Así quedó definida la agenda completa del papa León XIV durante su visita a la Argentina

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El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre con una agenda que incluye Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján

El papa León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre. La semana del 30 de agosto, la Avanza del Vaticano viajó a Argentina para coordinar -de forma conjunta con la Cancillería y la Presidencia- los detalles del recorrido del Sumo Pontífice en el país. Infobae pudo conocer el itinerario definitivo del próximo viaje apostólico del Santo Padre que incluirá actividades en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Además, llevará adelante encuentros oficiales, celebraciones religiosas, visitas sociales y actos con fieles antes de su partida hacia Perú.

El arribo del Papa está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Desde el aeropuerto, la comitiva lo trasladará hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La primera actividad será una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. El acto tendrá lugar en la plaza San Martín, uno de los espacios históricos de la ciudad. El recorrido marcará el comienzo formal de una visita que combinará actos oficiales y encuentros pastorales.

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La visita del papa León XIV comenzará en Buenos Aires con una ofrenda floral a San Martín y una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada (Foto AP/Andrew Medichini)

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, luego, el Sumo Pontífice se dirigirá a la Casa Rosada. Allí mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei, uno de los momentos centrales de su primera jornada en la Argentina. El encuentro reunirá al jefe de Estado argentino y al líder de la Iglesia católica. La agenda contempla esa actividad luego del homenaje a San Martín y antes de la recepción con autoridades.

Después de la reunión, León XIV irá al Palacio Libertad. En ese lugar participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La actividad reunirá a referentes institucionales y representantes de distintos ámbitos del país. El Papa cerrará así el tramo público de su primer día en Buenos Aires.

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La jornada del domingo terminará en la Nunciatura Apostólica, donde el Pontífice se hospedará durante su estadía. Desde allí partirá hacia las distintas actividades previstas en los días siguientes.

Claypole, el Monumento a los Españoles y la Universidad Católica Argentina

El lunes 9 de noviembre, León XIV comenzará su agenda con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole. La institución asiste a personas con discapacidades intelectuales y físicas. El centro ofrece hogar, atención médica y apoyo integral a sus residentes. Autoridades eclesiásticas argentinas habían solicitado que la gira incluyera una visita a una institución vinculada con la discapacidad.

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La actividad en Claypole abrirá el segundo día de la visita papal. El recorrido pondrá el foco en una institución dedicada a la atención de personas con necesidades de asistencia permanente.

León XIV participará en el Palacio Libertad de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático EFE/GIUSEPPE LAMI

Luego, el Papa volverá a la Ciudad de Buenos Aires. La agenda prevé un traslado hacia el Monumento a los Españoles, sobre la avenida del Libertador. En ese punto, León XIV realizará un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles. La actividad ofrecerá uno de los principales espacios de contacto directo con el público.

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Tras el trayecto, el Pontífice celebrará una Santa Misa en el mismo lugar. Choferes del Vaticano conducirán el papamóvil durante los desplazamientos previstos en la ciudad. En tanto, la Policía Federal Argentina tendrá a su cargo la seguridad del Papa. La fuerza coordinará el operativo en los sitios incluidos dentro del itinerario oficial.

Por la tarde, León XIV visitará la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí participará de un encuentro con el mundo del trabajo, que reunirá a trabajadores y representantes de distintos sectores.

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La UCA organiza la actividad junto con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. El programa prevé la participación de referentes gremiales y autoridades de los tres poderes del Estado. El encuentro buscará reunir a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. También asistirán trabajadores convocados para participar de la actividad con el Pontífice.

La agenda del papa León XIV en Claypole incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a personas con discapacidad EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Encuentro interreligioso y rezo en la Catedral Metropolitana

Tras su paso por la UCA, León XIV se trasladará al Palacio San Martín. Allí participará de un encuentro ecuménico e interreligioso con representantes de distintas confesiones. La actividad formará parte de la agenda institucional del lunes. El encuentro reunirá a referentes religiosos antes del cierre de la jornada en la Catedral Metropolitana.

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El Papa llegará por la tarde a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En ese templo encabezará la celebración de las vísperas y un momento de oración. La Catedral tendrá un lugar destacado dentro del viaje. El templo constituye uno de los principales espacios religiosos de la ciudad y será escenario de la última actividad pública del lunes.

Luego de la celebración, León XIV cenará con los obispos. Ese encuentro concluirá el segundo día de su visita a la Argentina.

El Pontífice recorrerá el Monumento a los Españoles en papamóvil y celebrará una misa antes de su encuentro en la Universidad Católica Argentina EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Córdoba recibirá a León XIV el martes<b> </b>

El martes 10 de noviembre, el Pontífice partirá temprano desde la Aeroestación Militar Aeroparque hacia la provincia de Córdoba. La visita incluirá actividades públicas y encuentros con miembros de la Iglesia.

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Al llegar, el Papa recorrerá la ciudad en el papamóvil. Después celebrará una Santa Misa para los fieles que participen de la actividad. Al mediodía, la comitiva lo trasladará al Arzobispado de Córdoba. Más tarde, León XIV visitará la Catedral de la ciudad. Allí tendrá un encuentro con religiosos, personas consagradas, sacerdotes y seminaristas. La actividad reunirá a integrantes de distintos sectores de la Iglesia católica cordobesa.

Por la tarde, el Papa partirá desde Córdoba en un vuelo especial hacia Buenos Aires. La agenda continuará esa noche en el Monumento a los Españoles. León XIV encabezará allí una vigilia con jóvenes. La convocatoria cerrará el día de actividades luego de su visita a la provincia de Córdoba.

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El trayecto a Luján

El miércoles 11 de noviembre, León XIV visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La recorrida integrará la última jornada de su gira argentina.

Córdoba será una escala central de la visita del papa León XIV, con una misa para fieles y un encuentro con religiosos, sacerdotes y seminaristas EFE/ Ramón De La Rocha

Después, el Pontífice viajará hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján. Allí realizará un recorrido en el papamóvil antes de celebrar una Santa Misa cerca del mediodía. Juan Pablo II también recorrió ese lugar durante su visita a la Argentina en abril de 1987. León XIV retomará ese antecedente 39 años después.

Más tarde, el Papa irá a Villa Marista de Luján, donde saludará a los voluntarios. La actividad será el último encuentro previsto antes de su salida del país.

Finalmente, la comitiva trasladará a León XIV al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Desde allí partirá hacia Perú para continuar con su agenda por América Latina.

Agenda completa

Domingo:

Arribo del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina.

Traslado hacia la Plaza San Martín.

Ofrenda floral ante el Monumento al Libertador Gral. D. José de San Martín.

Traslado hacia Casa de Gobierno.

Encuentro con el señor Presidente de la Nación, Javier Milei.

Traslado hacia el Palacio Libertad.

Encuentro con Autoridades, Sociedad civil y Cuerpo Diplomático.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Lunes:

Traslado hacia el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione - Claypole.

Visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione.

Traslado hacia el Monumento de los Españoles - Sacristía.

Arribo al Monumento de los Españoles - Sacristía.

Recorrido en Papamóvil.

Santa Misa.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Traslado hacia la Universidad Católica Argentina.

Encuentro con el mundo del trabajo.

Traslado hacia el Palacio San Martín.

Encuentro Ecuménico e Interreligioso.

Traslado hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Celebración de las Vísperas y Momento de Oración.

Comida con Obispos.

Traslado hacia su lugar de alojamiento.

Martes:

Traslado hacia la Aeroestación Militar Aeroparque.

Partida del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV hacia la ciudad de Córdoba.

Arribo a la ciudad de Córdoba.

Traslado hacia la Escuela de Aviación Militar - Sacristía.

Recorrido en Papamóvil.

Santa Misa.

Traslado hacia el Arzobispado de la ciudad de Córdoba.

Traslado hacia la Catedral de Córdoba.

Encuentro con Religiosos, Consagrados, Sacerdotes y Seminaristas.

Traslado hacia el Aeropuerto.

Partida del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Arribo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Tiempo a disposición.

Traslado hacia el Monumento de los Españoles - Sacristía.

Vigilia con jóvenes.

Traslado hacia la Nunciatura Apostólica.

Miércoles:

Traslado hacia el Complejo Penitenciario Federal de CABA.

Visita al Complejo Penitenciario Federal de CABA.

Traslado hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján - Sacristía.

Arribo a la ciudad de Luján.

Recorrido en Papamóvil.

Santa Misa.

Traslado hacia la Villa Marista de Luján.

Saludo a voluntarios.

Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”.

Partida del vuelo especial que conduce a Su Santidad el Papa León XIV hacia la República del Perú.