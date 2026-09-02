Deudas y cobranzas: qué pueden y qué no pueden hacer quienes reclaman un pago

Caren Tepp presentó un manual de autodefensa financiera para enfrentar reclamos de cobranza y distinguir una deuda legítima de una práctica irregular

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Un llamado a deshora, un mensaje de WhatsApp que amenaza con un embargo o una intimación que parece provenir de un juzgado. Para una persona endeudada, distinguir entre un reclamo legítimo y una práctica de cobranza irregular puede no ser sencillo. En ese escenario, la diputada nacional por Santa Fe Caren Tepp presentó un manual de autodefensa financiera con herramientas para que los consumidores sepan cómo actuar frente a esas situaciones y, al mismo tiempo, planteó la necesidad de modificar las condiciones en las que se refinancian las deudas.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Tepp sostuvo que el crecimiento de la mora está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Según explicó, cada vez más familias recurren al crédito no para financiar consumos extraordinarios, sino para afrontar gastos cotidianos que antes podían cubrir con sus ingresos.

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“No es que la gente está gastando más, es que está cobrando menos y que los gastos del costo de vida ordinario que antes hacían con el salario hoy se tienen que hacer con el crédito”, afirmó.

Alimentos, alquileres, servicios y medicamentos aparecen, según la diputada, entre los motivos por los que las familias toman nuevos préstamos o refinancian obligaciones anteriores. “El mes se nos termina el día 30, pero el salario se nos termina el día 15, el día 20, y el resto es acumular deuda”, graficó.

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Tepp sostuvo que el acceso inmediato al crédito por billeteras virtuales y plataformas financieras puede agravar el endeudamiento y derivar en más mora (Infobae en Vivo)

El problema, planteó, alcanza una dimensión que requiere una respuesta legislativa. Tepp aseguró que más de 20 millones de adultos están endeudados y alrededor de seis millones se encuentran en situación de mora, y señaló que existen más de 50 proyectos en el Congreso vinculados con el sobreendeudamiento de las familias.

La oposición busca llevar el tema al recinto en una sesión prevista para el 9 de septiembre. Para Tepp, el objetivo no debería ser condonar las obligaciones, sino generar condiciones para que quienes quedaron atrapados en una deuda puedan volver a pagarla.

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“No es que la gente no pague sus deudas, sino que le hagamos posible pagar las deudas”, sostuvo.

Refinanciar las deudas y limitar los intereses

La iniciativa que impulsa la diputada contempla una instancia de negociación entre deudores y acreedores. Entre las herramientas que mencionó figuran planes de refinanciación, quitas sobre el capital, eliminación de intereses punitorios y límites al porcentaje de los ingresos que puede destinarse al pago de una deuda.

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Tepp también cuestionó la responsabilidad de las entidades que otorgan créditos sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago de quienes los solicitan. En ese sentido, planteó que el Estado debería investigar aquellos mecanismos que puedan configurar situaciones de usura.

Alimentos, alquileres, servicios y medicamentos figuran entre los gastos que empujan a las familias a tomar préstamos o refinanciar deudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema, según su diagnóstico, no termina cuando una persona deja de pagar. En muchos casos, la deuda pasa a manos de estudios jurídicos o empresas de cobranza que se encargan de reclamar el dinero. Es allí donde, según denunció, aparecen algunas de las prácticas que busca abordar con el manual.

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“No estamos hablando solamente de abusos en las tasas de interés, sino también en los mecanismos de intento de cobro”, explicó.

La legisladora mencionó casos de llamados fuera de horarios razonables, contactos con familiares o empleadores y comunicaciones que buscan generar la apariencia de una actuación judicial.

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“Estamos hablando de estudios de cobranza que actúan y se presentan como si fueran juzgados, que te piden por WhatsApp y amenazan con embargos cuando no hay juicios en trámite”, afirmó.

Qué propone el manual de autodefensa financiera

La guía apunta a una situación habitual: una persona recibe un llamado o un mensaje reclamando el pago de una deuda y no sabe con certeza quién está cobrando, cuánto debe, cómo verificar esa información o qué consecuencias reales puede tener el incumplimiento.

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Tepp advirtió que, frente a la presión, algunos consumidores terminan realizando pagos sin contar con documentación suficiente. “Muchas veces pasa que hace pagos a cuentas que ni siquiera sabe si son efectivamente, porque nunca le dan un comprobante de ese pago o de cuánto es hoy la deuda que tiene”, señaló.

La diputada cuestionó a las entidades que otorgan créditos sin evaluar la capacidad de pago y planteó que el Estado investigue posibles situaciones de usura (Infobae en Vivo)

El manual busca brindar herramientas para atravesar esas situaciones y evitar decisiones tomadas bajo presión. Para la diputada, conocer los mecanismos de defensa es especialmente importante en un contexto en el que el acceso al crédito se volvió inmediato.

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“Nunca fue tan fácil tomar un crédito: hoy tenemos un crédito en el celular a disposición las 24 horas del día”, sostuvo.

La expansión de las billeteras virtuales y las plataformas financieras permitió que muchas familias accedieran rápidamente a dinero para cubrir gastos que no podían afrontar con sus ingresos. Pero esa misma facilidad, señaló Tepp, también puede profundizar el problema cuando los préstamos se acumulan y llega el momento de devolverlos.

“En el 2025, en el 2026 aparece la mora, porque este propio sistema de intento de supervivencia encontró su límite”, afirmó.

Para Tepp, por eso, la discusión tiene dos dimensiones: qué hacer con las personas que ya no pueden afrontar sus deudas y cómo evitar que la salida frente a una caída de ingresos sea seguir tomando crédito hasta quedar atrapadas en una cadena de refinanciaciones.

“Organizarnos para cambiar las reglas, porque este problema si no lo vamos a volver a tener”, concluyó.

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