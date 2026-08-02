Axel Kicillof acelera el armado territorial para asegurarse el peso de PBA en la disputa nacional

Kicillof buscará ganar peso desde la PBA para discutir nacionalmente (Foto: archivo Europa Press/Contacto/Julieta Ferrario)

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Decidido a consolidar su estructura política para la negociación dentro del peronismo para definir la estrategia en las elecciones del año que viene, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pondrá en marcha una serie de encuentros del Movimiento Derecho al Futuro por las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es afianzar y potenciar el despliegue de su espacio en los 135 municipios para dar cuenta del peso de Buenos Aires en la construcción nacional que ya empezó. Los plenarios confluirían en un gran acto del MDF en el mes de septiembre, una actividad que ya está en la agenda de los principales armadores kicillofistas.

De momento, el espacio del gobernador reunirá a intendentes, concejales, legisladores provinciales y ministros. El gobernador no participará personalmente, aunque sí ordenó avanzar en la construcción tanto a nivel provincial como nacional. El primer plenario será el sábado 8 de agosto en la localidad de Alberti. Será el plenario del MDF en la Cuarta sección electoral. El anfitrión es el senador bonaerense de Fuerza Patria e intendente en uso de licencia de dicho distrito, Germán Lago.

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Los sábados siguientes seguirán los plenarios en cada sección, con excepción de la Primera y la Tercera —el conurbano— en donde, por el volumen de los distritos que la integran, se definió trabajar en la construcción de una mesa de cada sección, con la presencia de intendentes y legisladores de la zona AMBA.

Una vez culminados los plenarios, los armadores de Kicillof planean centralizar todo en un acto netamente político. Uno de los objetivos es ratificar el peso del espacio entre los distintos sectores del peronismo. El otro, el principal, es recordar la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales del año pasado, cuando Fuerza Patria se impuso en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos contra La Libertad Avanza, luego de desdoblar la elección por decisión del mandatario. Según pudo saber Infobae, la fecha será casi coincidente, pues se espera que el acto —del que aún no se definió la locación— sea el 12 de septiembre, mientras que las elecciones en las que el peronismo ganó fueron el 7 de septiembre de 2025.

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Los festejos de la eleccion provincial del 7 de septiembre del 2025. Máximo Kirchner no había ido a ese acto

Aquella decisión del desdoblamiento fue, hasta la fecha, cuestionada por el sector del kirchnerismo ya que en los comicios de octubre, en donde solo se eligieron diputados nacionales, La Libertad Avanza dio vuelta el resultado de septiembre en PBA. Hubo varios factores y argumentos que, según el sector dentro del peronismo al que se consulte, explicaron y explican aquella dinámica. Desde el anuncio de salvataje del presidente estadounidense Donald Trump, para respaldar la política del presidente Javier Milei, hasta la composición de la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pasando por la poca incumbencia de los intendentes del peronismo bonaerense en la campaña nacional, que ya se habían consolidado localmente en septiembre. Como fuera, la decisión de separar las elecciones fue tema de debate y un eventual desdoblamiento de Buenos Aires en las elecciones del año que viene vuelve a asomar en la agenda.

Una construcción con el factor CFK presente

De momento, Kicillof está decidido a competir. Una definición que se da en paralelo a la estrategia del kirchnerismo de buscar la centralidad de Cristina Kirchner, que esta semana desde San José 1111 -donde transita su prisión domiciliaria e inhabilitación de por vida para el ejercicio de la función pública- volvió a dar señales a la discusión interna del peronismo, además de anunciar que llevará su caso a tribunales internacionales y que para ello sumó a su defensa a los abogados Rafael Valim y Javier Borrego. Valim formó parte del equipo jurídico que defendió a Luiz Inácio Lula da Silva ante la ONU en el caso Lava Jato. Su labor consistió en presentar denuncias por violaciones a los derechos del ex presidente brasileño, lo que contribuyó a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconociera irregularidades en el proceso contra Lula. En tanto que Borrego -que fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España- declaró que “proscribir a la única mujer presidenta reelegida utilizando un procedimiento bastante arbitrario no se puede aguantar”. Además, respaldó la tesis de que la restricción para ejercer cargos públicos alcanza solo a los cargos electivos, pero no impide la participación en la etapa previa de las internas partidarias. Es decir, que Cristina Kirchner podría participar de una PASO.

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El equipo jurífico encargado de la defensa de CFK (RSFotos)

“La queremos candidata”, suele repetir su hijo, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, sobre la figura de CFK. En el kirchnerismo esbozan que la ex presidenta sintetiza la oposición al gobierno de Javier Milei y, sobre todo, es la única figura que “puede plantarse ante el poder económico, que la quiere presa”. También dejan correr que para un sector del peronismo “pareciera que les viene bien Cristina detenida”.

Este fin de semana, Kirchner estuvo en La Rioja. Hasta la provincia del Norte Grande llegó una gran comitiva de legisladores. Convocados por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, participaron de la conmemoración de los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli. Allí, distintos dirigentes que hasta hace poco tiempo mostraban disidencias internas compartieron actividades.

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Ricardo Quintela y Maximo Kirchner

Quintela fue quien intentó competir con Cristina Kirchner por la presidencia del PJ nacional. Ese episodio —sucedido en octubre de 2024— fue para el kirchnerismo un punto de inflexión en la relación con Kicillof: querían que el gobernador bonaerense se pronunciara en favor de CFK y rechazara la estrategia de su par riojano. Algo que no sucedió. El final de la historia es conocido.

Este sábado, Kirchner se mostró con Quintela y otros dirigentes que traccionaron aquella candidatura partidaria del riojano como la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Kicillof fue invitado al encuentro. Al igual que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Ni el gobernador de Buenos Aires ni el último candidato presidencial del peronismo asistieron. Fueron en su representación la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, -por Kicillof- y la diputada nacional, Cecilia Moreau -por Massa-. Como dio cuenta este medio, la foto completa deberá esperar.

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Victoria Tolosa Paz junto a Ricardo Quintela y Máximo Kirchner (Tolosa Paz en La Rioja)

A la par de los plenarios seccionales del MDF, Kicillof delegó en ministros y ex funcionarios la expansión e instalación de su espacio en otras provincias. En los últimos días se inició un raid de encuentros para marcar presencia y explorar el termómetro del peronismo en diferentes regiones. El viernes, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, estuvo en la ciudad de Santa Fe, firmando acuerdos con la Universidad Tecnológica de esa provincia. El sábado, hasta San José, Entre Ríos, llegó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Cerró un plenario de la agrupación Patria y Futuro, en el que participaron el intendente local, Gustavo Bastián, y sus pares, Damián Arévalo, de Feliciano, y Laura Rupp, de El Pingo, entre otros dirigentes del peronismo entrerriano, como el ex diputado nacional Marcelo Cassaretto.

El encuentro se llamó “Axel es la Esperanza”. Pese al nombre, Bianco dijo que el 2026 “no es un año de candidaturas”, sino de “construcción”. Para el sector de Kicillof, la mejor forma de dirimir las diferencias es mediante una elección PASO. “Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones. Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”, dijo Bianco en Entre Ríos.

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Además, el intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, irá a Mendoza; Daniel Gollán —exministro de Salud bonaerense— a Chubut; Alberto Sileoni —exministro de Educación bonaerense— estará en Viedma, Río Negro.