores de esas administraciones. Suele pasar que la suerte de los empresarios que acercan “soluciones” de gestión a los intendentes, se van con la salida de este. Los nuevos llegan con su círculo de confianza. Con todo lo que eso significa. Eso es interesante, ya que comenzaron los llamados para solventar campañas. Y el número es muy distinto en caso de que el intendente que llama pueda o no reelegir. Praxis política.

Por último, como muestra del estado de ebullición peronista, el 20 de octubre, los abogados con matrícula federal de todo el país elegirán a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Para esa disputa, se anotaron la semana pasada cuatro listas con diferentes alianzas políticas de fondo. Está el espacio “Unidad en Defensa de la Abogacía”, encabezado por Alberto Biglieri (interventor de la UOM), con fuerte influencia de Daniel Angelici y el radicalismo porteño. Está la lista libertaria, “Abogacía por la Libertad”, que lleva como primer candidato a Luis Palomino, concejal de Vicente López, que responde a Sebastián Pareja, enviado de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. El peronismo no logró la unidad. Por un lado quedó “Abogacía Federal”, con Fernando Levene a la cabeza pero bajo el paraguas de Diego Molea, sectores del peronismo federal, el peronismo cordobés de Martín Llaryora y referentes de la UCR vinculados a Maximiliano Abad y el exconsejero Miguel Piedecasas. Una lista federal. Por otra parte, los referenciados en Juan Manuel Olmos, el espacio “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, encabezada por Itatí Demarchi Arballo. Allí convergen, además, sectores del kirchnerismo.

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