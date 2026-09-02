Política

Fernando de Andreis: “No descarto la candidatura a presidente de Mauricio el año que viene”

El diputado nacional se refirió a las negociaciones electorales entre el PRO y el Gobierno. Ratificó que el kirchnerismo “es una amenaza” y planteó “blindar el rumbo”

Fernando De Andreis, diputado nacional y referente del PRO, en Infobae en Vivo
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El diputado nacional del PRO Fernando de Andreis expuso el trasfondo de las conversaciones electorales entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), donde insistió que el objetivo es “blindar el rumbo” y evitar el regreso del kirchnerismo. Además, aclaró que el expresidente Mauricio Macri aún está en condiciones de competir en 2027.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard y Fede Mayol, el ex secretario general de la Presidencia de Macri admitió la dificultad para llegar a un acuerdo electoral con los libertarios. “El mandato que tengo de parte de mi partido es explorar un nivel de entendimiento que es blindar el rumbo y el horizonte que plantea este gobierno”, sostuvo sobre la mesa de trabajo que encabezan Karina Milei y Mauricio Macri, que se reúne cada quince días en la Casa Rosada.

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Sin embargo, consultado sobre posibles candidaturas para 2027, el diputado nacional no descartó escenarios: “No descarto tampoco definitivamente la candidatura de Mauricio presidente el año que viene. Hoy no lo siento, no lo veo, pero no la descarto”.

El distrito porteño aparece como el principal obstáculo para un acuerdo nacional con LLA, y planteó que hay que conformar “la mayor amplitud, generosidad, creatividad y despojado de nombres propios a la discusión que estamos yendo con el Gobierno”.

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La confrontación con el kirchnerismo

Desde su punto de vista, el legislador nacional insistió en que “el PRO lo que quiere ”es que a la Argentina le vaya bien", y que respeta “que en el 2023 la gente lo eligió a Milei, en parte por mérito propio pero también por defectos nuestros”.

En ese contexto, reiteró que lo crucial es “seguir transformando a la Argentina. ”Nosotros arrancamos en el 2015, en 2019 la sociedad argentina eligió volver para atrás. Ahí tuvimos el peor Gobierno de la historia, terminamos con más del 50% de pobreza, y al borde de la hiper. Todas las transformaciones que veníamos que se hicieron en 2015, Alberto Fernández las tiró para atrás en un minuto en 2019″, argumentó.

Fernando De Andreis, candidato a diputado nacional del PRO
Fernando De Andrei junto a Mauricio Macri

El dirigente, identificado como uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, remarcó: “No cabe duda de que el gobierno de Alberto y Cristina fue un error. Por eso yo digo que no es antiguo el tema de trabajar para que no vuelvan. No es viejo”.

“Nos gustarían que las cosas sea más rápido o distintas. Pero a grandes rasgos, el horizonte que propone el gobierno de Milei es muy similar al que proponíamos nosotros. Es antagónico infinitamente a una propuesta peronista kirchnerista, o por lo menos, con el peronismo dominado por el kirchnerismo como está hoy en día”, resumió.

En ese marco, ratificó que la intención es acordar con el gobierno de Javier Milei en una futura alianza electoral, principalmente, por la posibilidad de retorno de ese tipo de oposición. “No me parece un tema menor lo de la existencia del kirchnerismo. Te soy sincero: no haría tanto esfuerzo para compartir espacio si no existiera esa amenaza”, aseguró.

Karina Milei y Mauricio Macri
Karina Milei y Mauricio Macri, al frente de las discusiones entre el PRO y LLA

Las internas en el PRO

Sobre la interna en el PRO, reconoció que “es vox populi, que en mi partido no todos apoyan tampoco a los que estamos yendo a esa mesa” de negociación con el Gobierno, así como tampoco se respalda mayoritariamente la candidatura del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, como presidente.

En cuanto a la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno, sostuvo que “por supuesto” está dentro de su intención, y admitió que hay “discusiones internas no saldadas” con Jorge Macri, pero se mostró de acuerdo con que sea reelecto. “Yo quiero que el PRO siga gobernando la ciudad de Buenos Aires”, concluyó.

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