Guatemala

Raíces ya es partido en Guatemala: tribunal electoral lo inscribe tras la cancelación de Semilla, rumbo a las elecciones 2027

La resolución apareció en el Diario de Centro América y cierra el trámite ante el Registro de Ciudadanos. Detrás del sello oficial asoman la ruptura del bloque de 23 diputados y una apuesta electoral todavía en disputa

Raíces acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral el número de afiliados y la estructura partidaria requeridos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El Tribunal Supremo Electoral oficializó el 7 de septiembre la inscripción definitiva de Raíces como partido político en Guatemala. (Redes Sociales)
Guardar

El Tribunal Supremo Electoral oficializó este lunes 7 de septiembre la inscripción definitiva de Raíces como partido político, un paso que consolida la alternativa creada por un sector oficialista tras la cancelación de Movimiento Semilla y que amplía a 27 el número de agrupaciones habilitadas para competir en las elecciones generales previstas para 2027.

La resolución fue publicada en el Diario de Centro América. Según el TSE, el ciudadano Samuel Andrés Pérez Alvarez se presentó ante la Dirección General del Registro de Ciudadanos para solicitar la inscripción definitiva de la agrupación y adjuntó la documentación exigida por el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

PUBLICIDAD

El tribunal indicó además que, en cumplimiento del artículo 69 de esa norma, correspondía publicar el edicto con el resumen de la escritura pública constitutiva, los estatutos y la nómina de integrantes de los órganos permanentes del partido. La publicación también incluyó el testimonio de la escritura pública de constitución.

La inscripción cierra el trámite legal de un partido impulsado tras la caída de Semilla

El documento fue requerido por los integrantes de la Junta Directiva Provisional del Comité al notario José Fernando Alonzo García, quien autorizó la escritura pública 97 en la ciudad de Guatemala el 17 de agosto de 2026.

Raíces acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral el número de afiliados y la estructura partidaria requeridos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El TSE publicó el edicto de Raíces con la escritura constitutiva, los estatutos y la nómina de sus órganos permanentes en el Diario de Centro América. (TSE)

En ese instrumento, de acuerdo con la publicación oficial, quedaron consignados los principios y postulados del partido dentro de las normas y principios democráticos.

El TSE también dejó constancia de que, en la declaración jurada exigida por la ley, la organización acreditó contar con el número de afiliados requerido y con la estructura partidaria correspondiente.

PUBLICIDAD

Los estatutos, añadió la autoridad electoral, están transcritos en la escritura pública de constitución y se ajustan a las exigencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Con esa validación, la nueva agrupación queda facultada para organizar sus actividades dentro del marco legal electoral.

Raíces había sido presentado el 25 de mayo de 2025 por el diputado Samuel Pérez y otros congresistas oficialistas como la plataforma con la que esperan competir en los próximos comicios ante la cancelación de Movimiento Semilla. Ese partido fue el vehículo con el que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala.

Raíces acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral el número de afiliados y la estructura partidaria requeridos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La inscripción de Raíces amplió a 27 el número de partidos políticos habilitados para competir en las elecciones generales de 2027. (Redes Sociales)

La fractura interna del oficialismo se profundizó durante 2025, cuando el bloque de 23 diputados se dividió entre quienes apostaban por rescatar a Semilla y quienes impulsaban la constitución de una nueva fuerza. De ese quiebre surgió la organización ahora inscrita, con la que un grupo de legisladores busca llegar a las elecciones de 2027.

La nueva fuerza nació entre divisiones y denuncias de falta de democracia interna

La creación de Raíces también provocó resistencias entre antiguos fundadores de Semilla que rechazaron abrir otra organización política. A esa disputa se sumaron señalamientos internos en municipios y departamentos donde militantes acusaron a la dirigencia de cancelar asambleas y favorecer a grupos cercanos a Pérez.

En San Miguel Petapa, integrantes de la organización anunciaron el 2 de septiembre su salida del proyecto y explicaron en un pronunciamiento: “No podemos sostener un trabajo serio con nuestra gente bajo una relación donde no hay acompañamiento real”. En el mismo texto afirmaron que la cancelación de una asamblea municipal se decidió a última hora y sin razones “convincente”.

Ese grupo sostuvo además que no se estaba respetando la democracia interna ni la autonomía de las estructuras municipales.

Raíces acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral el número de afiliados y la estructura partidaria requeridos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La creación de Raíces desató divisiones internas y denuncias por falta de democracia interna en San Miguel Petapa, Mixco y Quetzaltenango. (Redes Sociales)

Según el texto fuente, en ese municipio existía interés del diputado David Illescas, cercano a Pérez, por buscar la alcaldía. Los inconformes también denunciaron la creación de un grupo externo ajeno a su equipo.

La publicación recoge que en menos de dos semanas también se registraron salidas en Mixco y Quetzaltenango. El 21 de agosto, los miembros del Consejo Municipal electos con Semilla por falta de respaldo político para fortalecer la labor de fiscalización.

En Quetzaltenango, conflicto surgió por el intento de incorporar a seis personas vinculadas al equipo del diputado José Orlando Pérez, lo que habría dado mayoría a ese grupo dentro del comité.

Temas Relacionados

Tribunal Supremo ElectoralGuatemalaMovimiento SemillaPartidos políticosRaícesSamuel Pérez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Simuló ser pastor y evadió 11 años una orden de captura por homicidio pero fue capturado en Guatemala

Oscar Alfredo Us Ventura, presunto integrante del Barrio 18, tenía una orden por homicidio en grado de tentativa girada en 2015, según la PNC

Simuló ser pastor y evadió 11 años una orden de captura por homicidio pero fue capturado en Guatemala

Excandidato a alcalde de Esquipulas muere tras un ataque armado en Guatemala

Los desconocidos interceptaron a Diatmar Everardo Zacarías Beza cuando volvía a su casa tras su jornada laboral, le dispararon en varias partes del cuerpo y falleció en un hospital privado

Excandidato a alcalde de Esquipulas muere tras un ataque armado en Guatemala

La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala inicia el análisis de la reforma integral del Inguat

La sala legislativa empezó a revisar la iniciativa 6811, que plantea sustituir la normativa vigente desde 1967 con 29 cambios orientados a la gobernanza, el Foditur y una ventanilla única

La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala inicia el análisis de la reforma integral del Inguat

La asociación guatemalteca de exportadores lanza Made in Guatemala para posicionar sus ventas externas

La iniciativa busca que compradores e inversionistas identifiquen la oferta nacional como confiable y competitiva en más de 140 destinos, con un objetivo inicial de elevar los envíos al exterior un 5% anual

La asociación guatemalteca de exportadores lanza Made in Guatemala para posicionar sus ventas externas

El Ejército y la Policía de Guatemala intensifican operativos: detuvieron a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

El Plan Centinela Metropolitano desplegó patrullajes, controles y registros en sectores de Ciudad de Guatemala y zonas cercanas, mientras un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional Civil derivó en la captura de dos hondureños señalados por un ataque armado en Mixco

El Ejército y la Policía de Guatemala intensifican operativos: detuvieron a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

TECNO

Este sería yo en los años 80: el truco para hacer tu foto retro con ChatGPT

Este sería yo en los años 80: el truco para hacer tu foto retro con ChatGPT

Según estudio 4 de cada 5 móviles vendidos en Europa incumplen las normas de la Unión Europea sobre reparación

5 trucos para elegir un altavoz que puedas usar en casa y en viajes

HDMI, cable coaxial o puerto óptico digital: cuál es la opción para tener el mejor sonido en el TV

Nacional vs Cali ver online en Roja directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el error que puede salir caro

ENTRETENIMIENTO

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el músico tras cargos de asesinato y abuso

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el músico tras cargos de asesinato y abuso

Sharon Stone revela las extrañas visiones que tuvo tras sufrir un derrame cerebral: “No sé si debo quedarme aquí o si debo morir”

Trabajó en OnlyFans y ahora advierte de los peligros de la plataforma desde la cristiandad: “Es una trampa sin fin”

A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

Influencer Natalie Reynolds compra el disfraz original de ‘El Gato’ y asegura que el alma de Mike Myers está atrapada dentro

MUNDO

La Unión Europea aseguró que Rusia no muestra señales reales de buscar la paz en Ucrania

La Unión Europea aseguró que Rusia no muestra señales reales de buscar la paz en Ucrania

El petróleo alcanzó su nivel más alto en seis semanas por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

Reino Unido llamó a contener la violencia en el Golfo Pérsico y advirtió sobre los riesgos de una mayor escalada con Irán

Polémica en la Torre Eiffel por la visita de una delegación hindú al monumento