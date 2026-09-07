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El “once ideal histórico” de la Champions que generó polémica por la ausencia de Cristiano Ronaldo: los dos argentinos en la formación

El portal francés L'Equipe elaboró un equipo con los mejores jugadores de la historia de la competición y causó revuelo por la falta del delantero portugués, que conquistó cinco títulos y es el máximo goleador

FILE PHOTO: Champions League Final - Real Madrid v Liverpool
La polémcia ausencia de Cristiano Ronaldo en el once ideal de la Champions (REUTERS/Hannah McKay)
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A un día del inicio de una nueva edición de la UEFA Champions League, el portal francés L’Equipe quedó en el centro de la polémica luego de la conformación de un “once ideal histórico”. La discusión en el equipo se enfocó en la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien ostenta múltiples récords de la competición. Los argentinos que figuran en el equipo son Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano.

“Nuestro reportero Vincent Duluc recibió la difícil tarea de seleccionar entre más de siete décadas de la Copa de Europa, ahora Liga de Campeones, para crear su once ideal. Y, sobre todo, de elegir entre las inmensas estrellas de cada generación”, es la premisa con la que el medio galo presentó el artículo.

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Duluc, periodista y editor de L’Equipe, justificó la ausencia de Cristiano Ronaldo con un criterio de juego y no solo de rendimiento acumulado. “Los récords por sí solos no lo son todo, además de que Cristiano en la segunda parte de su carrera ya no es un creador y regateador como lo era”, argumentó.

En esta misma línea, Duluc destacó: “Esta es una cobertura de más de siete décadas de la historia de la competición, comenzando con la Copa de Europa de Clubes Campeones de 1955, y no solo la Liga de Campeones en su formato moderno desde 1992. Mi once inicial de la Champions League intenta mantener un equilibrio entre estas dos épocas y mis recuerdos personales”.

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El once ideal histórico de la Champions según el periodista Vincent Duluc del portal francés L'Equipe (@lequipe)
El once ideal histórico de la Champions según el periodista Vincent Duluc del portal francés L'Equipe (@lequipe)

La omisión impactó por el peso estadístico del delantero portugués en la competición: es el máximo goleador con 140 goles y asistidor con 42 pases que terminaron en conversión, además de cinco títulos conquistados con Manchester United y Real Madrid. También figura como el futbolista con más partidos en la historia del torneo, con 183. Sin embargo, los jugadores que integraron la ofensiva del periodista son Lionel Messi, Johan Cruyff, George Best y Alfredo Di Stéfano.

El equipo ideal armado por Duluc quedó integrado por Ray Clemence (Liverpool) en arco; Dani Carvajal (Real Madrid), Franz Beckenbauer (Bayern Múnich), Franco Baresi (Milán) y Paolo Maldini (Milán) en defensa; Luka Modric (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona) y Johan Cruyff (Ajax) en la mitad de la cancha; Lionel Messi (Barcelona) y George Best (Manchester United) por las bandas; y Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) como delantero centro.

En ese marco, la exclusión no alcanzó solo a Ronaldo: tampoco apareció ningún jugador francés. Entre los grandes ausentes del país galo se encuentran Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Thierry Henry, Michel Platini y Karim Benzema. Otros nombres de peso que tampoco aparecieron son Xavi Hernández (4 títulos), Sergio Ramos (4 títulos), Clarence Seedorf (4 títulos), Raúl González (3 títulos y uno de los máximos goleadores), Thomas Muller (2 títulos y uno de los que más minutos jugó), entre otras figuras de renombre.

Los récords de Cristiano Ronaldo explican la controversia

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador y asistidor histórico de la UEFA Champions League. Entre otras marcas dentro de sus cinco conquistas, es el futbolistas que más partidos disputó (AFP PHOTO / JAVIER SORIANO)
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador y asistidor histórico de la UEFA Champions League. Entre otras marcas dentro de sus cinco conquistas, es el futbolistas que más partidos disputó (AFP PHOTO / JAVIER SORIANO)

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de la UEFA Champions League y también el máximo anotador en competiciones de clubes de la UEFA, con 145 tantos. En la principal copa europea suma además el mejor registro goleador de una temporada, con 17 goles en la temporada 2013/14, y la mayor cantidad de goles en eliminatorias, con 67.

El portugués fue máximo goleador del torneo en las temporadas 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17 y 2017/18. A esos registros añade una marca única: es el único jugador que anotó en tres finales de la Champions League. Su historial incluye otro dato singular, ya que es el único futbolista que marcó en 11 partidos consecutivos de la competición. Además, integra el grupo de dos jugadores que lograron anotar en los seis encuentros de una fase de grupos.

La discusión sobre el once ideal apareció en la antesala del arranque de una nueva temporada del torneo continental. La edición de 2026/27 de la UEFA Champions League se abrirá el martes 8 de septiembre con partidos como Real Madrid ante Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, además de Porto frente a Manchester City y Borussia Dortmund contra Villarreal. Paris Saint-Germain llega como campeón de las dos últimas ediciones.

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