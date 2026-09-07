Raíces ya es partido en Guatemala: tribunal electoral lo inscribe tras la cancelación de Semilla, rumbo a las elecciones 2027

El Tribunal Supremo Electoral oficializó el 7 de septiembre la inscripción definitiva de Raíces como partido político en Guatemala. (Redes Sociales)

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El Tribunal Supremo Electoral oficializó este lunes 7 de septiembre la inscripción definitiva de Raíces como partido político, un paso que consolida la alternativa creada por un sector oficialista tras la cancelación de Movimiento Semilla y que amplía a 27 el número de agrupaciones habilitadas para competir en las elecciones generales previstas para 2027.

La resolución fue publicada en el Diario de Centro América. Según el TSE, el ciudadano Samuel Andrés Pérez Alvarez se presentó ante la Dirección General del Registro de Ciudadanos para solicitar la inscripción definitiva de la agrupación y adjuntó la documentación exigida por el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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El tribunal indicó además que, en cumplimiento del artículo 69 de esa norma, correspondía publicar el edicto con el resumen de la escritura pública constitutiva, los estatutos y la nómina de integrantes de los órganos permanentes del partido. La publicación también incluyó el testimonio de la escritura pública de constitución.

La inscripción cierra el trámite legal de un partido impulsado tras la caída de Semilla

El documento fue requerido por los integrantes de la Junta Directiva Provisional del Comité al notario José Fernando Alonzo García, quien autorizó la escritura pública 97 en la ciudad de Guatemala el 17 de agosto de 2026.

El TSE publicó el edicto de Raíces con la escritura constitutiva, los estatutos y la nómina de sus órganos permanentes en el Diario de Centro América. (TSE)

En ese instrumento, de acuerdo con la publicación oficial, quedaron consignados los principios y postulados del partido dentro de las normas y principios democráticos.

El TSE también dejó constancia de que, en la declaración jurada exigida por la ley, la organización acreditó contar con el número de afiliados requerido y con la estructura partidaria correspondiente.

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Los estatutos, añadió la autoridad electoral, están transcritos en la escritura pública de constitución y se ajustan a las exigencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Con esa validación, la nueva agrupación queda facultada para organizar sus actividades dentro del marco legal electoral.

Raíces había sido presentado el 25 de mayo de 2025 por el diputado Samuel Pérez y otros congresistas oficialistas como la plataforma con la que esperan competir en los próximos comicios ante la cancelación de Movimiento Semilla. Ese partido fue el vehículo con el que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala.

La inscripción de Raíces amplió a 27 el número de partidos políticos habilitados para competir en las elecciones generales de 2027. (Redes Sociales)

La fractura interna del oficialismo se profundizó durante 2025, cuando el bloque de 23 diputados se dividió entre quienes apostaban por rescatar a Semilla y quienes impulsaban la constitución de una nueva fuerza. De ese quiebre surgió la organización ahora inscrita, con la que un grupo de legisladores busca llegar a las elecciones de 2027.

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La nueva fuerza nació entre divisiones y denuncias de falta de democracia interna

La creación de Raíces también provocó resistencias entre antiguos fundadores de Semilla que rechazaron abrir otra organización política. A esa disputa se sumaron señalamientos internos en municipios y departamentos donde militantes acusaron a la dirigencia de cancelar asambleas y favorecer a grupos cercanos a Pérez.

En San Miguel Petapa, integrantes de la organización anunciaron el 2 de septiembre su salida del proyecto y explicaron en un pronunciamiento: “No podemos sostener un trabajo serio con nuestra gente bajo una relación donde no hay acompañamiento real”. En el mismo texto afirmaron que la cancelación de una asamblea municipal se decidió a última hora y sin razones “convincente”.

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Ese grupo sostuvo además que no se estaba respetando la democracia interna ni la autonomía de las estructuras municipales.

La creación de Raíces desató divisiones internas y denuncias por falta de democracia interna en San Miguel Petapa, Mixco y Quetzaltenango. (Redes Sociales)

Según el texto fuente, en ese municipio existía interés del diputado David Illescas, cercano a Pérez, por buscar la alcaldía. Los inconformes también denunciaron la creación de un grupo externo ajeno a su equipo.

La publicación recoge que en menos de dos semanas también se registraron salidas en Mixco y Quetzaltenango. El 21 de agosto, los miembros del Consejo Municipal electos con Semilla por falta de respaldo político para fortalecer la labor de fiscalización.

En Quetzaltenango, conflicto surgió por el intento de incorporar a seis personas vinculadas al equipo del diputado José Orlando Pérez, lo que habría dado mayoría a ese grupo dentro del comité.

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