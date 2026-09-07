Wanda Nara se tomó un respiro: cómo fue su despedida de las redes y el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

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Wanda Nara, acostumbrada a estar en el centro de la escena mediática, sorprendió en las últimas horas al adelantar una pausa en medio de su intensa agenda laboral y personal. Tras una seguidilla de compromisos en televisión, tiempo en familia y más de un escándalo público, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió desconectarse por unos días antes de encarar la próxima temporada del reality. Fiel a su estilo, compartió con sus seguidores el detrás de escena de esta pausa, y hasta aprovechó para dejarle un mensaje directo a Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, Wanda habilitó la clásica ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes no tardaron en consultarle cómo se organizaba en este receso. “Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”, aclaró, refiriéndose a la división de tiempo entre sus hijos y sus respectivos padres, Maxi López y Mauro Icardi, quien continúa en un particular panorama laboral luego de dejar el Galatasaray.

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Minutos más tarde, la empresaria decidió compartir un poco más de su plan y respondió otra pregunta clave: “¿A dónde te vas, Wan?”. “A un lugar que me encanta con amigos”, escribió con su característico hermetismo, junto a una foto nocturna de una calle iluminada, donde se veían varias siluetas reflejadas en el asfalto.

La empresaria le comentó a sus seguidores cómo organizó a sus hijos previo a su viaje

El cierre de la secuencia llegó con una imagen tomada desde la ventanilla de un avión. Wanda, siempre atenta a los detalles, compartió la foto de la pista y el cielo parcialmente nublado junto a un mensaje escueto, pero contundente: “Chau”. Así, la conductora eligió despedirse de sus seguidores y marcar el comienzo de una desconexión momentánea, priorizando el descanso y el reencuentro consigo misma antes de volver al centro de la escena.

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Detrás de este viaje y de la calma que transmitieron sus publicaciones, no faltan los condimentos familiares que suelen acompañar la vida de Nara. El pasado viernes se confirmó que sus hijas lograron reencontrarse con Icardi tras dos meses de distancia, en el marco de una situación marcada por conflictos judiciales, documentación perdida y viejas tensiones. La noticia fue revelada en LAM (América), conducido por Ángel de Brito, donde Nora Colosimo, madre de Wanda y actual panelista, dio detalles del acuerdo que permitió el ansiado reencuentro.

Con hermetismo total, dio a conocer que se irá "a un lugar que me encanta con amigos"

“La noticia es muy buena, me pone muy feliz”, celebró Colosimo, quien aclaró que el acuerdo se dio antes de que Icardi dejara el país. Según relató, la posibilidad de la salida surgió tras una conversación entre Wanda y el futbolista, y permitió que las nenas pudieran compartir una cena con su papá. “Las nenas estaban enojadas con el papá”, aseguró, atribuyendo ese enojo a la polémica por los pasaportes de las menores, que habían quedado en una cartera robada en Italia y que provocaron una nueva instancia judicial entre los adultos.

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Nora recordó el episodio con detalles. “Yo estaba en la casa y ese robo fue real”, aseguró, en referencia al día en que, mientras se jugaba la final del Mundial, los delincuentes ingresaron a la vivienda y se llevaron una cartera con los dos documentos de viaje de las niñas y “dos carteras más de Wanda”. La panelista remarcó que había otros objetos de valor en la casa, pero que el faltante de los pasaportes fue lo que generó el verdadero conflicto y la dificultad para resolver el traslado de las menores.

Desde el avión, Nara publicó una postal para comenzar su descanso (Instagram)

A pesar de los vaivenes judiciales y mediáticos, Wanda decidió priorizar el bienestar familiar y la organización interna antes de retomar sus compromisos profesionales. Con publicaciones que transmitieron tranquilidad y un mensaje directo a Icardi, la empresaria dejó en claro que, en esta etapa, el descanso y el equilibrio personal son prioridad. Por ahora, la conductora de MasterChef Celebrity se enfocará en disfrutar de unas vacaciones rodeada de amigos, lejos del ruido y con una valija cargada de nuevas expectativas para lo que viene.

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