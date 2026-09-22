Política

“Juanchi” Zabaleta habló sobre la interna del peronismo y advirtió: “Si Axel no gana una primaria, va a ser muy difícil que pueda ser presidente”

El exministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández consideró que el gobernador bonaerense debería competir en una interna y planteó la necesidad de ordenar las candidaturas de cara a 2027

El exministro vinculó la falta de coordinación del gobierno de Alberto Fernández con tensiones económicas y de gestión
Guardar

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó este lunes su candidatura presidencial con una definición dirigida al oficialismo: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”. El anuncio llegó dos días después del acto que encabezó en Avellaneda, donde presentó un armado político de alcance nacional.

El exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta planteó que el gobernador de Buenos Aires tiene condiciones para competir por la Presidencia, aunque remarcó que debería imponerse en una elección interna. “Si eliminan la PASO, el peronismo no creo que pueda ser alternativa”, afirmó.

PUBLICIDAD

Según afirmó en Infobae A las Nueve, el espacio necesita presentar un programa claro sobre producción, empleo, inversión y deuda para consolidarse como una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Para el exfuncionario, una competencia electoral serviría para ordenar tanto la candidatura presidencial como la de la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de 2027.

Juan Zabaleta sostuvo que Axel Kicillof debe ganar una primaria para consolidar su candidatura presidencial hacia 2027 (Captura de video)
Juan Zabaleta sostuvo que Axel Kicillof debe ganar una primaria para consolidar su candidatura presidencial hacia 2027 (Captura de video)

Ordenar las candidaturas

Zabaleta defendió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como el mecanismo para que los votantes definan qué dirigentes representarán a cada fuerza. En términos simples, se trata de una elección previa a los comicios generales, en la que pueden competir distintas listas de un mismo espacio político.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo rechazó que el peronismo defina sus postulaciones en una elección reservada a los afiliados partidarios. Consideró que los padrones de los partidos, es decir, los registros de sus integrantes, no alcanzan para organizar una competencia de alcance nacional.

También sostuvo que una primaria permitiría participar a todos los dirigentes que aspiren a la Presidencia. Mencionó a Sergio Massa como un referente con expectativas electorales. Sostuvo que quienes aspiren a competir deberían presentar sus listas y someterse a una primaria abierta. “Si no hay primaria, el peronismo tiene mucho riesgo de implosionar, de romperse” aseguró.

Axel Kicillof en Avellaneda.
Axel Kicillof lanzó su candidatura presidencial y afirmó que el oficialismo trabaja para ganarle a Javier Milei

La misma discusión, según Zabaleta, debería incluir la candidatura a gobernador bonaerense. El dirigente advirtió que, sin PASO, el peronismo perdería una herramienta para resolver sus disputas y podría debilitar su posición como alternativa electoral. “No es un gasto en la democracia una elección”, afirmó al defender ese mecanismo.

El exministro consideró que una primaria le daría a Kicillof respaldo electoral y permitiría ordenar las diferencias dentro del peronismo. “Si Axel no gana una primaria contra los que quieren competir, va a ser muy difícil que pueda ser presidente”, afirmó.

A la vez, pidió que exponga una propuesta más amplia, con definiciones sobre zonas de inversión, industria nacional, desendeudamiento y el funcionamiento de un eventual gobierno.

Zabaleta también reclamó una diferenciación respecto de sectores del kirchnerismo. Cuestionó que dirigentes con posiciones distintas convivan dentro de una misma estructura y planteó la necesidad de una conducción con mayor autoridad para resolver conflictos internos.

Sergio Massa, encuentro con jóvenes del Frente Renovado
El dirigente mencionó a Sergio Massa entre los referentes que podrían competir en una interna presidencial

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que está injustamente presa, según su criterio. Sin embargo, sostuvo que la estrategia del peronismo no puede concentrarse solo en esa situación y debe responder a los problemas económicos y sociales de la población. “¿Les alcanza Cristina libre? No. Una campaña Cristina Libre no alcanza”, planteó.

Coordinación durante el gobierno anterior

Zabaleta repasó su paso por el gobierno de Alberto Fernández y describió dificultades para coordinar decisiones dentro de la coalición oficialista. Según relató, distintos sectores intervenían en medidas de gestión, lo que limitaba la capacidad de acción de los ministros.

A su entender, esa falta de orden político tuvo consecuencias en la economía, la administración estatal y la relación con organizaciones sociales que reclamaban recursos y programas. También vinculó esas tensiones con la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en Diputados, durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El exfuncionario reconoció que su gestión al frente de Desarrollo Social no alcanzó los resultados esperados. Mencionó conflictos con organizaciones sociales, cortes de calles y acampes, en un contexto de reclamos por planes y asistencia estatal.

Además, cuestionó la respuesta del Estado ante necesidades concretas, como la atención de jubilados. En ese sentido, mencionó las condiciones de funcionamiento de un establecimiento del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en el oeste del conurbano bonaerense.

Zabaleta afirmó que el peronismo debe ampliar su base política y no limitarse a sus estructuras tradicionales. Propuso convocar a dirigentes de otros espacios y a sectores vinculados con la producción, siempre que existan condiciones para construir acuerdos fuera de las disputas internas.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

PeronismoAxel KicillofPASOPrimarias AbiertasInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jorge Macri anticipó que hubo un acuerdo para posponer la Marcha del Orgullo por la visita del Papa

El jefe de Gobierno porteño aseguró que existe consenso con la mayoría de las organizaciones para trasladar la movilización, prevista un día antes de la llegada de León XIV al país

Jorge Macri anticipó que hubo un acuerdo para posponer la Marcha del Orgullo por la visita del Papa

Monteoliva comparó la convocatoria esperada por León XIV con el Mundial 2022: “Es un operativo nunca antes visto”

La ministra de Seguridad dijo que “alguna incomodidad” habrá en la circulación por el operativo papal

Monteoliva comparó la convocatoria esperada por León XIV con el Mundial 2022: “Es un operativo nunca antes visto”

Jorge Macri apuntó contra la jueza garantista que se opone al régimen penal juvenil: “Si quiere cambiar las leyes, que se presente en una lista y sea diputada”

El alcalde porteño cuestionó el fallo de Laura Beatriz De Marinis que sobreseyó a un adolescente de 14 años por tentativa de robo y anunció que promoverá un jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis

Jorge Macri apuntó contra la jueza garantista que se opone al régimen penal juvenil: “Si quiere cambiar las leyes, que se presente en una lista y sea diputada”

Más críticas a la jueza que sobreseyó a un ladrón de 14 años: la Fiscalía apeló y habló de una “debilidad enorme” en el fallo

El fiscal general adjunto Eduardo Riggi cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que declarar la inconstitucionalidad de una norma constituye una medida excepcional

Más críticas a la jueza que sobreseyó a un ladrón de 14 años: la Fiscalía apeló y habló de una “debilidad enorme” en el fallo

Lorenzetti habló de la condena a CFK, la baja de la edad de imputabilidad y de los rumores de su candidatura a presidente

El juez de la Corte Suprema explicó el rechazo de una queja presentada por la defensa de la ex presidenta y reclamó completar el máximo tribunal

Lorenzetti habló de la condena a CFK, la baja de la edad de imputabilidad y de los rumores de su candidatura a presidente

DEPORTES

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

TELESHOW

Homero Pettinato habló después de denunciar al acosador de La Reini y contó como es su vínculo con la influencer

Homero Pettinato habló después de denunciar al acosador de La Reini y contó como es su vínculo con la influencer

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias en Guatemala favorecen los cultivos y la recuperación de agua en las zonas agrícolas

Las lluvias en Guatemala favorecen los cultivos y la recuperación de agua en las zonas agrícolas

Presentan ante el Congreso de Honduras propuesta para reformar el sistema electoral

El Salvador: 244 pandilleros del Barrio 18 y 117 de la MS enfrentan la justicia por diversos delitos

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Las señales bajo la tumba de Tutankamón reabren el misterio de Nefertiti, pero no confirman que la reina esté enterrada allí