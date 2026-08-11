Los candidatos de Kicillof para sucederlo aumentan el ritmo electoral y promocionan su candidatura nacional en las provincias

Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Julio Alak, Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza, candidatos a gobernador del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires.

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La cancha ya está abierta y el reloj se puso en marcha. Los precandidatos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para suceder a Axel Kicillof empezaron a acelerar su participación, en clave electoral, en distintos actos públicos. Como eje unificador, respaldan la candidatura a presidente del Gobernador y su decisión de ser uno de los impulsores de la construcción de un frente nacional. En paralelo, empiezan a dar señales claras de que quieren competir por su sillón. Hasta el momento, es un juego ordenado.

En la lista aparecen el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis; y los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza). Todos precandidatos que están bajo el techo de la fuerza política que construyó el mandatario bonaerense.

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En el peronismo provincial está instalada la certeza de que, si fuera por Kicillof, el candidato sería Bianco, a quien lo une una enorme confianza. En los hechos, es la mano derecha del Gobernador, que desde hace algunos días fue formalizado al frente del armado político en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, ese mismo trabajo lo realizará Andrés “Cuervo” Larroque, otro de sus laderos más cercanos.

Carlos Bianco durante el plenario en la cuarta sección electoral (X: @Carli_Bianco)

Bianco empezó a recorrer, con más frecuencia, la provincia, porque Kicillof le pidió que lo haga. “Me pidió caminar y yo cumplo con eso”, planteó a quienes le consultaron sobre su futuro. Resistido por el cristinismo y de buena relación con los intendentes que son parte del MDF, “Carli” aparece como el jugador más puro para la sucesión. Después serán las encuestas y el consenso lo que determinen dónde está parado.

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Durante un acto en Alberti, localidad de la cuarta sección electoral, Bianco mandó un mensaje a la interna del peronismo respecto a cómo se definirán las candidaturas el año que viene. Hizo hincapié en la que está edificando el Gobernador. “Para ganar el año que viene se necesita una candidatura unificada del campo popular. Si se polariza y vamos divididos, perdemos. Esa candidatura hay que construirla. Y en la medida que construimos el MDF en la cuarta, en la quinta, en el conurbano, se construye esa candidatura”, precisó.

“Estamos construyendo una candidatura que se va a definir el año próximo. Pero no va a ser alguien que se le ocurra y dice ‘yo soy el candidato’, sino que va a ser alguien a quien un montón de compañeros le digan ‘vos nos representas, vos sos el candidato’”, reflexionó, en clara alusión a las definiciones que tomó Cristina Kirchner en términos electorales durante los últimos años. La pelea de Kicillof, que es también la de Bianco, es contra el dedo de la ex presidenta.

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Jorge Ferraresi durante el acto que encabezó en Mendoza

Entre los precandidatos el que está más lanzado es Ferraresi. Para no mezclar su labor en el municipio, decidió tomar licencia y salir a recorrer la provincia con un puñado de actos cada semana. Estuvo en San Miguel, Ayacucho, San Nicolás, Tres de Febrero y Chivilcoy. En los próximos días estará en Quequén y Tandil.

El último fin de semana viajó a Mendoza para hacer desembarcar el MDF en uno de los distritos electorales más importantes del país. “Vinimos a marcar que Axel es el emergente más importante que tenemos en la Argentina hoy. Que tiene muchas características, pero quiero destacar una, que es muy importante en este tiempo de disputas con los grandes poderes y de toma de decisiones: tiene templanza”, planteó el intendente de Avellaneda.

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Algunos días atrás, Ferraresi planteó en San Miguel su mirada sobre la importancia del Estado. “En este tiempo hay dos maneras de gobernar: un Estado que abandona todo tipo de actividad, como lo hace este Gobierno, y otro Estado que sea eficaz y que piense en la construcción de un país federal con la comunidad organizada, generando políticas universales que lleguen a todos”, sostuvo.

Gabriel Katopodis es uno de los precandidatos firmes que tiene el peronismo bonaerense (@gkatopodis)

El jefe comunal apuesta a competir en una PASO y evitar cualquier candidatura de consenso, donde le sería más difícil encontrar el aval de las distintas vertientes. Ya blanqueó sus ganas de jugar a fondo en la elección. Su tiempo electoral ya empezó.

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Junto a Ferraresi viajó Katopodis. El ministro encargado de las obras hace tiempo que es uno de los más nombrados en el peronismo bonaerense para pelear por la sucesión de Kicillof. Con base de poder en San Martín, “Kato” es uno de los dialoguistas que tiene el MDF. Un dirigente que tiene buenos vínculos con La Cámpora y el Frente Renovador. Junto a Mariano Cascallares, son uno de los pocos canales de comunicación que existen entre el kicillofismo y el cristinismo.

Durante su estadía en Mendoza estuvo en la apertura de un local partidario de Kicillof y planteó: “Queremos conducir el desarrollo, no queremos que sea el resultado de lo que decidan tres o cuatro tipos, ni de lo que define el mercado. Lo queremos planificar, pensar, organizar y conducir”. Fue un vocero calificado de la propuesta del Gobernador, en una provincia donde al peronismo le cuesta mucho hacer pie.

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Julio Alak junto a Fernando Gray, uno de los intendentes que está lejos de la estructura principal del PJ

Katopodis dejó en claro que su vocación es impulsar la candidatura de Kicillof. “Queremos que el peronismo de Mendoza acompañe a Kicillof. Este es otro espacio para darlo a conocer y para hacer crecer un futuro con su conducción”, expresó durante la apertura del local partidario. Sus movimientos de campaña están atados a la gestión y a las presencias en distintos municipios durante la semana.

Julio Alak hace tiempo que empezó a realizar algunos gestos con destellos electorales. Reuniones con dirigentes nacionales como Natalia de la Sota o con intendentes que están alejados del esquema principal del peronismo, como Fernando Gray. Algunos mitines con Eduardo Duhalde y dirigentes con larga trayectoria en el peronismo, y actos con Kicillof con cierta frecuencia.

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El intendente de La Plata es un histórico del peronismo, que tiene buena relación con el kirchnerismo. Son dirigentes que pasaron por arriba de la interna entre Kicillof y CFK, aunque tengan un claro lugar de referencia en la discusión política. El “Turco”, como le suelen decir algunos dirigentes, hace tiempo que insiste en la necesidad de que haya unas PASO para poder ordenar el peronismo. Los votos son los que tienen que validar las candidaturas.

Fernando Espinoza durante el acto que compartió con Bianco en Alberti (X: @FerEspinozaOK)

El otro precandidato que está empezando a asomar es Fernando Espinoza. El intendente de La Matanza tiene el poder de representar la ciudad con más votos de la provincia. Un enorme poder territorial que tiene un peso específico en las discusiones electorales. Algunos días atrás acompañó a Bianco al plenario del MDF en la cuarta sección y empujó la candidatura de Kicillof.

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“Axel mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador. Axel vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno, que en este caso es esta derecha impresentable que está gobernando la Argentina”, aseguró. Y agregó: “Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof, para construir una nueva Argentina con un futuro para todas y todos”.

Los precandidatos están activando su modo electoral y se mueven con la luz verde de Kicillof, que no se inclinará por ninguno de ellos en público. Del otro lado de la interna peronista aparece otro grupo de jefes comunales del peronismo que también pelearán por ingresar a unas PASO o hacer valer su perfil de gestión. Ahí están anotados Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

Al final del camino, todos ellos intentarán pelear por la gobernación. En ese enorme listado falta un nombre que empezó a mostrar voluntad de construir un perfil de candidato. Se llama Máximo Kirchner y en el peronismo nadie descarta que pueda ser el próximo candidato a gobernador.