Milei sigue activo en redes, pero sus posteos tienen menos interacciones y en el oficialismo tienen una explicación

Javier Milei se saca fotos con alumnos de la ORT

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Casi en paralelo a la intensa actividad que el presidente Javier Milei mantiene en sus redes sociales, en el oficialismo detectaron una merma en la interacción digital que involucra al mandatario y se lo atribuyen a una dinámica específica de la red social X. Sin embargo, detrás de los números se esconden algunas discusiones internas en torno al predominio de la línea política.

“Hay un cambio de algoritmo muy fuerte en X que penaliza el estilo de Milei”, expresó una fuente oficial que entiende del tema. Según argumentaron ante Infobae, el mandatario hace uso excesivo de la función de citar y recompartir publicaciones, una práctica que, según explican, va a contramano de la nueva lógica de la red social, que “busca promover la publicación de videos y contenido original”.

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Para los libertarios, la red social que adquirió Elon Musk busca volcarse a un formato similar al de YouTube por lo que penaliza con menor visibilidad el uso de contenido ya publicado. Pese a las aclaraciones, en Casa Rosada aseguran que las apariciones públicas del libertario en medios de comunicación o discursos políticos mantienen la misma repercusión “que de costumbre”.

En los últimos días, el mandatario se mostró particularmente activo en su cuenta de X, con mensajes contra el periodismo, la oposición y los economistas a los que suele referirse como “econochantas”. Algunas voces del ecosistema sostienen que la intensificación del uso de su cuenta responde a una estrategia para “contrarrestar” los “ataques” que localizan en su contra.

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Javier Milei habla en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (RS Fotos)

“Ataca cuando más lo atacan”, precisaron para argumentar las últimas publicaciones en las que descalificó al periodismo.

Detrás de la explicación del oficialismo aparecen los datos del informe especial de la consultora Ad Hoc, que analizó la evolución de la imagen digital de Milei y el comportamiento de las principales cuentas que integran su comunidad en redes. En sus mediciones, la firma detectó un “paulatino y persistente” descenso en los números que miden el protagonismo digital del Presidente.

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Asimismo, registraron una merma del 70% en las menciones a Milei en comparación con febrero de 2025, a raíz del caso $Libra, y una caída en las interacciones generadas por las cuentas encargadas de generar conversación. También detectaron una disminución en la audiencia de las entrevistas del mandatario en canales aliados: el 14 de mayo de 2026, tuvo solo 279 mil visualizaciones en el streaming Carajo y, ese mismo día en Neura, 155 mil. En diciembre de 2024, había superado 1,4 millones de visualizaciones.

Una segunda lectura en Balcarce 50, tal vez la más política, sostiene que detrás de la merma en la conversación digital se esconde la marginación del sector que se referencia con el asesor presidencial, Santiago Caputo, del ecosistema mileísta.

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La disputa interna de la administración libertaria impactó de lleno en la dinámica cotidiana del Gobierno. Algunos de sus integrantes aseguran que la “militancia” virtual rechaza la ausencia de dirigentes del sector que participó de la fundación de La Libertad Avanza.

Los referentes del PRO y La Libertad Avanza se reúnen en Casa Rosada para avanzar en los acuerdos electorales

El retrato que dejó la mesa técnica entre funcionarios del PRO y La Libertad Avanza, a los que internamente califican como “políticos de carrera”, generó malestar entre algunos alfiles del oficialismo, que aseguran que no hay “mileistas” entre quienes articulan los entendimientos de cara a 2027. Un debate que inició en las elecciones legislativas de 2025 y que podría reeditarse el año próximo.

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La tropa digital sostiene que es difícil motorizar a los laderos virtuales si “no están de acuerdo” con el rumbo y las medidas impulsadas por el Gobierno.

En la tribu caputista detectaron que la última normativa que logró movilizar a las cuentas de X —que no son orgánicas, pero que en sus inicios se plegaron a respaldar el rumbo del Gobierno— fue el decreto que prohibía el ingreso al país de extranjeros que promovieran mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina y sus ciudadanos.

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