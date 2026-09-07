Primeras reacciones del Gobierno tras la medida que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en PBA

Patricia Bullrich cuestionó el fallo judicial y responsabilizó a Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. (REUTERS/Alessia Maccioni)

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Luego del fallo judicial que ordenó suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, desde el Gobierno Nacional salieron a cuestionar la medida y apuntaron contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Una de las primeras en expresarse al respecto fue la senadora y ex ministra de Seguridad, que impulsó la nueva legislación, Patricia Bullrich, quien escribió en sus redes sociales: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

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En tanto, añadió: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

El diputado nacional Luis Petri fue más directo en su crítica. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió en sus redes. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”, sostuvo.

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El Ministerio de Capital Humano no se refirió directamente contra la medida judicial, pero compartió un posteo que retuiteó el presidente Milei. Allí, señalaban que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Por su parte, el dirigente Sebastián Pareja cuestionó la decisión judicial y la calificó como “profundamente antidemocrática”. “Esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir. El gobierno provincial, en cambio, insiste con un sistema que garantiza impunidad”, afirmó. Pareja subrayó además que la norma no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las etapas correspondientes en el Congreso de la Nación.

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La medida judicial que encendió estas reacciones fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la normativa nacional entrara en vigencia. La magistrada resolvió hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la aplicación de la ley en todo el territorio bonaerense.

El eje de la resolución no fue la constitucionalidad de la norma en sí, sino la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal.

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Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y cuestionó si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

El decreto 875/2026 reglamentó la Ley 27.801, fijó un máximo de 15 años de encierro para menores y creó la figura del supervisor especializado.

A nivel federal, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

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El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.