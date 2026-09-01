Política

El PJ reivindicará a CFK a cuatro años del intento de asesinato: “Nadie debe ser perseguido y violentado por sus ideas políticas”

Habrá un encuentro a las 18, en la puerta de San José 1111, donde Máximo Kirchner será el único orador. En un documento, los partidos nacionales del peronismo respaldaron a la ex presidenta

Cristina Kirchner saldrá a saludar al balcón a los militantes que acompañen la manifestación a cuatro años del intento de asesinato (REUTERS/Martin Cossarini)
Cristina Kirchner saldrá a saludar al balcón a los militantes que acompañen la manifestación a cuatro años del intento de asesinato (REUTERS/Martin Cossarini)
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El PJ reivindicará a CFK a cuatro años del intento de asesinato: “Nadie debe ser perseguido y violentado por sus ideas políticas”

Habrá un encuentro a las 18, en la puerta de San José 1111, donde Máximo Kirchner será el único orador. En un documento, los partidos nacionales del peronismo respaldaron a la ex presidenta

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Este martes 1 de septiembre se cumplen cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner en la puerta de su departamento, ubicado en el barrio Recoleta, donde Fernando Sabag Montiel intentó meterle un tiro en la cabeza ante la vista de todos los militantes que la esperaban.

Para una buena parte del peronismo la de hoy no es una fecha más. El hecho policial fue tan grave que generó un hecho político que rompió las fronteras nacionales. Sin embargo, las diferentes etapas de la interna justicialista fueron creando enemigos alrededor de la figura de Cristina Kirchner y le quitaron peso específico a su figura.

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Para esta tarde, a las 18, el kirchnerismo organizó un acto en la puerta de San José 1111, donde la ex presidenta cumple con la condena que le fue impuesta en la causa Vialidad. Habrá una movilización de militantes y estarán los principales dirigentes del arco más K del peronismo. Como hace siempre que la van a ver, CFK saldrá a saludar por el balcón.

El único orador de la jornada será Máximo Kirchner. En las primeras filas de los presentes estarán los principales dirigentes de La Cámpora y los legisladores de impronta cristinista. La convocatoria es abierta, pero no puntual. De hecho, no le llegó ninguna invitación ni llamado a Axel Kicillof. Hasta ayer a la tarde, no estaba al tanto de lo que se estaba organizando. El Gobernador no estará presente.

Banderazo en Parque Lezama - Acto por Aniversario Condena Cristina Kirchner
Máximo Kirchner será el único orador de la jornada frente a San José 1111

“No se hicieron invitaciones. El que quiera puede venir”, dijeron cerca de la familia Kirchner. La relación con el gobernador bonaerense está rota y solo habilitada para que haya un canal de comunicación vinculado a los acuerdos políticos y electorales. Solo eso.

El kirchnerismo volverá a poner en el centro de la escena política a la ex Jefa de Estado, dejando en claro que su liderazgo sigue latente y que su influencia en el proceso electoral del año que viene será determinante. Porque, además de cuestionar la investigación y poner el foco en que falta esclarecer los autores intelectuales del intento de magnicidio, le dará trascendencia política al rol de la ex mandataria.

El foco del reclamo y de la importancia que tiene para el peronismo este hecho quedó plasmado en un documento que navegará por las redes sociales durante todo el día y lleva la firma de los principales partidos nacionales que componen la coalición peronista. Entre ellos aparecen el Partido Justicialista (PJ), el Frente Renovador (FR), Nuevo Encuentro, Patria Grande, Kolina, la Patria de los Comunes y Partido Solidario, entre otros.

Dos aliados que se acercaron a poner la firma y el partido fueron Guillermo Moreno, titular de Principios y Valores; y Miguel Pichetto, que está al frente de Encuentro Republicano Federal. Por fuera de los márgenes peronistas, al reclamo se sumaron Ricardo Alfonsín, como titular del Frente Amplio por la Democracia; y Federico Storani, que comanda Radicalismo Auténtico.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Cristina Fernandez de Kirchner - San Jose 1111
Cristina Kirchner lleva un año detenida en el departamento ubicado en San José 1111 (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

En el comunicado, los dirigentes opositores señalaron que creen necesario “volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro” y advirtieron que “aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió”.

“Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner”, indicaron.

En otro apartado del texto, y apuntando contra algunos medios de comunicación y el gobierno nacional, sostuvieron que “cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse”.

“La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”, precisaron, en referencia al daño que consideran que hicieron los mensajes de odio desde la política y desde las redes sociales.

Reunion en el PJ - 12 de junio- Cristina Fernández de Kirchner - CFK -
El comunicado lleva la firma de los principales partidos de la coalición peronista

Los dirigentes señalaron que en este cuarto aniversario los hechos vividos interpelan al “conjunto del sistema democrático argentino” y afirmaron que “los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos, nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”.

“Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto”, indicaron en el tramo final del texto respaldado por los partidos políticos que componen Fuerza Patria.

Por último, señalaron que “existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas”. Y explicaron que “defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto” porque “la política es discusión, es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas; es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad”.

“Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar”, describieron. La trascendencia que el peronismo le dé hoy al hecho pondrá sobre la mesa el lugar que ocupa CFK, los cercanos y los que están cada vez más lejos. Porque ya nada es igual a como supo ser.

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