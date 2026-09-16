Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la norma que fija el nivel de gasto, los recursos previstos y los principales supuestos macroeconómicos con los que la administración nacional proyecta cerrar el ejercicio en curso y encarar el siguiente. El texto no solo distribuye partidas entre organismos y jurisdicciones, sino que también funciona como una fotografía de las expectativas oficiales sobre el comportamiento de variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio y las cuentas públicas.

La presentación se realizó en el día límite que establece la Constitución Nacional para el envío de la iniciativa al Poder Legislativo. El proyecto quedó a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, luego de una reunión de mesa política previa al ingreso formal de la norma. A partir de ahora, el debate se traslada al Congreso, donde diputados y senadores deberán discutir y eventualmente aprobar el esquema de gasto y de recursos para el año próximo.

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A continuación, las diez claves para entender el proyecto y qué espera el Gobierno en materia económica.

Crecimiento del Producto Bruto Interno. El Presupuesto 2027 proyecta que la economía argentina crecerá 3% en 2026 y 4% en 2027 . Esta variable es una de las más relevantes del documento, porque de ella se desprende buena parte del cálculo de recursos tributarios que sostiene el resto de las cuentas públicas. Un mayor nivel de actividad implica, en términos generales, una recaudación más alta, lo que a su vez condiciona el margen disponible para sostener el esquema de superávit que el Gobierno se propuso mantener.

Inflación interanual. El programa oficial calcula una inflación de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027, en ambos casos medida en la comparación interanual entre un mes de diciembre y el siguiente. La trayectoria descendente que traza el Presupuesto forma parte del esquema de desinflación que el equipo económico viene sosteniendo como uno de los objetivos centrales de su gestión, y sirve además como referencia para el cálculo de partidas que se actualizan por precios.

El Gobierno proyecta una inflación anual de 18% para el 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inflación promedio anual. Además del dato interanual, el Ministerio de Economía difundió una proyección de inflación promedio para 2027 de 21,1% . A diferencia de la medición de diciembre contra diciembre, este indicador refleja el comportamiento de los precios a lo largo de todo el año calendario, por lo que puede diferir del dato interanual sin que eso implique una contradicción entre ambas cifras.

Tipo de cambio de fin de año. El proyecto contempla una cotización nominal del dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027 . Estos valores funcionan como referencia de cierre de cada ejercicio y se utilizan, entre otras cosas, para expresar en pesos buena parte de las obligaciones y de los ingresos que el Estado nacional tiene denominados en moneda extranjera.

Dólar promedio de 2027. Para el promedio del año próximo, la cartera económica estimó un valor de 1.728 pesos. Según se aclaró al difundir la cifra, ese número no constituye una previsión sobre el nivel que tendrá el tipo de cambio, sino que surge de aplicar la inflación proyectada para 2027 al valor actual de la divisa. Se trata, en consecuencia, de un dato de naturaleza más técnica que de pronóstico cambiario propiamente dicho.

Comercio exterior en 2026. El Presupuesto calcula exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones para este año, lo que arroja un saldo comercial de USD 16.951 millones . Ese resultado forma parte del cálculo de divisas que el Gobierno prevé que ingresen a la economía a través del intercambio de bienes con el resto del mundo.

Comercio exterior en 2027. Para el año próximo, la proyección oficial ubica las exportaciones en USD 133.984 millones y las importaciones en USD 118.424 millones, con un saldo de 15.560 millones de dólares. El Gobierno también informó, en paralelo a esas cifras, que el superávit de bienes y servicios superaría los USD 15.000 millones, con exportaciones por encima de USD 130.000 millones, un dato que agrega a la balanza de mercancías el intercambio de servicios.

El Gobierno anticipa que en 2027 crecerán tanto las exportaciones como las importaciones, pero habrá un superávit comercial de 15.560 millones de dólares. (Reuters)

Resultado fiscal primario. El texto proyecta un superávit primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. En valores nominales, esas cifras equivalen a $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones, respectivamente. El resultado primario mide el desempeño de las cuentas públicas antes del pago de intereses de la deuda, por lo que constituye el primer indicador para evaluar el cumplimiento de la meta de equilibrio fiscal que el Gobierno fijó como eje de su programa económico.

Resultado financiero. El resultado financiero previsto, que sí incluye el pago de intereses de la deuda, alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios . De cumplirse esa meta, la gestión nacional cerraría su cuarto año consecutivo con superávit financiero. Caputo definió el dato como un hecho inédito: “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, señaló el ministro al referirse a la proyección incluida en el proyecto.

Salario medio. El Presupuesto prevé una mejora del salario medio de 25,4% para 2027, según las cifras difundidas por el Ministerio de Economía. Esa proyección está directamente vinculada a los supuestos de inflación incluidos en el propio texto, ya que de su cumplimiento depende que la mejora nominal del salario se traduzca en una recuperación en términos reales.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 quedó formalmente en manos del Congreso, donde ahora deberá discutirse en comisiones antes de su eventual tratamiento en el recinto. Se trata de la cuarta iniciativa de este tipo que el Gobierno nacional envía desde que asumió, y la que, según sus propios cálculos, permitiría sostener por cuarto año seguido un resultado fiscal positivo tanto en el plano primario como en el financiero.

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