Política

Tierra del Fuego: Gustavo Melella lanzó un plan de desendeudamiento para combatir la morosidad

La iniciativa del gobernador provincial comenzó hoy y alcanza a personas con dificultades de pago, incluso con atrasos y registro en bases de deudores. Las herramientas disponibles de la banca local

Gustavo Melella
Entre las medidas adoptadas por Melella se destaca una baja del 20% en las tasas de financiación de las tarjetas Fueguina Visa y Mastercard, que alcanzará a unos 30.000 clientes del Banco de Tierra del Fuego (Instagram)
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El gobernador Gustavo Melella anunció que desde hoy, martes 1 de septiembre, entra en vigor en Tierra del Fuego un plan de alivio y desendeudamiento para familias con problemas de pago, incluso para quienes están en mora y figuran en Veraz. La medida marcó una diferencia con el enfoque del presidente Javier Milei sobre el crédito de los hogares.

Entre las medidas sobresale una baja del 20% en las tasas de financiación de las tarjetas Fueguina Visa y Mastercard, que alcanzará a unos 30.000 clientes del Banco de Tierra del Fuego. También habrá una reducción del 10% en las tasas de préstamos personales para clientes con y sin acreditación de haberes.

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El programa, que será instrumentado por el Banco de Tierra del Fuego, incluye además financiación para gastos de salud y productos esenciales, con hasta 10 cuotas sin interés y reintegros en farmacias y servicios médicos. El esquema suma beneficios y opciones de pago en comercios de cercanía.

También habrá una reducción del 10% en las tasas de préstamos personales para clientes con y sin acreditación de haberes en Tierra del Fuego (AP foto/Joel Reyero)
También habrá una reducción del 10% en las tasas de préstamos personales para clientes con y sin acreditación de haberes en Tierra del Fuego (AP foto/Joel Reyero)

Para quienes ya enfrentan dificultades de cumplimiento, la entidad habilitará líneas de reordenamiento para clientes con atrasos de hasta 60 días, con plazos de hasta 72 meses y períodos de gracia de hasta seis meses. En los casos de mora superior a 60 días y registro en Veraz, ofrecerá planes de refinanciación de hasta 10 años.

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Deudas por gastos básicos

Durante la presentación, realizada en simultáneo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, Melella sostuvo que el sobreendeudamiento dejó de estar asociado solo al consumo y pasó a impactar sobre la subsistencia cotidiana de muchas familias. “El endeudamiento ha llegado a consumir el salario y ha llegado a consumir la vida de muchos argentinos y argentinas, denigrando la calidad de vida. Es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país”, afirmó.

En otra declaración citada por 19640 Noticias, el mandatario describió el deterioro del ingreso con una frase dirigida al cuadro económico general: “Venimos viendo cómo el poder adquisitivo se desgrana, se desmorona en términos concretos”. También señaló que muchas personas se endeudan para comprar alimentos, pagar medicamentos, afrontar el alquiler o llegar a fin de mes.

CVN Adrian Cosentino
Adrián Cosentino, extitular de la Comisión Nacional de Valores y actual presidente del Banco de Tierra del Fuego

Según Radio Universidad, a partir de hoy los interesados podrán acercarse a las sucursales del banco para recibir asesoramiento personalizado. El personal de la entidad evaluará cada caso de acuerdo con el nivel de ingresos, el grado de endeudamiento y la capacidad de pago de cada familia.

Por su parte, el presidente del banco, Adrián Cosentino, describió la situación como una “asfixia financiera” y explicó que una parte importante de las deudas ya no responde a la compra de bienes durables, sino a la cobertura de gastos básicos. El objetivo del paquete no es solo refinanciar pasivos, sino también sostener el consumo y la actividad económica provincial.

Cruce político por el endeudamiento

La iniciativa fue presentada después de que Milei cuestionara a los morosos en un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí dijo: “Vino el Mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el Mundial”.

Melella adoptó una posición opuesta y defendió el papel de la banca pública como herramienta de intervención frente al deterioro del ingreso. También pidió que las entidades privadas acompañen con medidas similares y planteó que el banco provincial debe priorizar el alivio de las familias por encima de criterios ligados exclusivamente a la rentabilidad financiera.

No es el primer gobernador que impulsa medidas de este tipo. La provincia de Buenos Aires lanzó el programa “Ponete al día”, con refinanciación para clientes morosos, tasas reducidas y plazos de hasta 72 cuotas; en Córdoba, Martín Llaryora presentó Alivio Cordobés para refinanciar préstamos personales, tarjetas de crédito y deudas familiares vinculadas a gastos básicos.

La Ciudad de Buenos Aires ya había implementado un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para refinanciar deudas bancarias de tarjetas y préstamos. En Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro puso en marcha el Plan de Protección de los Ingresos, orientado a limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares y facilitar refinanciaciones mediante el Banco Santa Fe, con plazos de hasta 60 meses.

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