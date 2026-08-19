Los detalles de la tensa reunión interna de la barra de River antes del viaje a Colombia y el desafiante gesto a la hinchada rival

Los barras de River viajaron a Colombia y dirán presente en el Campín de Bogotá

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Así es Argentina, tomala o dejala. Hasta último momento, la barra brava de River no sabía si viajaba a Colombia para ver el partido del equipo que dirige Eduardo Coudet contra Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Porque en realidad eran 150 los que tenían paquete todo pago para el inicio de la serie la semana anterior, pero la postergación por siete días del encuentro tras el terremoto que sacudió la zona norte del hermano país latinoamericano hizo cambiar los planes. Porque como el aeropuerto de Bogotá seguía operativo, la aerolínea no les aceptó la devolución de los pasajes con lo cual perdieron todo lo invertido. Así que tuvieron que recurrir una vez más a las manos amigas de sus contactos políticos, sindicales y dirigenciales para que les financien el nuevo viaje. La respuesta fue positiva, pero a medias: ahora la cantidad había bajado a 50 barras. Y después de algunas discusiones esos 50 fueron en dos vuelos distintos a Bogotá ayer a primera hora, para encontrarse todos por la tarde con la cúpula de Los Borrachos del Tablón a la cabeza. Y una vez que estuvieron todos juntos hicieron lo que ya habían arreglado previamente con sus pares de Millonarios de Colombia: juntarse en el bunker de la barra de este equipo de Bogotá con quienes por la noche compartieron una comida y en el medio de todo eso se fueron hasta el hotel donde se aloja el plantel a hacer una demostración de fuerza. Sí, Argentina, tomala o dejala.

Lo cierto es que la mayor parte de quienes viajaron a Colombia tienen derecho de admisión pero aunque la Secretaría de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación que encabeza Franco Berlín envió la lista de hinchas con prohibición de concurrencia, Los Borrachos del Tablón no se hicieron problema: a diferencia de otros países como Chile o Paraguay, los cafeteros no aplican la restricción por lo que hoy, después de buen tiempo, se podrá ver en el paravalanchas central de El Campín a los hermanos Mauro y Leandro Ferreras y a Ariel el Pato Calvici, el trípode de poder donde se apoya la mesa principal Borracha. Junto a ellos y tal como se ve en el vídeo y las fotos que publica este medio estarán otros de larga trayectoria en la barra y de muchas causas judiciales vinculadas a la violencia en el fútbol como Sebastián Barraza, alias Líder, capo de la zona Oeste de la tribuna Monumental, Víctor Toddy Videla, un histórico que tuvo peso en la época de Alan Schlenker y Adrián Rousseau, Mariano Golo Patanchón, otro hombre que cobró importancia en la última década, Richard Gerino que pisó siempre fuerte en Capital Federal con su grupo de Flores, y Cuqui Alvarez, referente de la zona de Hurlingham. También hay gente de Budge, ya no con Alejandro Medina a la cabeza sino con un nuevo jefe llamado Edu y al que le dicen el Narigón, lo que conforma un grupo donde hay referentes de todos los sectores.

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Los Borrachos del Tablón, encabezados por Mauro Ferreras y el Pato Ariel, confraternizaron con la barra de Millonarios F.C., histórico rival de Independiente Santa Fe

Este último punto es importante porque había que dejar muchos barras afuera del viaje y eso había generado tensión interna. Hubo una reunión en la plaza República de México de Figueroa Alcorta y La Pampa en la previa al partido con Argentinos Juniors del domingo por la tarde donde la discusión fue subiendo de tono porque Líder Barraza y Cadena Galeano exigieron la presencia de su gente y replicaban que zona Norte tenía más boletos para el trayecto. Finalmente todo se resolvió armónicamente y hubo un reparto equitativo, lo que quedó en claro en la llegada en dos tandas por avión de Los Borrachos a Bogotá y en la presencia de los mismos en el hotel donde concentra el equipo.

El viaje vino precedido de otro hecho de violencia que se había producido el viernes anterior, en este caso en el hipódromo de San Isidro, cuando los hermanos Ferreras junto a otros dos miembros de su grupo se enfrentaron a referentes de otra época de la facción Zona Norte de la barra, como Mariano Manso, Damián Paz y el Tano Minucci. S bien no se lo ve, la gente que pertenece al mundo hípico acusa al secretario general del sindicato de obreros y empleados de la industria de la carne llamado Hernán González de moverse con barras todo el tiempo en esa zona.

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La pelea entre barras en el Hipódromo de San Isidro

La pelea, que tiene que ver con cuestiones de barra pero que también mezcla posiciones enfrentadas en la Asociación de Profesionales del Turf, fue muy fuerte lo que quedó reflejada en un vídeo y se materializó apenas terminó la jornada hípica. Por ese motivo la comisión directiva del Jockey Club suspendió momentáneamente a Manso, que es entrenador de caballos y tiene su hábitat de rutina en el stud 30, adónde invitó a pelear a Mauro Ferreras, y lo citó para que haga su descargo antes de tomar una decisión final. Y también está al salir según le comunicaron desde la Comisión de Carreras a este medio una resolución para ponerle derecho de admisión a los barras que intervinieron en el hecho. Por lo cual además de tener prohibida la presencia en los estadios de fútbol, ahora los capos de la barra de River también van a tener vedada la chance de ingresar al hipódromo. Sí, derecho de admisión para las competencias equinas. De nuevo, Argentina, no lo entenderías.