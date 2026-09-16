Economía

Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

El equipo económico difundió las proyecciones de crecimiento, precios, tipo de cambio y cuentas públicas que sustentan el proyecto que será tratado en el Congreso

Javier Milei y Luis Caputo sentados ante una mesa con carpetas, tazas de café, una computadora portátil y una pizarra detrás.
El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la norma que fija el nivel de gasto, los recursos previstos y los principales supuestos macroeconómicos con los que la administración nacional proyecta cerrar el ejercicio en curso y encarar el siguiente. El texto no solo distribuye partidas entre organismos y jurisdicciones, sino que también funciona como una fotografía de las expectativas oficiales sobre el comportamiento de variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio y las cuentas públicas.

La presentación se realizó en el día límite que establece la Constitución Nacional para el envío de la iniciativa al Poder Legislativo. El proyecto quedó a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, luego de una reunión de mesa política previa al ingreso formal de la norma. A partir de ahora, el debate se traslada al Congreso, donde diputados y senadores deberán discutir y eventualmente aprobar el esquema de gasto y de recursos para el año próximo.

PUBLICIDAD

A continuación, las diez claves para entender el proyecto y qué espera el Gobierno en materia económica.

  • Crecimiento del Producto Bruto Interno. El Presupuesto 2027 proyecta que la economía argentina crecerá 3% en 2026 y 4% en 2027. Esta variable es una de las más relevantes del documento, porque de ella se desprende buena parte del cálculo de recursos tributarios que sostiene el resto de las cuentas públicas. Un mayor nivel de actividad implica, en términos generales, una recaudación más alta, lo que a su vez condiciona el margen disponible para sostener el esquema de superávit que el Gobierno se propuso mantener.
  • Inflación interanual. El programa oficial calcula una inflación de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027, en ambos casos medida en la comparación interanual entre un mes de diciembre y el siguiente. La trayectoria descendente que traza el Presupuesto forma parte del esquema de desinflación que el equipo económico viene sosteniendo como uno de los objetivos centrales de su gestión, y sirve además como referencia para el cálculo de partidas que se actualizan por precios.
Caja de madera con billetes de pesos argentinos (100, 50, 1000), junto a una pizarra que muestra una flecha ascendente y un porcentaje, y una calculadora.
El Gobierno proyecta una inflación anual de 18% para el 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Inflación promedio anual. Además del dato interanual, el Ministerio de Economía difundió una proyección de inflación promedio para 2027 de 21,1%. A diferencia de la medición de diciembre contra diciembre, este indicador refleja el comportamiento de los precios a lo largo de todo el año calendario, por lo que puede diferir del dato interanual sin que eso implique una contradicción entre ambas cifras.
  • Tipo de cambio de fin de año. El proyecto contempla una cotización nominal del dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. Estos valores funcionan como referencia de cierre de cada ejercicio y se utilizan, entre otras cosas, para expresar en pesos buena parte de las obligaciones y de los ingresos que el Estado nacional tiene denominados en moneda extranjera.
  • Dólar promedio de 2027. Para el promedio del año próximo, la cartera económica estimó un valor de 1.728 pesos. Según se aclaró al difundir la cifra, ese número no constituye una previsión sobre el nivel que tendrá el tipo de cambio, sino que surge de aplicar la inflación proyectada para 2027 al valor actual de la divisa. Se trata, en consecuencia, de un dato de naturaleza más técnica que de pronóstico cambiario propiamente dicho.
  • Comercio exterior en 2026. El Presupuesto calcula exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones para este año, lo que arroja un saldo comercial de USD 16.951 millones. Ese resultado forma parte del cálculo de divisas que el Gobierno prevé que ingresen a la economía a través del intercambio de bienes con el resto del mundo.
  • Comercio exterior en 2027. Para el año próximo, la proyección oficial ubica las exportaciones en USD 133.984 millones y las importaciones en USD 118.424 millones, con un saldo de 15.560 millones de dólares. El Gobierno también informó, en paralelo a esas cifras, que el superávit de bienes y servicios superaría los USD 15.000 millones, con exportaciones por encima de USD 130.000 millones, un dato que agrega a la balanza de mercancías el intercambio de servicios.
El Gobierno anticipa que en 2027 crecerán tanto las exportaciones como las importaciones, pero habrá un superávit comercial de 15.560 millones de dólares. (Reuters)
El Gobierno anticipa que en 2027 crecerán tanto las exportaciones como las importaciones, pero habrá un superávit comercial de 15.560 millones de dólares. (Reuters)
  • Resultado fiscal primario. El texto proyecta un superávit primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. En valores nominales, esas cifras equivalen a $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones, respectivamente. El resultado primario mide el desempeño de las cuentas públicas antes del pago de intereses de la deuda, por lo que constituye el primer indicador para evaluar el cumplimiento de la meta de equilibrio fiscal que el Gobierno fijó como eje de su programa económico.
  • Resultado financiero. El resultado financiero previsto, que sí incluye el pago de intereses de la deuda, alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios. De cumplirse esa meta, la gestión nacional cerraría su cuarto año consecutivo con superávit financiero. Caputo definió el dato como un hecho inédito: “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, señaló el ministro al referirse a la proyección incluida en el proyecto.
  • Salario medio. El Presupuesto prevé una mejora del salario medio de 25,4% para 2027, según las cifras difundidas por el Ministerio de Economía. Esa proyección está directamente vinculada a los supuestos de inflación incluidos en el propio texto, ya que de su cumplimiento depende que la mejora nominal del salario se traduzca en una recuperación en términos reales.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 quedó formalmente en manos del Congreso, donde ahora deberá discutirse en comisiones antes de su eventual tratamiento en el recinto. Se trata de la cuarta iniciativa de este tipo que el Gobierno nacional envía desde que asumió, y la que, según sus propios cálculos, permitiría sostener por cuarto año seguido un resultado fiscal positivo tanto en el plano primario como en el financiero.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Presupuesto 2027ClavesPBIInflaciónCuentas publicasComercio exteriorSalariosÚltimas noticiasDólar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presupuesto 2027: el Gobierno vuelve a exagerar la proyección de crecimiento y confía en mantener al dólar sin sobresaltos

La inflación por debajo del 20% también luce demasiado optimista. Si se cumplen las proyecciones, serían tres años consecutivos de expansión del PBI y cuatro años de superávit fiscal

Presupuesto 2027: el Gobierno vuelve a exagerar la proyección de crecimiento y confía en mantener al dólar sin sobresaltos

Industria del juicio: las demandas laborales por accidentes llegaron al récord de 15.000 por mes y se esperan 138.000 para el año

Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, durante los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas. En los últimos 12 meses se notificaron casi 137 mil causas, con un promedio superior a 11.400 juicios por mes

Industria del juicio: las demandas laborales por accidentes llegaron al récord de 15.000 por mes y se esperan 138.000 para el año

En medio de la caída de venta de autos hay un modelo que sigue reinando y todos quieren: cuánto cuestan

El ingreso de nuevos electrificados por el cupo sin arancel extrazona amplió la oferta de vehículos medianos de este tipo. Hay opciones de menos de $49 millones

En medio de la caída de venta de autos hay un modelo que sigue reinando y todos quieren: cuánto cuestan

El petróleo empujó al riesgo país argentino por encima de los 500 puntos antes de una decisión clave de la Reserva Federal

La escalada del crudo por el conflicto en Medio Oriente y la guerra en Ucrania desató la mayor liquidación de bonos soberanos en casi dos décadas, arrastró a la deuda argentina y puso el foco en la definición de tasas que tomará hoy la Fed

El petróleo empujó al riesgo país argentino por encima de los 500 puntos antes de una decisión clave de la Reserva Federal

El consumo masivo volvió a caer en agosto y ya lleva nueve meses consecutivos en baja, según un informe privado

Un informe privado marcó que en el octavo mes cayó tanto en términos interanuales como mensuales. Cuáles son los rubros que resistieron la contracción

El consumo masivo volvió a caer en agosto y ya lleva nueve meses consecutivos en baja, según un informe privado

DEPORTES

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Argentina sumó 32 medallas en el tercer día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó en el ranking

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

JD Vance afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrará en “una fase muy diferente dentro de un par de meses”

JD Vance afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrará en “una fase muy diferente dentro de un par de meses”

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Los Nansana Kids de Uganda celebran la Independencia de El Salvador al ritmo de cumbia y con símbolos patrios

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami

La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, está fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos