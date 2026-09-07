Javier Milei recibió en Casa Rosada a Hela, una perra antidrogas retirada de la Policía Federal

El Presidente y Karina Milei con Hela

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El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a Hela, la perra de la Policía Federal Argentina que se retiró tras participar en importantes investigaciones contra el narcotráfico.

La Chesapeake Bay Retriever, que ingresó a la fuerza en 2021, colaboró en procedimientos contra una organización vinculada con Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y en los operativos posteriores al caso de la cocaína adulterada con fentanilo en Puerta 8, en el partido bonaerense de San Martín.

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El encuentro puso el foco en la trayectoria del animal, un can detector de narcóticos de la PFA, que dejó la actividad junto con su guía, la sargento Susana Viamonte, quien también fue recibida por el mandatario y su hermana.

De la actividad también participó la secretaria general, Karina Milei, quien organizó el encuentro para felicitar al animal por su labor durante este periodo de 5 años.

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La agente había cumplido en 2024 el plazo de servicio requerido para tramitar su retiro, pero optó por permanecer dos años más en la institución para finalizar al mismo tiempo que la perra.

El can estuvo 5 años en servicio (Infobae en Vivo)

Hela nació el 17 de enero de 2018 en la Argentina. Su nombre original era Catalina, aunque luego fue adaptado para facilitar el adiestramiento a través del juego. El 27 de julio de 2021 ingresó a las filas de la PFA, donde recibió la matrícula D099.

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La perra, de pelaje chocolate, fue incorporada al plantel de detectores de narcóticos de la fuerza. Más tarde quedó asignada a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná, dependencia desde la que intervino en numerosos procedimientos judiciales relacionados con el comercio y la distribución de estupefacientes.

Hela desarrolló tareas de detección de drogas durante más de cinco años dentro de la Policía Federal Argentina. Su labor consistía en acompañar requisas y allanamientos para identificar posibles ocultamientos de sustancias ilegales en los lugares alcanzados por las investigaciones.

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La participación de canes especializados es parte de las herramientas que utilizan las fuerzas de seguridad en causas de narcotráfico. Su intervención puede orientar las inspecciones en domicilios, vehículos, depósitos u otros espacios donde los investigadores presumen que existen drogas, elementos de fraccionamiento o sitios de almacenamiento.

Uno de los procedimientos más relevantes de los que participó Hela fue una investigación dirigida contra una organización narcocriminal vinculada con Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Según la información difundida, la estructura se dedicaba al comercio y a la distribución de cocaína y marihuana en distintos barrios del partido bonaerense de San Martín.

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La sargento que guió a la perra (Infobae en Vivo)

En el marco de esa causa, el can colaboró durante una serie de allanamientos. Las diligencias permitieron el secuestro de varios kilogramos de estupefacientes.

La investigación se centró en una red de distribución de drogas en el conurbano bonaerense. Hela fue parte de los operativos que derivaron en el decomiso de cocaína y marihuana en esa causa judicial.

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Hela también participó de procedimientos realizados en Puerta 8, en San Martín, luego de la venta de cocaína adulterada con fentanilo que provocó la muerte de 24 personas.

El caso derivó en una investigación judicial y en una serie de allanamientos para identificar a los responsables de la comercialización de la droga. En ese contexto, la PFA desplegó a sus equipos especializados, entre ellos los canes detectores de narcóticos.

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Los procedimientos en los que intervino la perra posibilitaron el secuestro de más de 25 mil dosis de cocaína que estaban listas para ser comercializadas.

El animal se retiró (Infobae en Vivo)

La causa por la cocaína adulterada tuvo impacto en San Martín y otros distritos del conurbano bonaerense. La presencia de fentanilo en la sustancia elevó el riesgo para los consumidores y motivó una alerta sanitaria, además de las acciones judiciales destinadas a establecer el origen y el circuito de distribución de las dosis.

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La historia de Hela dentro de la fuerza quedó ligada a la decisión que tomó Viamonte en 2024. Tras cumplir los años de servicio correspondientes, la agente buscaba iniciar su trámite de retiro de la Policía Federal Argentina.

La sargento Viamonte, por su parte, permaneció dos años más en la fuerza para retirarse junto con Hela. La decisión evitó que la perra dejara anticipadamente sus funciones como detectora de narcóticos y permitió que concluyera el período previsto de servicio.

El encuentro con Milei en Casa Rosada marcó el cierre de la etapa operativa del can. Desde su ingreso a la PFA, en julio de 2021, intervino en importantes causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y este lunes finalizó sus tareas con un saludo del Presidente.