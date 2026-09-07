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El lapidario análisis de una ex figura de la selección de Brasil: “No vamos a ganar un Mundial nunca más”

Paulo Silas fue crudo al hablar sobre el presente de la Verdeamarela: “Mejor que perdimos con Noruega en el Mundial, porque íbamos a salir con Argentina y era peor”

El exfutbolista Paulo Silas habló sobre el presente de la Verdeamarela en su participación en el programa F90 de ESPN
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La selección de Brasil atraviesa tiempos turbulentos. No gana un Mundial desde Corea y Japón 2002 y en la edición 2026 se marchó en octavos de final. En ese contexto, Paulo Silas, histórico N° 10 ganador de la Copa América 1989 y participante de la Copa del Mundo en Italia 90, fue lapidario. En diálogo con ESPN, el ex San Lorenzo arriesgó: “No vamos a salir campeones nunca más”.

El entrenador, de 61 años, fue crítico del actual proceso de la Verdeamarela. “Argentina está arriba de nosotros. Portugal está arriba de nosotros, sin ganar nada. Mejor que salimos con Noruega, si no íbamos a salir con Argentina. Iba a ser aún peor. Ya nos ganaron allá en el Maracaná fue, ¿no? En la Copa América (2021). Ya nos mandaron a casa con Ruggeri cuando jugamos en el 90″, hizo alusión al tropiezo en la cita de Italia.

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Silas se explayó sobre las razones por las que cree que Brasil está en crisis. “Gremio, un ejemplo solo. Tiene trece extranjeros, ninguno juega en la selección de su país como titular y están tapando los chicos que van a salir. Porque está lleno de extranjeros. Pueden jugar nueve”, detalló.

“Otra diferencia: en España, hasta los siete años no pueden jugar en campo grande, solo en campo de siete. Porque ponele un chico de hasta diez años en un campo grande, ¿cuántas veces va a tocar la pelota?“, sumó.

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Ruggeri le recordó la fama que tenían los laterales brasileños, con Cafú, Roberto Carlos, Marcelo y Dani Alves, por citar algunos. “Nadie quiere ser lateral más. No da like ser lateral”, apuntó, en referencia a las redes sociales.

“Hoy el jugador no sabe ni quién es su ídolo. Juega en cualquier lugar. No tenemos diez y ni nueve, ¿hace cuánto tiempo?“, se quejó de la falta de jugadores desequilibrantes. ”Estamos retrasados. Antes, cuando teníamos a Havelange como presidente de la FIFA, teníamos fuerza afuera, teníamos fuerza adentro. Hoy no tenemos fuerza afuera, no tenemos fuerza adentro", concluyó.

No es la primera ex estrella que reclamó por el presente del Scratch. Tras el Mundial, el ex delantero Romario había sido contundente. Y pidió la salida de Carlo Ancelotti.

“Lo habría destrozado (el contrato). Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó”, azotó el Chapulín, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994.

En consonancia con los dichos de Silas, Romario insistió en la necesidad de realizar cambios profundos. “Y aquí estoy reafirmándolo. Esto no puede ser, algo tiene que cambiar. ¡No puede ser, carajo!”.

Paulo Silas
Silas ganó una Copa América con Brasil

Silas y San Lorenzo

El ex enganche, que ganó el Clausura 2025 con San Lorenzo, se refirió a su presente. En lo que va de 2026, Ruben Insua se convirtió en el cuarto entrenador no interino en conducir al Ciclón. Una prueba de la inestabilidad deportiva que sufre el club en el que el brasileño es ídolo.

Tengo ganas de llorar, como todos los hinchas de San Lorenzo. Es como en la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) que en cuatro años cambió cuatro presidentes, ¿cómo vamos a tener un camino o un orden para seguir?”, subrayó.

“Después de que sale campeón de la Copa Libertadores en 2014, en lugar de pegar el salto para arriba, estacionó y pegó el salto para abajo”, cerró su mirada.

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