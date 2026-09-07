Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitó los primeros $200.000 millones para ampliar la oferta de los préstamos

Las colocaciones se centraron en los plazos fijos UVA a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Javier Milei efectuó la primera licitación de $200.000 millones para poner en marcha el esquema de los nuevos créditos hipotecarios UVA, con recursos que buscarán ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas.

Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Según el Banco Central, que actuó como colaborador técnico y operativo de la Anses, la convocatoria recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.

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La colocación se dividió en dos tramos. El primero, a un año de plazo, concentró $35.570,7 millones y se adjudicó a una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 2,67 por ciento.

Los fondos adjudicados provienen del FGS de la Anses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo tramo, con vencimiento a cinco años, reunió la mayor parte de los recursos: 164.429,3 millones de pesos. En este caso, la tasa fue UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Los fondos obtenidos a través de estos depósitos a plazo quedarán orientados al financiamiento de préstamos hipotecarios para vivienda.

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El esquema de los nuevos créditos hipotecarios

El plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una serie de licitaciones de $200.000 millones hasta completar 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad invertirá esos recursos en plazos fijos de largo vencimiento en bancos, con la condición de que las entidades los canalicen hacia préstamos hipotecarios para adquirir, construir, ampliar o refaccionar la vivienda única.

Ninguna entidad bancaria podrá quedarse con más del 20% de cada licitación. Ese límite buscó distribuir entre varias entidades los $200.000 millones de la primera etapa. Una vez constituidos los depósitos, los adjudicatarios dispondrán de 90 días corridos para otorgar nuevos créditos; para esta primera colocación, el plazo vence el 1° de diciembre.

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Los préstamos tendrán un tope de 150.000 unidades de valor adquisitivo (UVA), una suma cercana a 200.000 dólares. La iniciativa apunta a sectores medios y a personas que busquen comprar su primera propiedad, aunque la capacidad de financiamiento variará según los valores inmobiliarios de cada localidad. El límite puede alcanzar para ciertas viviendas en el interior, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los precios de algunos barrios reducen las alternativas disponibles.

El esquema comprenderá licitaciones hasta completar los $2 billones fijados. (Foto: Ministerio de Economía)

Los depósitos del FGS administrado por Anses serán la fuente de financiamiento del esquema. Cada banco decidirá si crea una línea hipotecaria específica o refuerza una ya vigente, además de establecer las condiciones bajo las cuales ofrecerá esos recursos a sus clientes.

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A quiénes apunta

Desde el Palacio de Hacienda se tomó como referencia préstamos hipotecarios por un promedio de $114 millones para calcular el universo potencial de beneficiarios. Con esa base, Caputo estimó que el programa, si completa el financiamiento de $2 billones previsto, podría facilitar el acceso a una vivienda a entre 17.000 y 18.000 familias.

Durante la presentación oficial de las medidas, el titular de Economía utilizó el ejemplo de un inmueble valuado en 106.000 dólares. Bajo una relación préstamo-valor del 75%, habitual en el sistema bancario, el comprador debería obtener cerca de USD 80.000 de crédito, una cifra equivalente a unos 114 millones de pesos.

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El caso expuesto consideró un préstamo a 25 años, con una tasa de UVA más 7 por ciento. La cuota inicial alcanzaría $865.000 mensuales. Para que ese pago no supere el 25% de los ingresos, el hogar necesitaría acreditar un ingreso neto de 3.460.000 pesos.

De acuerdo con la estimación oficial, una pareja joven cuyos integrantes perciban ingresos netos cercanos a $1.800.000 cada uno podría reunir ese requisito y acceder a un financiamiento de esas características.

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