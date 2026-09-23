Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

El organismo continúa con el cronograma mensual, que incorpora una suba de 2,11% en los haberes y asignaciones según la actualización por inflación

anses y jubilados
ANSES continúa el miércoles 23 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos para jubilaciones, asignaciones y prestaciones según la terminación del DNI
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 23 de septiembre con el cronograma de pagos de septiembre. La jornada alcanza a titulares de jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los haberes y asignaciones de este mes incorporan un aumento de 2,11%, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, los jubilados y pensionados de menores ingresos pueden recibir un refuerzo de hasta $70.000, de acuerdo con las condiciones vigentes.

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Quiénes cobran hoy, 23 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este miércoles cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 2 y 3.

Asignación por Embarazo

También perciben el pago este 23 de septiembre las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 9. Con esta acreditación finaliza el cronograma mensual de la prestación.

La Asignación por Embarazo se acredita para beneficiarias con DNI terminado en 9 y cierra su cronograma mensual de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)
La Asignación por Embarazo se acredita para beneficiarias con DNI terminado en 9 y cierra su cronograma mensual de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)

La asignación está destinada a personas gestantes sin cobertura de obra social que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES. El organismo liquida cada mes el 80% del monto total y retiene el 20% restante, que podrá solicitarse luego de acreditar los controles médicos y de salud requeridos.

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Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 2 y 3 cobran este miércoles.

La prestación alcanza a trabajadores registrados que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas a su voluntad, siempre que reúnan los aportes necesarios. El monto y la duración dependen de los ingresos y de los períodos de cotización previos al cese laboral.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima de septiembre de 2026 asciende a $428.633,20 y alcanza $498.633,20 con el bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La AUH y la Asignación por Embarazo tienen un valor total de $154.031 en septiembre, con un pago mensual del 80% y una retención del 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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