Cristina Kirchner saludó a la militancia en el acto que el PJ organizó en San José 1111 a cuatro años de su intento de asesinato

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A cuatro años del ataque que estuvo a centímetros de terminar con su vida, la militancia peronista volvió a concentrarse este martes frente al edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta, donde Cristina Kirchner cumple la condena de la causa Vialidad. Allí, Máximo Kirchner encabezó un acto para reivindicar la figura de la ex presidenta y leyó ante los presentes un saludo que ella misma le hizo llegar minutos antes de bajar a hablar: “Un abrazo grande, que sean fuertes y gracias por estar hoy acá”, trasladó el diputado, que aclaró de entrada que sabía que el público hubiese preferido escucharla a ella. En el cierre, la ex presidenta salió al balcón y saludó a la militancia.

El dirigente, que fue el único orador de la jornada convocada por el Partido Justicialista (PJ), agradeció a “cada amigo, amiga, compañero, compañera, argentino, argentina” que mostró solidaridad durante estos cuatro años, más allá de la posición política de cada uno. También reconoció a los partidos que firmaron el documento difundido en el marco del aniversario, aunque no ahorró ironía al respecto: “Si ustedes supieran la cantidad de miserias que hay en la política”, lanzó, entre aplausos.

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El repaso de Máximo Kirchner volvió al 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner volvía del Senado a su domicilio tras una reunión con representantes de Petronas por Vaca Muerta y el gas licuado. Según describió, esos días habían estado marcados por “un hostigamiento permanente” hacia la ex mandataria, al punto de recordar el episodio de unas vallas colocadas esa mañana y retiradas horas después. En ese contexto, apuntó contra el Poder Judicial a los que acusó de haber tratado a la ex presidenta “como una verdadera mierda humana”, en sus palabras, para preparar el terreno antes del ataque.

El diputado recordó que, tras conocerse el fallo del intento de magnicidio, hubo quienes sostuvieron que el arma usada era “un objeto brilloso, chiquitito” y no una pistola, hasta que las imágenes del hecho terminaron por desmentir esa versión.

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Dirigentes de La Cámpora y legisladores cercanos al kirchnerismo estarán presentes en primera fila durante la convocatoria (AFP)

Máximo Kirchner trazó además un paralelismo entre el trato judicial que recibió Cristina Kirchner y el que tuvo Fernando de la Rúa, expresidente que dejó el poder en 2001 en medio de una crisis con 50 muertos y sin que, según el dirigente, el Poder Judicial le “haya hecho cosquillas”. En contraste, describió que la ex mandataria terminó su gestión en 2015 con la Plaza de Mayo colmada de militantes que fueron a agradecerle, y que hoy permanece con arresto domiciliario en San José 1111.

Buena parte del discurso estuvo dedicada a la situación económica actual. El diputado habló de familias que ya no pueden pagar la factura de luz, de jóvenes sin expectativas de futuro y de casos de suicidio vinculados a la crisis, un fenómeno que, remarcó, no distingue entre votantes peronistas y no peronistas. Mencionó también la Asignación Universal por Hijo como una de las políticas que, a su entender, mejoró la vida cotidiana de las familias durante los gobiernos kirchneristas.

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Sobre el sector energético, Máximo Kirchner sostuvo que la recuperación de YPF y de Vaca Muerta, impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner, buscó generar valor agregado dentro del país y no solo aumentar la explotación de petróleo y gas. En ese punto, cuestionó que las petroleras y energéticas giren ganancias en dólares al exterior mientras las tarifas domésticas se dolarizaron. También responsabilizó al expresidente Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y recordó que el gasoducto se terminó de construir recién con fondos del impuesto a las grandes fortunas.

Hacia el final, el diputado volvió sobre la candidatura de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en 2019 y remarcó la rapidez con la que, según dijo, reaccionó la Justicia en aquel momento, en contraste con la lentitud que —afirmó— caracteriza a los trámites de adopción y a las denuncias de violencia de género. Cerró su intervención con una descripción de la rutina de la ex mandataria durante su arresto domiciliario: “Todos los días disciplinadamente hace gimnasia, lee todo, estudia, se prepara”, dijo, y agregó que Cristina Kirchner “no practica la autocompasión ahí arriba” y que por eso, remarcó, llevó su reclamo por derechos políticos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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El acto se desarrolló sin invitaciones formales, bajo la consigna de que “el que quiera puede venir”, según indicaron desde el entorno de la familia Kirchner. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no fue convocado ni participó de la organización, en un vínculo con el sector cristinista que continúa limitado a acuerdos políticos y electorales puntuales.