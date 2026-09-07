El Salvador: “Soy la primera candidata presidencial mujer de ARENA y la primera fórmula femenina en la historia del país”

Mayteé Iraheta se presentó como la primera candidata presidencial mujer de ARENA y parte de la primera fórmula presidencial integrada solo por mujeres en El Salvador. (Handout via REUTERS)

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Mayteé Iraheta se presenta como la primera candidata presidencial mujer en la historia de ARENA y como parte de la primera fórmula integrada solo por mujeres en el país.

“Soy la primera candidata a la presidencia mujer del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en la historia y también en la historia de El Salvador es la primera fórmula femenina, tanto la presidencia como la vicepresidencia, dos mujeres es la primera vez”, enfatizó durante su participación en La Tribu Fm.

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Aunque reconoce el valor simbólico de este hecho, Iraheta sostiene que su campaña no se apoya únicamente en argumentos de género: “No estoy apelando al género en esta contienda ni en este gran desafío, sino a las capacidades que tenemos nosotras las mujeres”.

Aseguró que la sociedad salvadoreña está preparada para tener una presidenta, pues muchas familias son encabezadas por mujeres. “A los hombres muy poco se les cuestiona sobre esa preparación académica, eso es evidente hoy día”, agregó al referirse a los desafíos adicionales que enfrentan las mujeres en la política.

Iraheta también ha sido objeto de críticas por su experiencia como comunicadora y su participación en certámenes de belleza. “Pareciera que el ser comunicadora, el haber estado frente a las cámaras o haber tenido participación en eventos de belleza, invalida la capacidad intelectual. Qué comentario más erróneo”, opinó. Sostuvo que trayectorias personales diversas pueden enriquecer la vida pública y detalló que cuenta con estudios en gestión pública y seguridad nacional.

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Trayectoria, motivaciones y regreso a la política

Mayteé Iraheta explicó que regresó a la política tras aceptar la candidatura presidencial de ARENA para las elecciones del 28 de febrero de 2027, en una decisión consultada con su familia. (Handout via REUTERS)

Nacida en Sonsonate, Iraheta relató que su familia ha permanecido en esa ciudad por generaciones. Comenzó su vida pública a los diecinueve años en la televisión y fue electa diputada propietaria por Sonsonate, cargo que desempeñó durante dos periodos consecutivos en la Asamblea Legislativa.

“Cuando los sonsonatecos me dieron esta gran oportunidad, que agradezco y sigo agradeciendo, me convertí en la mujer más joven de la historia de El Salvador en llegar a la Asamblea Legislativa con veintiséis años”, recordó.

Tras su paso por la Asamblea, decidió retirarse temporalmente de la política para enfocarse en aspectos personales.

Fue invitada por el presidente del partido, Carlos Saade, a aceptar la candidatura presidencial de ARENA de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027.

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Iraheta explicó que su decisión de regresar fue reflexionada durante varios días y que la familia fue parte esencial en este proceso: “Una decisión como esta vincula a la familia. Y la familia también es parte de un proyecto político, y sobre todo para nosotras que somos mujeres”.

Además, mencionó que la fe fue determinante: “Dios me dio el aval. Yo soy una fiel creyente y yo le dije a Dios: ‘Bueno, Dios, si tú me das la oportunidad y tú me acompañas en este desafío, vamos adelante’”.

Diagnóstico sobre transparencia, reservas de información y propuestas de país

Durante la entrevista, Iraheta consideró que El Salvador enfrenta desafíos en la administración de fondos públicos y en el acceso a la información estatal. “Hay un gasto excesivo, pero por otro lado, no tenemos una real transparencia”, planteó. Señaló leyes recientes que, según explicó, han restringido el acceso a información, citando como ejemplo la reserva sobre operaciones vinculadas al uso de Bitcoin: “Nosotros no tenemos acceso porque ahora es reservada la información de hacia dónde se fue el dinero de los salvadoreños y a dónde va a estar guardado”.

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Iraheta sostuvo que en El Salvador hay falta de transparencia, gasto excesivo y reservas de información estatal, incluido el uso de Bitcoin y el manejo de fondos públicos. (Foto cortesía)

Iraheta opinó que estas restricciones están relacionadas con la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa: “Esto es lo que sucede cuando no hay un balance de poder en El Salvador o en cualquier estado”. Subrayó la importancia de la transparencia como objetivo permanente y se comprometió a promover el acceso a la información fiscal en caso de ser electa.

Sobre la situación nacional, consideró necesario fortalecer el balance de poder y la fiscalización institucional. “El balance de poder no es solamente el tema de llegar o no a la presidencia, es el tema de que el salvadoreño debe de comprender que el poder total no puede estar en una sola persona”, expresó. Señaló que, a su juicio, el país atraviesa una crisis económica y un incremento en la deuda pública, y propuso que la información sobre el manejo de los recursos estatales sea accesible a la población.

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Seguridad, renovación en ARENA, financiamiento y debates

Iraheta valoró los avances recientes en materia de seguridad pública, pero cuestionó la extensión reiterada del régimen de excepción. “El régimen de excepción es una figura jurídica de emergencia temporal... Ha tenido cincuenta y cuatro prórrogas. Mes a mes se está prorrogando en la Asamblea Legislativa y restringe derechos y garantías constitucionales de los salvadoreños”. Consideró que sería conveniente avanzar hacia un plan integral de seguridad y fortalecer instituciones como la Fiscalía y la Policía de Investigación: “Tenemos que fortalecer el juzgado especializado. Tenemos que fortalecer la Fiscalía. Hablemos de fortalecer la Policía de Investigación para que a nivel de permanencia nos aseguremos que los pandilleros continúen en la cárcel a través del tiempo”.

La candidata propuso fortalecer el balance de poder, la fiscalización institucional y el acceso a la información ante la crisis económica y el aumento de la deuda pública en El Salvador. (Handout via REUTERS)

La candidata aseguró que ARENA atraviesa un proceso de renovación reflejado en la presencia de nuevos rostros entre los candidatos a cargos de elección popular: “Nuestros candidatos en el interior del país, de las municipalidades, candidatos a diputados, en su mayoría son rostros nuevos, que no habían participado de política”. Consultada sobre el financiamiento electoral, reconoció que los recursos del partido serán más limitados que en el pasado: “Estoy consciente que el dinero será bastante limitado, pero con la experiencia que ya tengo adquirida y con el apoyo de muchos que también se están sumando a este proyecto político, lo vamos a llevar a cabo”.

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Explicó que el partido buscará respaldo entre simpatizantes y militantes y que algunas personas prefieren colaborar sin aparecer públicamente. Enfatizó que la transparencia será un principio fundamental en el manejo de fondos. Finalmente, manifestó estar dispuesta a participar en debates públicos junto al presidente y otros candidatos presidenciales: “Siempre he estado abierta a los debates, por supuesto”.