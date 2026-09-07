Axel Kicillof viajará a Misiones y busca consolidarse como la alternativa peronista en 2027

Axel Kicillof continúa visitando provincias y se reunirá con Hugo Passalaqua en Misiones

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof llegará este miércoles a la ciudad misionera de Posadas con una agenda cargada de actividades oficiales. También se encontrará con la militancia peronista y con las nuevas autoridades del justicialismo de la provincia. El presidente del partido, Christian Humada, venció hace poco al kirchnerismo en las internas de normalización.

Con su par Hugo Passalacqua “tienen varias actividades en conjunto”, confirmaron fuentes de la Gobernación misionera a Infobae. Ambos mandatarios están pasando por un trance similar: el quiebre con las conducciones políticas de su espacio.

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El mandatario misionero rompió con Carlos Rovira, histórico líder de la provincia, forjó su propio frente y buscará la reelección en 2027. El bonaerense, en su camino a las presidenciales, cruzó el punto de no retorno con Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo.

Misiones será la tercera provincia del NEA que Kicillof recorre en los últimos meses. Estuvo en Corrientes y se encontró con los hermanos Valdés: el gobernador Juan Pablo y Gustavo, su predecesor y mentor. Luego fue el turno de Chaco. Allí llegó de la mano de la CGT y de Jorge Capitanich.

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Las actividades conjuntas entre Kicillof y Passalacqua terminarán de definirse en la noche del lunes. A las 20 está previsto que arriben a Posadas integrantes del equipo de Ceremonial de la Gobernación de Buenos Aires. El trazo fino de las horas del mandatario bonaerense en la capital de la tierra colorada se delineará en una mesa de tres patas: el PJ local, la Gobernación y el equipo de La Plata.

Se prevé una recorrida por alguna ciudad del interior misionero y la firma de varios convenios protocolares entre ambos estados provinciales.

Será la tercera provincia del NEA que Kicillof visita en pocos meses

Una buena impresión

El acto en el PJ tendrá tono de campaña. La sede partidaria estará lista desde las 19 para recibir a uno de los perfilados en la competencia por la presidencia en 2027. La convocatoria la hacen La Corriente Peronista de Misiones y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), la estructura que armó Kicillof para componer “nuevas canciones” en el peronismo.

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“Estamos convencidos de que va a haber mucha gente. Ya hemos estado hablando con un montón de amigos. Inclusive con intendentes que hoy son parte del gobierno provincial, pero son todos de ideología y ascendencia peronista. Quieren venir”, puntualizó Humada en declaraciones a medios locales.

El actual oficialismo misionero surgió de una confluencia entre sectores del PJ y la UCR con espacios gremiales y productivos. De allí que en su génesis haya referentes peronistas que se acercarán para estar con quienes apoyan a Kicillof si finalmente se decide a ser candidato a presidente”, expresó Humada.

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Al convite han sido llamados los movimientos sociales y los sindicatos de las 62 organizaciones sindicales peronistas, detalló luego. La intención, agregó, es que “el compañero Kicillof se lleve la mejor impresión del PJ Misiones”.

El arribo del mandatario bonaerense fue precedido por una avanzada en dos etapas. La semana pasada desembarcaron en la provincia dos de sus embajadores: Mariano Cascallares, secretario general del PJ de Buenos Aires, y Julio Pereyra, titular del PJ de Florencio Varela. El viernes, el que estuvo en Posadas fue el excanciller Jorge Taiana.

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La previa

El exgobernador Sergio Uñac conversa con otro dirigente político en una reunión que, según contexto, también integra a Hugo Passaqua y Oscar Herrera Ahuad.

Misiones ha sido un punto de interés para todas las líneas internas del peronismo. Sin embargo, Kicillof es el único que se animó a hacer una convocatoria popular. Los demás se conformaron con la «rosca» dirigencial.

En junio, el que arribó a Posadas fue Sergio Uñac. El exgobernador sanjuanino también está en la grilla de partida de la carrera presidencial. El actual senador consiguió su foto con Passalacqua. Y recordó: “Tuvimos desafíos conjuntos entre el 2015 al 2019”, cuando ambos gobernaban sus distritos. “Ahora estoy visitando el país, mirando cada una de las provincias para cumplir un gran proyecto federal”, agregó Uñac.

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A mediados de agosto, una comitiva del Peronismo Federal llegó a la tierra colorada. La integraron Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Emir Félix.

Se reunieron con el gobernador misionero. El objetivo de la misión fue construir un puente entre el mandatario y el sector del peronismo del interior que ellos representan. Durante el encuentro se abordaron puntos de coincidencia para aumentar el trabajo conjunto en las dos cámaras del Congreso.

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