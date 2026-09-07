El gobernador de La Rioja extenderá el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos por 60 días

Ricardo Quintela extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de servicios esenciales en La Rioja hasta el 31 de octubre de 2026.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, extendió por 60 días el congelamiento de tarifas de los servicios esenciales de la provincia. La medida, que rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026, abarca el transporte urbano de pasajeros, la energía eléctrica, el agua y saneamiento y la conectividad provista por la empresa estatal provincial. Además, el mandatario prorrogó la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales.

La disposición da continuidad a lo establecido por el Decreto Provincial N.º 617/26 y responde, según el texto oficial, a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación original. Durante los próximos dos meses, el boleto del servicio urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo no registrará aumentos, y las tarifas eléctricas permanecerán en los valores vigentes al 30 de abril.

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El congelamiento también alcanza los servicios de agua y saneamiento y la conectividad brindada por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM. De este modo, las cuatro prestaciones que integran la medida —transporte, energía, agua y comunicaciones— forman parte de los gastos fijos que afectan de manera directa el presupuesto mensual de los hogares riojanos. En paralelo, las personas adjudicatarias de viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo continuarán abonando sus cuotas con la quita del 20%, sin posibilidad de incremento durante ese período.

El objetivo declarado de la prórroga es evitar que nuevos aumentos en prestaciones indispensables profundicen la pérdida del poder adquisitivo, en particular en los hogares con mayores condiciones de vulnerabilidad. La extensión se inscribe en el marco de la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, prorrogada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.

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El decreto instruye a los organismos y empresas prestadoras a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios incluidos en la norma. Asimismo, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias requeridas para sostener la medida y asegurar el funcionamiento de las entidades prestadoras durante su vigencia.

El Gobierno de La Rioja justificó el congelamiento de tarifas por la persistencia de las condiciones económicas y sociales y por la pérdida del poder adquisitivo.

La decisión de Quintela se produce en un momento en que el gobernador intensifica su perfil opositor al gobierno nacional. Recientemente, el mandatario riojano advirtió a los inversores que un eventual gobierno peronista revisará las políticas del presidente Javier Milei. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó.

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En tanto, Quintela cuestionó los indicadores que el oficialismo presenta como logros económicos. “Es mentira, es falso. Totalmente falso”, sostuvo al ser consultado sobre la inflación, el consumo y el tipo de cambio. También se mostró dispuesto a construir una alternativa electoral más amplia que el peronismo, con conversaciones que incluirían al kirchnerismo y a dirigentes socialistas.

Ese posicionamiento político coexiste con tensiones internas dentro del Partido Justicialista (PJ). Según informó Infobae, Quintela convocó a una reunión el 31 de julio en La Rioja a la que asistió el diputado Máximo Kirchner, pero a la que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no concurrió. Desde el entorno de Kicillof, un funcionario provincial cercano al mandatario bonaerense explicó la ausencia al medio: “La unidad no necesita celestinos, necesita contenido. ¿De qué sirve una foto? Es una ficción”, indicó alguien cercano al gobernador.

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Al acto en La Rioja también asistieron los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio, la diputada Cecilia Moreau, Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador a nivel nacional, y Germán Martínez, titular del bloque peronista en Diputados, entre otros dirigentes del espacio.

Las declaraciones de Quintela sobre expropiaciones y nacionalizaciones se inscriben en una línea de confrontación que el gobernador mantiene con el gobierno de Milei desde hace meses. El 27 de julio, el riojano publicó en X que el presidente tiene “un profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país”.

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