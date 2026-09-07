Política

El gobernador de La Rioja extenderá el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos por 60 días

Ricardo Quintela avanzó con la medida que mantiene sin aumentos las facturas del transporte, luz, gas y conectividad. Remarcaron que es debido a la persistencia de las condiciones económicas y sociales

Ricardo Quintela
Ricardo Quintela extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de servicios esenciales en La Rioja hasta el 31 de octubre de 2026.
Guardar

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de los servicios esenciales de la provincia. La medida, que rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026, abarca el transporte urbano de pasajeros, la energía eléctrica, el agua y saneamiento y la conectividad provista por la empresa estatal provincial. Además, el mandatario prorrogó la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales.

La disposición da continuidad a lo establecido por el Decreto Provincial N.º 617/26 y responde, según el texto oficial, a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación original. Durante los próximos dos meses, el boleto del servicio urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo no registrará aumentos, y las tarifas eléctricas permanecerán en los valores vigentes al 30 de abril.

PUBLICIDAD

El congelamiento también alcanza los servicios de agua y saneamiento y la conectividad brindada por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM. De este modo, las cuatro prestaciones que integran la medida —transporte, energía, agua y comunicaciones— forman parte de los gastos fijos que afectan de manera directa el presupuesto mensual de los hogares riojanos. En paralelo, las personas adjudicatarias de viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo continuarán abonando sus cuotas con la quita del 20%, sin posibilidad de incremento durante ese período.

El objetivo declarado de la prórroga es evitar que nuevos aumentos en prestaciones indispensables profundicen la pérdida del poder adquisitivo, en particular en los hogares con mayores condiciones de vulnerabilidad. La extensión se inscribe en el marco de la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, prorrogada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.

PUBLICIDAD

El decreto instruye a los organismos y empresas prestadoras a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios incluidos en la norma. Asimismo, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias requeridas para sostener la medida y asegurar el funcionamiento de las entidades prestadoras durante su vigencia.

Ricardo Quintela.
El Gobierno de La Rioja justificó el congelamiento de tarifas por la persistencia de las condiciones económicas y sociales y por la pérdida del poder adquisitivo.

La decisión de Quintela se produce en un momento en que el gobernador intensifica su perfil opositor al gobierno nacional. Recientemente, el mandatario riojano advirtió a los inversores que un eventual gobierno peronista revisará las políticas del presidente Javier Milei. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó.

En tanto, Quintela cuestionó los indicadores que el oficialismo presenta como logros económicos. “Es mentira, es falso. Totalmente falso”, sostuvo al ser consultado sobre la inflación, el consumo y el tipo de cambio. También se mostró dispuesto a construir una alternativa electoral más amplia que el peronismo, con conversaciones que incluirían al kirchnerismo y a dirigentes socialistas.

Ese posicionamiento político coexiste con tensiones internas dentro del Partido Justicialista (PJ). Según informó Infobae, Quintela convocó a una reunión el 31 de julio en La Rioja a la que asistió el diputado Máximo Kirchner, pero a la que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no concurrió. Desde el entorno de Kicillof, un funcionario provincial cercano al mandatario bonaerense explicó la ausencia al medio: “La unidad no necesita celestinos, necesita contenido. ¿De qué sirve una foto? Es una ficción”, indicó alguien cercano al gobernador.

Al acto en La Rioja también asistieron los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio, la diputada Cecilia Moreau, Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador a nivel nacional, y Germán Martínez, titular del bloque peronista en Diputados, entre otros dirigentes del espacio.

Las declaraciones de Quintela sobre expropiaciones y nacionalizaciones se inscriben en una línea de confrontación que el gobernador mantiene con el gobierno de Milei desde hace meses. El 27 de julio, el riojano publicó en X que el presidente tiene “un profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país”.

Temas Relacionados

Ricardo QuintelaLa RiojaTarifasServicios públicosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia del FMK-3: cómo Argentina desarrolló su propio subfusil y lo llevó a la guerra de Malvinas

Desarrollado en Rosario durante los años 70, el modelo fue producido por decenas de miles de unidades, equipó a las Fuerzas Armadas y de seguridad, tuvo presencia en otros países y algunos ejemplares aún permanecen en servicio

La historia del FMK-3: cómo Argentina desarrolló su propio subfusil y lo llevó a la guerra de Malvinas

Así quedó definida la agenda completa del papa León XIV durante su visita a la Argentina

Infobae accedió al itinerario del Pontífice, que llegará el 8 de noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei, celebrará misas y recorrerá Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján

Así quedó definida la agenda completa del papa León XIV durante su visita a la Argentina

El gobierno de Kicillof retendrá un 2% en los premios de las apuestas online

Lo recaudado irá a programas de Salud, Educación y Desarrollo Social. Es parte de la reglamentación de la Ley del Juego en Línea sancionada en 2018, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Aplica sobre las siete plataformas habilitadas para operar en PBA

El gobierno de Kicillof retendrá un 2% en los premios de las apuestas online

Morosidad: la oposición busca contener a 130 legisladores y mantener el quórum en Diputados

El oficialismo trabaja para que los gobernadores bajen a sus diputados para hacer caer la sesión del miércoles. La llegada del proyecto de ley por Malvinas, la lucha por la agenda y las internas libertarias

Morosidad: la oposición busca contener a 130 legisladores y mantener el quórum en Diputados

Máximo Kirchner y Axel Kicillof profundizan una disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense

La interna enfrenta a ambos sectores por la conducción del espacio, el armado electoral y el rol de Cristina Kirchner en la definición de candidaturas

Máximo Kirchner y Axel Kicillof profundizan una disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense

DEPORTES

El “once ideal histórico” de la Champions que generó polémica por la ausencia de Cristiano Ronaldo: los dos argentinos en la formación

El “once ideal histórico” de la Champions que generó polémica por la ausencia de Cristiano Ronaldo: los dos argentinos en la formación

La sorprendente reflexión de una estrella de Hollywood sobre el retiro de Messi de la selección argentina

El misterio detrás de la crisis que estalló en Ferrari tras el cruce entre Hamilton y Leclerc en Monza: "Yo no corro sucio"

¿Por qué algunos récords deportivos serían cada vez más difíciles de superar? Las matemáticas podrían tener la respuesta

Rosario Central y Platense aseguraron sus ascensos a la Primera División femenina

TELESHOW

Wanda Nara se tomó un respiro: cómo fue su despedida de las redes y el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

Wanda Nara se tomó un respiro: cómo fue su despedida de las redes y el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

El bailarín Iñaki Urlezaga regresa a la danza después de 8 años fuera de los escenarios

La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

Vicky Xipolitakis le cumplió el sueño a su hijo Salvador: viajaron a Grecia para reencontrarse con su abuelo

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: 500 mil personas más podrían caer en inseguridad alimentaria en Honduras

Honduras: 500 mil personas más podrían caer en inseguridad alimentaria en Honduras

República Dominicana realizó 509 operativos contra el trabajo infantil en el primer trimestre de 2026

Capturan a hombre tras hallar marihuana en vehículo involucrado en accidente en el oriente salvadoreño

La sequía por el fenómeno de El Niño ya provoca pérdidas del 20% en la siembra de maíz y frijol en El Salvador

La crisis eléctrica en Cuba vuelve a golpear: casi dos tercios del país estarán a oscuras este lunes