Política

Guillermo Francos habló sobre el recorte en Discapacidad: “No es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”

El ex jefe de Gabinete no descartó una eventual candidatura, de cara a las elecciones de 2027, y aseguró que, desde su punto de vista, el PRO y LLA deben competir juntos en los comicios

El ex jefe de Gabinete analizó la situación actual del Gobierno, habló sobre las diferencias con Patricia Bullrich y el recorte en Discapacidad, planteado por el Ejecutivo
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En medio de la polémica que generó el recorte en Discapacidad en el Presupuesto 2027, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró que “no debe utilizarse como una variable para alcanzar el equilibrio fiscal”. De igual forma, planteó que el Estado “debe revisar las pensiones”.

La sorpresa se produjo la semana pasada, incluso para políticos aliados como Patricia Bullrich, cuando el Gobierno nacional presentó sobre la hora la previsión presupuestaria para el año entrante con un capítulo que no había sido informado hasta el momento. Se trata del apartado VI, en el que se proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Finalmente, se presentó un nuevo proyecto que mantiene gan parte del régimen vigente.

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Al respecto, Francos, durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24, aseguró: “No estoy en la cocina del funcionamiento interno del Gobierno como para establecer responsabilidades”. De igual forma, consideró que se trató de un “error no forzado” y un “desentendimiento”. “La Discapacidad no es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”, aclaró.

Con respecto a la situación actual de las pensiones por discapacidad, el ex jefe de Gabinete pidió que se revise “dónde se malgastó”. “Se necesita revisar las pensiones que se otorgaron políticamente en algunas provincias”, ló.

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Por otro lado, el antecesor de Diego Santilli habló sobre las elecciones del año entrante y no descartó ser candidato. “No digo ni sí ni no”, indicó y agregó: “Si las Fuerzas del Cielo lo determinan, cumpliré alguna función”.

Según su evaluación, “el proceso político que encabeza Milei debe continuar y requerirá una bancada parlamentaria más amplia. En un período próximo habrá fuerza parlamentaria para dictar esas leyes”. Por esto mismo, sostuvo que, desde su punto de vista, La Libertad Avanza y el PRO deben ir juntos en los comicios.

“Todos los sectores que piensan y tienen ideas liberales, que creen en la competencia y la libertad, deberían ir juntos”, afirmó. También llamó a “evaluar los riesgos de una competencia por separado y a buscar coincidencias para definir candidaturas”.

En esa misma línea, volvió a cuestionar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consideró que “deben ser eliminadas”. A su juicio, “su creación trasladó a los votantes una responsabilidad que les corresponde a los partidos políticos”.

Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana
Francos explicó que su salida de la Jefatura de Gabinete respondió a una decisión conjunta y acordada con el Presidente. (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Por esto mismo, argumentó que “votar cinco veces en un año cansa y le hace mal a la democracia” y propuso “revisar el sistema partidario porque existen numerosas fuerzas que no tienen capacidad real de competir”.

Pese a la cercanía que existe en el Congreso entre LLA y el PRO, Francos diferenció a Milei del ex presidente y titular del partido amarillo, Mauricio Macri. “Macri construyó su carrera a partir de una trayectoria política e institucional que incluyó su paso por Boca Juniors, la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia. Milei, en cambio, llegó desde el sector privado, fue diputado y luego presidente, con una impronta que priorizó el cambio de rumbo antes que las formas tradicionales de la política”, explicó.

Sobre el caso de Manuel Adorni, Francos consideró que “el episodio afectó la imagen positiva del Presidente” y atribuyó el respaldo inicial de Milei a la idea de que “existía una operación política en su contra”. “El Presidente siempre defiende a sus ministros”, afirmó, y destacó que “Milei mantuvo esa posición hasta que Adorni presentó su renuncia”.

El exjefe de Gabinete también se refirió a la jefa de la banca libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, a quien definió como “una dirigente con trayectoria y fortaleza política”. De esta manera, concluyó que confía en que, “pese a marcar diferencias, Bullrich no busca romper con el Presidente”.

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