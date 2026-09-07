El Salvador

El 81% de los hogares del Corredor Seco centroamericano depende de la agricultura de subsistencia ante la sequía de El Niño

Un informe de Oxfam advierte que las familias rurales de Guatemala, Honduras y El Salvador afrontan en 2026 una mayor vulnerabilidad por la caída de lluvias, las altas temperaturas y el deterioro productivo

FILE PHOTO: El 81% de los hogares del Corredor Seco depende de la agricultura de subsistencia y queda expuesto a la sequía asociada a El Niño en Guatemala, Honduras y El Salvador. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo
FILE PHOTO: El 81% de los hogares del Corredor Seco depende de la agricultura de subsistencia y queda expuesto a la sequía asociada a El Niño en Guatemala, Honduras y El Salvador. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo
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El 81% de los hogares evaluados en el Corredor Seco depende de la agricultura de subsistencia, una condición que deja a miles de familias de Guatemala, Honduras y El Salvador expuestas a los efectos de la sequía asociada al fenómeno de El Niño durante 2026.

El informe de Oxfam señala que la falta de lluvias y las temperaturas elevadas golpearon los cultivos de maíz y frijol, que sostienen la alimentación y los ingresos de las comunidades rurales. La situación afecta además el acceso al agua, el trabajo agrícola temporal y la crianza de animales de patio.

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En el Pacífico centroamericano, las precipitaciones no superaron el 60% del promedio histórico desde julio. El inicio tardío del invierno, las canículas prolongadas y la ausencia de lluvias suficientes para recuperar la humedad del suelo redujeron la capacidad de los hogares para enfrentar un nuevo ciclo agrícola.

Oxfam advirtió que la falta de lluvias y las altas temperaturas afectaron los cultivos de maíz y frijol, el acceso al agua, el trabajo agrícola temporal y la crianza de animales de patio. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Oxfam advirtió que la falta de lluvias y las altas temperaturas afectaron los cultivos de maíz y frijol, el acceso al agua, el trabajo agrícola temporal y la crianza de animales de patio. REUTERS/Siphiwe Sibeko

La sequía dejó pérdidas de maíz en 9 de cada 10 comunidades

La evaluación abarcó 354 comunidades del Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador. De ese total, el 80.8% registró al menos dos períodos de déficit de lluvia durante la siembra de primera, entre mayo y agosto. El 39.3% informó tres períodos secos.

La escasez de agua fue identificada como la principal causa de pérdida de maíz en 315 comunidades, equivalentes al 89% de las zonas consultadas. En contraste, el 84.5% no registró períodos de exceso de lluvia, lo que confirma un patrón de déficit hídrico sostenido.

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El maíz tuvo pérdidas en 70,342 hogares y en 55,322 casos, los daños alcanzaron entre el 75% y el 100% de la producción. El frijol también sufrió afectaciones: 14,374 hogares reportaron pérdidas y 9,397 de ellos perdieron al menos tres cuartas partes de sus cultivos.

Para las familias campesinas, la cosecha representa alimento, semilla para la siguiente siembra y una fuente de recursos para comprar fertilizantes, medicinas o productos básicos. Cuando falla el cultivo, se reducen al mismo tiempo las reservas y las opciones de ingreso.

Dos hombres con sombreros en un campo de tierra agrietada observan plantas secas bajo un cielo azul con nubes.
Las precipitaciones en el Pacífico centroamericano no superaron el 60% del promedio histórico desde julio y redujeron la capacidad de los hogares para enfrentar un nuevo ciclo agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postrera enfrenta menos siembras y hogares endeudados

La caída de la producción de primera ya condiciona el ciclo de la postrera, que se extiende entre agosto y diciembre. Más de 73 mil hogares sembraron maíz durante la primera, pero solo unos 27,500 prevén hacerlo en el segundo ciclo.

El descenso equivale a una reducción del 62% en el número de hogares que planean sembrar maíz y del 67.3% en el área cultivada. La falta de semillas propias, las deudas por la compra de insumos y la incertidumbre climática aparecen entre las principales razones.

En algunas zonas de Lempira, Honduras, la postrera no ofrece una alternativa para todos los productores por las condiciones del territorio y la falta de riego.

Un habitante de ese departamento resumió la situación en el informe: “Las familias que han producido más en la zona sembrando maíz ya no tienen reservas; toda la comunidad está consumiendo harina”.

La sequía también redujo las oportunidades de jornaleo agrícola, una actividad que complementa los ingresos de numerosos hogares. A esto se suman el aumento de precios de alimentos, la disminución de remesas y el retorno de migrantes que no lograron enviar recursos a sus familias.

La evaluación en 354 comunidades del Corredor Seco mostró que 80,8% registró al menos dos períodos de déficit de lluvia durante la siembra de primera. REUTERS/Benoit Tessier/Archivo
La evaluación en 354 comunidades del Corredor Seco mostró que 80,8% registró al menos dos períodos de déficit de lluvia durante la siembra de primera. REUTERS/Benoit Tessier/Archivo

El acceso al agua agrava la presión sobre las comunidades

La crisis se extiende a los sistemas de abastecimiento de agua. Entre los hogares que dependen de chorros públicos o sistemas comunitarios, el 67.3% informó una reducción del servicio, la proporción más alta entre las fuentes evaluadas.

La menor disponibilidad afecta el consumo doméstico, la higiene, la producción agrícola y el cuidado de animales. También aumenta la carga de trabajo de mujeres y niñas, que suelen encargarse de buscar, almacenar y administrar el agua en los hogares.

Las aves de corral fueron el activo pecuario más afectado. El 73,1% de los hogares que crían aves registró pérdidas, debido a la falta de agua, alimento y al calor. En comunidades rurales, estos animales aportan proteína y pueden venderse ante una emergencia.

Choluteca y El Paraíso, en Honduras; Morazán y San Miguel, en El Salvador; y Chiquimula y Jalapa, en Guatemala, figuran entre los territorios con prioridad muy alta por la combinación de pérdidas agrícolas, menor empleo, alza del maíz y afectaciones pecuarias.

El informe registra que 62,302 hogares priorizaron la necesidad de alimentos, mientras 58,074 solicitaron transferencias monetarias.

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