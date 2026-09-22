“Juanchi” Zabaleta habló sobre la interna del peronismo y advirtió: “Si Axel no gana una primaria, va a ser muy difícil que pueda ser presidente”

El exministro vinculó la falta de coordinación del gobierno de Alberto Fernández con tensiones económicas y de gestión

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Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó este lunes su candidatura presidencial con una definición dirigida al oficialismo: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”. El anuncio llegó dos días después del acto que encabezó en Avellaneda, donde presentó un armado político de alcance nacional.

El exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta planteó que el gobernador de Buenos Aires tiene condiciones para competir por la Presidencia, aunque remarcó que debería imponerse en una elección interna. “Si eliminan la PASO, el peronismo no creo que pueda ser alternativa”, afirmó.

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Según afirmó en Infobae A las Nueve, el espacio necesita presentar un programa claro sobre producción, empleo, inversión y deuda para consolidarse como una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Para el exfuncionario, una competencia electoral serviría para ordenar tanto la candidatura presidencial como la de la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de 2027.

Juan Zabaleta sostuvo que Axel Kicillof debe ganar una primaria para consolidar su candidatura presidencial hacia 2027 (Captura de video)

Ordenar las candidaturas

Zabaleta defendió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como el mecanismo para que los votantes definan qué dirigentes representarán a cada fuerza. En términos simples, se trata de una elección previa a los comicios generales, en la que pueden competir distintas listas de un mismo espacio político.

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Al mismo tiempo rechazó que el peronismo defina sus postulaciones en una elección reservada a los afiliados partidarios. Consideró que los padrones de los partidos, es decir, los registros de sus integrantes, no alcanzan para organizar una competencia de alcance nacional.

También sostuvo que una primaria permitiría participar a todos los dirigentes que aspiren a la Presidencia. Mencionó a Sergio Massa como un referente con expectativas electorales. Sostuvo que quienes aspiren a competir deberían presentar sus listas y someterse a una primaria abierta. “Si no hay primaria, el peronismo tiene mucho riesgo de implosionar, de romperse” aseguró.

Axel Kicillof lanzó su candidatura presidencial y afirmó que el oficialismo trabaja para ganarle a Javier Milei

La misma discusión, según Zabaleta, debería incluir la candidatura a gobernador bonaerense. El dirigente advirtió que, sin PASO, el peronismo perdería una herramienta para resolver sus disputas y podría debilitar su posición como alternativa electoral. “No es un gasto en la democracia una elección”, afirmó al defender ese mecanismo.

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El exministro consideró que una primaria le daría a Kicillof respaldo electoral y permitiría ordenar las diferencias dentro del peronismo. “Si Axel no gana una primaria contra los que quieren competir, va a ser muy difícil que pueda ser presidente”, afirmó.

A la vez, pidió que exponga una propuesta más amplia, con definiciones sobre zonas de inversión, industria nacional, desendeudamiento y el funcionamiento de un eventual gobierno.

Zabaleta también reclamó una diferenciación respecto de sectores del kirchnerismo. Cuestionó que dirigentes con posiciones distintas convivan dentro de una misma estructura y planteó la necesidad de una conducción con mayor autoridad para resolver conflictos internos.

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El dirigente mencionó a Sergio Massa entre los referentes que podrían competir en una interna presidencial

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que está injustamente presa, según su criterio. Sin embargo, sostuvo que la estrategia del peronismo no puede concentrarse solo en esa situación y debe responder a los problemas económicos y sociales de la población. “¿Les alcanza Cristina libre? No. Una campaña Cristina Libre no alcanza”, planteó.

Coordinación durante el gobierno anterior

Zabaleta repasó su paso por el gobierno de Alberto Fernández y describió dificultades para coordinar decisiones dentro de la coalición oficialista. Según relató, distintos sectores intervenían en medidas de gestión, lo que limitaba la capacidad de acción de los ministros.

A su entender, esa falta de orden político tuvo consecuencias en la economía, la administración estatal y la relación con organizaciones sociales que reclamaban recursos y programas. También vinculó esas tensiones con la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en Diputados, durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

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El exfuncionario reconoció que su gestión al frente de Desarrollo Social no alcanzó los resultados esperados. Mencionó conflictos con organizaciones sociales, cortes de calles y acampes, en un contexto de reclamos por planes y asistencia estatal.

Además, cuestionó la respuesta del Estado ante necesidades concretas, como la atención de jubilados. En ese sentido, mencionó las condiciones de funcionamiento de un establecimiento del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en el oeste del conurbano bonaerense.

Zabaleta afirmó que el peronismo debe ampliar su base política y no limitarse a sus estructuras tradicionales. Propuso convocar a dirigentes de otros espacios y a sectores vinculados con la producción, siempre que existan condiciones para construir acuerdos fuera de las disputas internas.

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