Javier Milei y su nueva ofensiva: los movimientos que evalúa el Gobierno para las próximas semanas

Javier Milei en un foro en Brasil. (Arthur Menescal/Bloomberg)

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En este asunto no hay grieta: en la administración de Javier Milei no hay una semana que se le parezca a la otra. Lo afirman los miembros del Gabinete, incluso los nuevos, que parecen estar acostumbrándose a los cambios de dinámica del Gobierno. El Presidente puede estar medio mes sin realizar grandes seguimientos de gestión y concentrándose en la economía o puede concatenar diversas actividades en agenda para mostrar dinamismo en la real politik. “Nos gusta jugar a la tómbola. La tómbola libertaria”, bromea un miembro del Gabinete de diálogo diario con el jefe de Estado.

El Presidente venía de semanas de retracción absoluta. Recibió a pocas personas en la Quinta de Olivos, se focalizó -más de lo habitual- en su agenda económica e ideológica y delegó la administración política a su hermana Karina. En el entorno más cercano a Milei explican que le produjeron un fuerte disgusto las noticias que sugerían que no estaba trabajando por no salir de su residencia. Como suele hacer Milei, la respuesta no fue gradual, sino reactiva: volvió a la Casa Rosada después de 23 días para reunir a sus ministros y, al día siguiente, a transmitir un discurso frente a diputados y senadores nacionales. Este lunes se mostrará en el Congreso de la FIA y el martes volverá a reunir a la cúpula del Gobierno en Casa Rosada.

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En el Gabinete marcan que Milei está particularmente interesado en que se transmita una dinámica propositiva en la gestión. Un importante miembro del Gabinete esquematizó el clima de las últimas semanas de la siguiente manera: “Vamos a ver en las próximas semanas un dinamismo mayor en la agenda del Presidente. Fueron semanas particulares, en las que nos colgamos al travesaño por cierta oleada de noticias negativas. Ahora queremos salir al ataque”.

Se habla de que en estos dos meses hubo tres estadíos. La esquematización que hacen algunos al interior de la Casa Rosada es la siguiente.

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La primera fue el revulsivo que supuso la salida de Manuel Adorni y su reemplazo como jefe de Gabinete de Diego Santilli, en paralelo con las nuevas caras de la comunicación libertaria. “Hubo un cambio de aire interesante que permitió generar nuevas expectativas. Se generaron las primeras conversaciones con aliados en las provincias, las primeras conferencias resultaron eficaces y había una línea para seguir”, explica este funcionario.

Patricia Bullrich

Ese momentum se agotó rápido. Al contrario de lo que pensaban varios libertarios, el avance de Argentina en el Mundial terminó resultado un revés para el Gobierno a partir del clima que se produjo por la llamada “campaña antiargentina” y errores propios en el manejo de la comunicación. El fervor nacionalista resultó inconveniente para un oficialismo que quería retomar la iniciativa legislativa con el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que la misma sociedad terminó redefiniendo como Ley de Tierras. Por furcios varios, el oficialismo se generó un episodio de estrés en el plano político que no se vio favorecido por el ascenso de temas como la morosidad y el nivel de consumo privado.

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Quienes hablan con Milei diariamente indican que van a propiciar un tercer estadío. “Estábamos en un rol puramente defensivo. Eso explica los discursos que hizo Javier. Pero creemos que con la dinámica de esta semana se está pasadno a una fase ofensiva en el que queremos retomar la iniciativa”, explican en ese entorno. La suba del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que se conoció el lunes pasado fue utilizado por todo el arco oficialista para tratar de iniciar una oleada de optimismo sobre la marcha de la gestión, a la vez que el Ministerio de Economía realizó un anuncio para reactivar los créditos hipotecarios. Más que soluciones, parecen gestos con intención de mostrar proactividad más que pasividad ante la coyuntura.

No creen que vaya a ser sencillo, avisan. A Luis Caputo le habría costado convencer al Presidente de poder utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para movilizar la política de vivienda. El ministro ve que son pocas las herramientas que le quedan a mano para aplicar medidas de reactivación sin romper con los dogmas del Presidente, que ya avisó que no está dispuesto a hacer cambios de magnitudes en su planificación de gestión para incrementar sus chances electorales. “Por el ajuste vinimos. Ve más loable irse por el ajuste a que cambiar y quedar como un cobarde”, explica un funcionario que estuvo el martes junto a Milei en Balcarce 50.

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En el Gobierno creen que el nivel de crecimiento económico podría resultar suficiente para que el clima social no empeore a niveles insalvables. Los más optimistas creen que el clima negativo que se percibió particularmente en el último mes podría ser sucedido por uno más favorable.

Luis Caputo

Para tratar de propiciarlo, el oficialismo volvió a retomar el vínculo con los aliados. Caputo cree que, a esta altura del partido, la política es la que debe impulsar el crecimiento de las expectativas y calmar la ansiedad de los mercados. Tal vez porque el Gobierno no tuvo en cuenta que el clima electoral se iba a presentar con tanta antelación.

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En ese plano, es interesante lo que dijo el economista Daniel Artana en una entrevista con la periodista Belén Ehuletche en El Cronista. “Si se miran los datos macroeconómicos, lo que está dando mal no es el consumo; es la inversión. Influyen la capacidad ociosa de algunos sectores, pero sobre todo que el programa nunca tuvo un horizonte de largo plazo. Primero, por la debilidad política del Gobierno; cuando eso se resolvió, la economía ingresó anticipadamente en la dinámica electoral”.

Aunque los motivos varían, ese es un factor fundamental que aceleró ciertos movimientos del equipo político de la Casa Rosada. Por caso, el diálogo con el PRO se reactivo antes de lo previsto. Si bien se habla de un acuerdo en 17 distritos, lo cierto es que ninguna de las dos partes está en condiciones de dar certidumbre sobre el alcance final de las tratativas. Si la imagen del gobierno repunta, estará en mejores condiciones de cara a una negociación. En caso contrario, así lo estará el PRO.

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No fue menor que el oficialismo en la Cámara de Diputados haya cedido a votar una batería de proyectos impulsados por bloques opositores y gobernadores en la última sesión de este miércoles. Esto planea instalarse como modalidad de cara a los próximos meses, ya que el advenimiento de la temporada de elecciones se siente cada vez más cerca y los incentivos de los aliados a colaborar se reducen. Aunque la oposición juntó 133 votos para tratar cuestiones como la morosidad y una prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno ve como positivo que la oposición no tiene una fortaleza suficiente para amalgamarse en otros proyectos. Solo puede hacerlo en aquellos de alta adhesión social y mediática. Aun así, los más prudentes no lo minimizan.

Aunque quisiera, Martín Menem no tiene mayor margen para volver a sesionar porque se generó un cuello de botella con distintos proyectos en el Senado. Patricia Bullrich quiere que el “Súper RIGI” y la reforma de la Ley de Salud Mental formen parte de una próxima sesión. También el régimen de incentivos que impulsa el radical Eduardo Vischi. La novedad es que podría llamar a tratar en sesión la Reforma Política dentro de dos semanas. “Lo vamos a poner sobre la mesa”, avisan en su entorno. Si el oficialismo logra despejar las primarias del calendario electoral tendrá una ventana mayor para generar una recuperación económica, pero también para postergar por unos meses la incertidumbre en el mercado por el ruido electoral.

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Martín Menem después de la reunión de Gabinete

Sigue siendo una incertidumbre si eso reactivará los niveles de inversión, hoy por hoy, uno de los factores que puede dinamizar la economía libertaria de Milei. En cierta manera, el Gobierno se fabricó su propia encerrona. “Tal y por cómo venía la cosa, el riesgo país se debería haber disparado mucho más de lo que hizo. No sé si tocamos piso, pero sí que no tenemos margen para seguir haciendo boludeces”, explica uno de los “optimistas” de la Casa Rosada, que explica que el mercado tiene más cautela que alarma. ¿El principal motivo? Si bien ven una oposición que podría rearmarse, no ven un candidato peronista que, al día de hoy, permita pensar una victoria contra Milei. Y creen que los outsiders aun no tienen margen para meterse en una segunda vuelta.

Pese a todo, hay alarmas que se siguen avizorando. La morosidad seguramente vuelva a escalar en la agenda mediática. Un informe especial de la consultora 1816 volvió a analizar los datos de la Central de Deudores del BCRA y consignó una nueva suba de irregularidad en el crédito. Para el caso de las familias se llegó a un nuevo récord de los últimos veinte años: 12,94% están en situación de mora. En entidades no financieras, la cifra crece a 33,7%. Esta cuestión mantiene una estrecha vinculación con el dilema que 1816 indica que tiene el Gobierno: si priorizar la estabilidad cambiaria o la estabilidad de tasas. “En el camino a las elecciones se enfrentará en más de una oportunidad con el dilema de estabilizar el spot (como en 2025 y en la primera quincena de agosto 2026) o ponerle techo a las tasas (como en este último tramo de agosto 2026)”, analizan.

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La mesa política se reunirá este martes a las 13 luego de la reunión del Gabinete. Hay uno de los miembros que irá dispuesto a incentivar a que se generen más medidas como las que Caputo presentó la semana pasada.

En paralelo, al interior del Gobierno existen cruces respecto a cómo se está encarando la política comunicacional. El vocero presidencial, Adrián Ravier, recibió reprimendas de ambos lados de la interna al asegurar en conferencia de prensa que Santiago Caputo había quedado afuera de la comunicación digital. En un primer momento, los karinistas sospecharon que se trataba de una jugada coordinada con el círculo del asesor presidencial para hacerlo ver debilitado, pero se percataron que los mismos alfiles digitales de Las Fuerzas del Cielo trinaron al ver esa declaración. Hoy en día, la única persona que lo sostiene es el Presidente y por ahora no existen motivos para pensar que vaya a ser desplazado. Aun así, el margen se achica.

Con el asesor más corrido de algunas cuestiones de la gestión, el círculo de la hermana presidencial parece más atento a los movimientos de Bullrich. Uno de los focos de tensión ocurrió este jueves, cuando se dio a conocer que el bloque de La Libertad Avanza había dado firma al dictamen de los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway, los cuales habían quedado en el freezer luego de que trascendiera que ambos habían tenido vinculación en causas vinculadas a la AFA. En un primer momento trascendió que la jefa de bloque había sido quien se había rebelado a las órdenes del karinismo de ponerles un freno y que había dado la orden de firmarlas. En el bullrichismo dijeron que esa interpretación era errónea, pero en el círculo de la hermana no creen en esas explicaciones. En rigor, la orden de avanzar con las designaciones de ambos jueces vino, según contaron a Infobae fuentes privilegiadas del caso, “por pedido de Lule Menem”.

Son minucias que hacen a la disputa de poder que habrá el año próximo. Milei aspira a su reelección pero no tiene mayor interés de desplegar un armado propio. En tanto, Bullrich mira las elecciones del año próximo para construir poder político a raíz de sus buenos niveles de imagen. Lo mismo ocurre en el entorno de Karina Milei, que aunque lo nieguen, mira con atención la futura pelea por la sucesión del “Javo”.