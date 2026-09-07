Con 456 escrituras entregadas y casi 3.000 trámites en curso, Río Negro conmemoró el aniversario de la Ley Pierri

Este video presenta imágenes históricas del Diputado Alberto Pierri en un contexto legislativo, vinculadas a la creación de una normativa sobre acceso a la propiedad. Se observa la manipulación de documentos legales y escenas de un evento actual donde ciudadanos reciben escrituras de dominio. Múltiples personas asisten al evento, documentando la aplicación de una ley que busca otorgar seguridad jurídica sobre la vivienda.

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Alberto Pierri estuvo presente este lunes en Bariloche para conmemorar los 32 años de la Ley 24.374, conocida como Ley Pierri, en un acto que incluyó la entrega de escrituras a familias de Río Negro y un reconocimiento que el ex diputado no esperaba: una calle del Alto de la ciudad llevará a partir de hoy su nombre.

La jornada comenzó a las 9.30 en el Salón Bariloche Eventos y Convenciones (BEC), ubicado en España 415, donde familias de la provincia recibieron el título de propiedad de sus viviendas en el marco del programa de regularización dominial.

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Pero fue en el Alto de la ciudad donde la jornada tomó otra dimensión: la colectora paralela a la avenida Juan Herman, en la entrada al barrio El Frutillar, el más grande de Bariloche, pasó a llevar el nombre del ex legislador nacional.

El reconocimiento tomó por sorpresa al propio homenajeado. “La verdad que el agradecido soy yo. Es un homenaje de parte del gobernador que no conocía y la verdad que impensado”, afirmó Pierri. Conmovido, el experimentado político reivindicó el espíritu de la norma que impulsó hace más de tres décadas: “la práctica real de la justicia social”, especialmente para quienes durante años no pudieron acceder al título de sus viviendas.

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La Ley 24.374 fue sancionada el 7 de septiembre de 1994 y permite que familias con años de ocupación de hecho accedan al título de propiedad de sus viviendas mediante un trámite sencillo y con asesoramiento gratuito (Fotos: Gobierno de Río Negro)

El acto contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés, quien entregó personalmente la cartelería al ex diputado. “Importante para nosotros en este día tan lindo, por la dignidad de tanta gente que necesita el título de su terreno. Gracias Alberto por esa ley, por los humildes que necesitan su título, que muchas veces por distintas razones, con esa ley se hace justicia social”, expresó el intendente. Cortés también destacó que la norma “trae dignidad y el sentido de pertenencia a casa, lote y barrio”.

Por su parte, Weretilneck subrayó un dato que, a su criterio, habla por sí solo sobre el peso de la legislación: “La Ley Pierri no se la nombra por el número sino por el nombre del autor”. El gobernador también señaló que detrás de cada regularización dominial existe el esfuerzo de familias que durante años lucharon por obtener la titularidad de sus viviendas y garantizar ese patrimonio a sus herederos.

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Sancionada el 7 de septiembre de 1994, la Ley 24.374 estableció un régimen para que las personas que hayan vivido de forma pública, pacífica y continua en un lote urbano destinado a vivienda única y permanente puedan convertirse en propietarios mediante un trámite sencillo y sin un costo elevado, según informó el Gobierno de Río Negro. La norma, que ofrece asesoramiento gratuito, apunta a resolver situaciones legales de familias de escasos recursos.

Río Negro convirtió esa herramienta en una política pública sostenida en el tiempo. La primera escritura bajo este régimen en la provincia se firmó en Bariloche en 2021. En 2024, la gestión provincial actualizó el marco normativo con la Ley 5.740 y, este año, relanzó el programa con mayor trabajo territorial junto a los municipios. Desde entonces, 2.946 familias iniciaron su trámite y 456 ya recibieron su escritura desde el inicio de la actual gestión, en 2024.

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La colectora paralela a la avenida Juan Herman, en la entrada al barrio El Frutillar, el más grande de Bariloche, lleva desde este lunes el nombre del impulsor de la ley de regularización dominial (Fotos: Gobierno de Río Negro)

La Coordinadora Provincial Daniela Vivas puso en contexto la dimensión del programa: “La Ley Pierri no es sólo un trámite de propiedad, es una herramienta de inclusión social que también reconoce la identidad y la historia de cada familia en su barrio”, señaló, según el Gobierno provincial.

El propio Pierri describió uno de los momentos del acto de entrega que lo marcó especialmente: el encuentro con una abuela de 90 años. “Vio a sus hijos, nietos y hoy recibió su título de propiedad. Y estas cosas son importantes. Lo importante es qué se le puede dar a la gente. Un enorme orgullo, gran satisfacción”, dijo. Respecto al reconocimiento callejero, agregó: “es un día muy importante para mí, para mis hijos y para mis nietos, es un día inolvidable. Después de 32 años este acto me da una satisfacción inimaginable”.

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Desde 2021, cuando se firmó la primera escritura bajo este régimen en la provincia, Río Negro actualizó el marco normativo con la Ley 5.740 y relanzó el programa con trabajo territorial junto a los municipios (Fotos: Gobierno de Río Negro)

La emoción no fue exclusiva del homenajeado. Entre las familias que recibieron su escritura, los testimonios se acumularon. “Cuando me avisaron que me entregaba, creo que salté para arriba y volví”, contó una de las beneficiarias entre risas. Otra vecina describió la escritura como “el lugar seguro para mis hijos, para el futuro de ellos, de estar tranquila”, mientras que una tercera lo resumió en pocas palabras: “una meta cumplida”. Hubo también quienes cargaron el peso de la historia personal: “Es algo que habíamos luchado mucho con mi marido hace años. Él ya no está en este mundo, pero bueno”, relató otra de las vecinas presentes.

Con las 456 escrituras entregadas desde 2024 y casi 3.000 trámites en curso, el programa provincial sigue sumando familias que, tras años de ocupación de hecho, obtienen por fin la certeza legal sobre el hogar que construyeron.

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