“Que se hagan cargo”: LLA no apoyará la reelección indefinida de intendentes y apunta contra el peronismo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro. También el diputado Sebastián Pareja y el armador nacional, Lule Menem

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“Estamos en contra de la piolada de cinco o seis amanecidos que promueven la ley, la reinterpretan, la suspenden y ahora la vuelven a intentar modificar”, planteó a Infobae un dirigente de La Libertad Avanza para argumentar el rechazo a los intentos de un sector del peronismo por habilitar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires.

El debate volvió a cobrar fuerza a raíz de las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien habilitó la discusión y aclaró que la definición debe pasar por la Legislatura bonaerense. “Es muy infrecuente que, a nivel de gobiernos locales, no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y que son cercanos”, supo afirmar el representante provincial.

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En respuesta, los libertarios se distanciaron del planteo y acusaron al peronismo de “reinterpretar” las reglas a su favor. “Que se haga cargo la política. Creemos que si a la sociedad en su momento le vendieron que era lo mejor para el sistema, hay que sostenerlo. Por ende, estamos en contra de la reelección indefinida de intendentes, legisladores y gobernadores”, dijo un legislador libertario ante este medio.

Si bien aún no existe un proyecto presentado ni hubo discusión interna en la bancada, varios diputados y senadores bonaerenses remarcan que el tema no figura en agenda y anticipan que no acompañarían una eventual propuesta.

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Diputados y senadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

“Estamos total y absolutamente en contra. La política debería oxigenarse cada dos períodos como máximo”, expuso ante este medio un integrante del bloque libertario en la Cámara de Diputados.

“Va en contra de todo lo que pregonamos: la renovación política, el cambio cultural y de paradigma. En su gran mayoría, las reelecciones interminables terminaron siendo malas en cuanto a calidad de gestión”, coincidió otro referente territorial que responde al titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el karinista Sebastián Pareja.

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En la misma línea, desde el bloque de senadores provinciales sostuvieron que el espacio busca “romper con la vieja política”, la que definen como “la que se cree dueña del municipio” y plantearon que la reelección indefinida es “la máxima expresión de la casta local”.

“Limitar las reelecciones no es una cuestión ideológica, es sentido común democrático. Si las ideas son buenas, que las lleve adelante otro dirigente del mismo espacio. Nadie es indispensable. El que se cree indispensable es, justamente, el primer síntoma de que hay que ponerle un límite”, justificó una fuente libertaria.

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Axel Kicillof con intendentes en gobernación

Aunque la posición oficial del espacio es rechazar la reelección indefinida, algunos dirigentes admiten en privado que preferirían un esquema similar al estadounidense, en el que la vigesimosegunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos limita únicamente la reelección del presidente y del vicepresidente. Sin embargo, ante la posibilidad de una eventual sesión, votarían en función de lo que resuelva el espacio.

En ese marco, desde el entorno de Pareja ponen en duda que el oficialismo provincial logre avanzar con el tratamiento del proyecto en la Legislatura, que tantas diferencias despierta dentro del oficialismo bonaerense, y aprovecharon para cuestionar la gestión del gobernador. “Es tan grande su interna que un día dicen una cosa y al otro día otra. Pensar en la provincia nunca. Es un inútil”, arremetieron contra Kicillof.

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Con la prohibición de un tercer mandato consecutivo aún vigente, y según un análisis que realizó Infobae, al menos 80 intendentes de la Provincia de Buenos Aires se ven impedidos a postularse para un nuevo período. El número representa al 59% del total e incluye al ex PRO, Diego Valenzuela, actual senador libertario, que luego de tres mandatos consecutivos no podrá volver a competir por la intendencia de Tres de Febrero.

La ley que limitó las reelecciones consecutivas fue impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal, por lo que el PRO se expresó hace algunas horas en contra de la potencial modificación que sobrevuela en la Legislatura bonaerense.

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La referente del PRO, Maria Eugenia Vidal, en Infobae en Vivo

“Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires rechazamos de plano este nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones en la provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia bonaerense”, plantearon a través de un comunicado que difundieron en redes sociales.

Asimismo, desde el espacio amarillo en la provincia, liderado por Cristian Ritondo, acusaron a Kicillof de intentar “blindar” a los intendentes peronistas para “sostener su fantasía presidencial”. “Le importa su armado para 2027, no la calidad institucional ni los bonaerenses”, arremetieron.

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