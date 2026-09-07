El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

El amigo de La Joaqui se pronunció ante los dichos de Tuli Acosta sobre los rumores de romance con Luck Ra

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El mundo del espectáculo vivió un fin de semana marcado por el fuego cruzado entre La Joaqui y Luck Ra, una de las duplas más comentadas de la música urbana actual. Los rumores, las acusaciones y los mensajes en redes sociales encendieron el debate, pero la polémica se potenció aún más con la palabra de Tuli Acosta en PH, Podemos Hablar (Telefe). Y ante sus dichos sobre los comentarios que la señalaban como la “tercera en discordia” en la separación, un amigo íntimo de la referente de RKT salió a responder en las redes.

“Fue una búsqueda de implantar y divulgar una mentira muy grande”, aseguró en la mesa de Andy Kusnetzoff, visiblemente molesta. Tuli contó que el rumor trascendió al punto de afectarla profundamente. “Atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya ni siquiera la palabra nuestra valía”, aseguró frente a la cámara.

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Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusiones en redes y en los grupos cercanos a La Joaqui. Fue entonces que Facundo Guarino, uno de los amigos más cercanos de la cantante, decidió romper el silencio y publicó un extenso y contundente comunicado. “Me parece bastante inmaduro y nefasto que quieras instalar que hubo una ‘campaña de difamación’ en tu contra”, comenzó diciendo Facundo, marcando una postura tajante desde el inicio.

Además, Guarino dio a entender que ocurrió algo entre los artistas cordobeses durante un viaje a Brasil (Instagram)

El amigo de La Joaqui fue más allá y apuntó directamente a la actitud de Tuli: “Que la gente se entere de las cosas que hiciste no te vuelve mala. Si esas cosas te dejan mal parada, lo que te deja mal parada es haberlas hecho. Vos sabés perfectamente todo lo que hiciste y, sobre todo, todo lo que se calló. Entiendo que sea más fácil hablar de una campaña en tu contra que hacerte cargo de cómo actuaste”.

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En el mismo escrito, Facundo sumó detalles de situaciones que, según él, ponen en duda la versión de Tuli. “También me sorprende que nieguen tan rotundamente ciertas cosas cuando nosotros vivimos situaciones completamente distintas. Como las veces que te quedabas a dormir ahí, lo negabas y después terminábamos enterándonos por la empleada de que efectivamente habías dormido ahí, sin mencionar la cantidad de disculpas públicas que mandabas para ir a la tele y negar ciertos acontecimientos. Eso deja en evidencia que nunca fueron disculpas, siempre manipulación. El hecho que quieras poner un bozal legal habla de lo mucho que te perjudican las verdades”, aseguró en alusión a la artista y Luck Ra.

El mensaje de Facundo fue subiendo de tono y no dudó en calificar de “hipócrita” la actitud de quienes piden respeto ahora, cuando “incluso en momentos delicados, subían TikToks completamente innecesarios, como el del cumpleaños de Joaqui diciendo que eran ‘la pareja perfecta’”. Recordó, además, situaciones personales vividas con la cantante: “Fuimos nosotros quienes la consolamos mientras ella te cuidaba en un estado completamente de ebriedad en su propio festejo o las veces que te festejaba su cumpleaños sorpresa porque no tenías con quién pasarlo”.

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El amigo de la referente de RKT intentó desmentir el testimonio de la cordobesa en PH, Podemos Hablar (Instagram)

En el tramo final, el comunicado apuntó al silencio de La Joaqui tras la ruptura: “Entiendo que Joaqui haya decidido guardar silencio y respeto muchísimo que lo hiciera. Pero una cosa es guardar silencio y otra es permitir que, aprovechándose de ese silencio, se instale una versión de los hechos que quienes estuvimos cerca sabemos que no fue así. Nadie esperaba una disculpa de parte de ninguno de los dos. A esta altura, sinceramente, ojalá terminen juntos. Al final del día, son tal para cual”.

Facundo no solo se quedó con ese mensaje, sino que amplió sus acusaciones en otra historia de Instagram: “Vos sabés muy bien lo que pasó en Brasil y vos sabés muy bien el detonante de la ruptura entre Joaqui y la otra parte. Ambos le pidieron disculpas por eso, pero ahora fingen que esa situación no existió, invisibilizando su dolor de nuevo, como hicieron siempre. Entonces queda en evidencia que esa disculpa fue solo manipulación. Y como estamos cansados de que Joaqui no se defienda, salimos a hacerlo. Acá no hay campañas de difamación, acá nadie es pago. Acá hay una cuestión de lealtad y de amistad sincera, cosa que ni ustedes tienen. Porque también hay hasta capturas de uno y el otro tirándose mier… entre ustedes para salvarse el cl…. Espero de corazón que terminen juntos, porque al final del día lo que queda expuesto es que son tal para cual”.

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Así, la polémica que comenzó con rumores y acusaciones se transformó en una guerra de comunicados y mensajes cruzados, donde los amigos y el círculo íntimo de La Joaqui y Luck Ra tomaron un papel protagónico. Mientras tanto, la artista de RKT elige el silencio y la reserva, dejando que el escándalo siga su curso en las redes y los medios, y confirmando que, cuando se trata de relaciones y rupturas en la industria musical, las versiones y los relatos siempre tienen más de una cara.