Fernando de Andreis habló tras la reunión entre el PRO y LLA: “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar”

Fernando de Andreis afirmó que el objetivo entre el PRO y La Libertad Avanza no es definir candidaturas, sino sostener las reformas del Gobierno y evitar el regreso del peronismo

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El PRO y La Libertad Avanza dieron el primer paso hacia una coordinación política más estable con una reunión entre dirigentes de ambos espacios en la Casa Rosada. El encuentro, promovido por delegados de Mauricio Macri y Karina Milei, dejó como resultado la creación de una mesa de trabajo que volverá a reunirse cada dos semanas para avanzar sobre una agenda común.

En diálogo con Infobae al Regreso, el diputado nacional Fernando de Andreis explicó que el objetivo inmediato no es discutir candidaturas ni reparto de cargos, sino construir un vínculo que permita sostener las reformas del Gobierno y evitar una eventual vuelta del peronismo al poder. “La idea es consolidar un ámbito, construir un poco más de confianza y blindar el cambio en la Argentina”, sostuvo.

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De Andreis destacó que la presencia de Diego Santilli en el armado representa “un buen primer paso”, aunque remarcó que el proceso recién comienza. “Para nosotros es fundamental que, cualquiera sea la decisión electoral que se tome el año que viene, se minimice el riesgo del regreso del populismo en la Argentina”, afirmó.

La prioridad, según explicó, es consolidar una alianza política antes de avanzar sobre cuestiones electorales. “No nos sentamos pensando en qué te da, qué nos dan y qué te damos, y si tal distrito, tal cargo... Todavía eso no está en la mesa y falta muchísimo para esa conversación”, señaló. En ese sentido, insistió en que la construcción requiere tiempo: “Hay que construir confianza y conversar respecto al blindaje del cambio”.

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Fernando de Andreis sostuvo que en la provincia de Buenos Aires no hay posibilidad de ganar sin una coalición entre el PRO, La Libertad Avanza y el radicalismo (Infobae en Vivo)

Una coordinación que recién comienza

La reunión incluyó un repaso de la agenda parlamentaria, aunque De Andreis aclaró que el eje estuvo puesto en una discusión política más amplia. “Fue un encuentro más de horizonte político que de detalles legislativos”, explicó. La intención es que las reuniones quincenales permitan ordenar posiciones, identificar coincidencias y generar un mecanismo de coordinación entre los dos espacios.

Uno de los principales argumentos para avanzar en esa dirección es la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. “No hay chance de ganar si no vamos juntos, incluyendo al radicalismo”, afirmó De Andreis, al advertir que ambos sectores comparten una parte importante del electorado.

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El diputado reconoció que dentro del PRO existen “ansiedades” por cerrar rápidamente un acuerdo, pero consideró que todavía quedan cuestiones relevantes por discutir. “Hay cosas fundamentales a conversar”, planteó, y resumió el riesgo que observa en una eventual fragmentación: “Compartimos electorado y si dividimos el electorado, el peronismo tiene altísima chance de ganar”.

La confianza entre Macri y Milei, uno de los puntos sensibles

La construcción del nuevo vínculo también implica recomponer niveles de confianza entre dirigentes que atravesaron distintos momentos de tensión durante la gestión de Javier Milei. Consultado específicamente por la confiabilidad de La Libertad Avanza, De Andreis respondió: “Para mí es confiable. Lo que a mí personalmente me tocó acordar se cumplió”.

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El PRO y La Libertad Avanza iniciaron en la Casa Rosada una coordinación política con una mesa de trabajo que se reunirá cada dos semanas

El diputado reconoció que también hubo situaciones en las que el resultado fue diferente al esperado. “Hubo momentos donde parecía que iban a hacer determinadas cosas que habíamos conversado, pero no necesariamente había un compromiso y no sucedieron”, explicó. A su entender, esa experiencia no invalida la posibilidad de construir un acuerdo, pero sí obliga a hacerlo de manera gradual.

En ese punto, De Andreis puso el foco en la relación entre Mauricio Macri, Karina Milei y el Presidente: “Son personas que conocimos hace poco y lleva tiempo”. Por eso, volvió a remarcar que el objetivo de la mesa es generar un ámbito estable de diálogo antes de avanzar hacia definiciones más profundas.

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¿Habrá una PASO entre el PRO y La Libertad Avanza?

La discusión electoral de 2027 todavía aparece lejana, aunque el diputado evitó cerrar cualquier alternativa. Consultado sobre la posibilidad de una PASO que incluya al PRO y a La Libertad Avanza, respondió: “Me cuesta mucho imaginar una PASO con el presidente, pero no estoy para descartar nada”.

De Andreis planteó que la prioridad es evitar un escenario similar al de 2019, cuando la división del espacio opositor terminó favoreciendo el regreso del peronismo al poder. “La Argentina no retroceda como en 2019”, resumió al explicar el criterio que debería orientar las futuras decisiones electorales.

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Fernando de Andreis no descartó una PASO entre el PRO y La Libertad Avanza para 2027, aunque dijo que le cuesta imaginar una primaria con el presidente (Infobae en Vivo)

También evaluó la capacidad de recuperación del peronismo y advirtió que no debería subestimarse su fortaleza electoral. “Lo veo supercompetitivo. El peronismo ha dado muestras de una plasticidad infinita”, afirmó.

Sin embargo, descartó que la eventual alianza implique una pérdida de identidad para el PRO. “No se me dirime mi identidad y mi sentido de pertenencia por formar parte de un frente electoral circunstancial”, sostuvo. Y amplió su mirada más allá de la próxima elección: “Mi foco está puesto también en los próximos 20, 30 años”.

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Con ese horizonte, el dirigente planteó que la discusión entre ambos espacios excede la definición de una lista para 2027. La mesa conjunta será, en principio, el ámbito para comenzar a ordenar esa relación, mientras el PRO y La Libertad Avanza intentan transformar coincidencias electorales en una alianza política capaz de sostener el rumbo del Gobierno.

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