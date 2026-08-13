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Los balances de los bancos empiezan a mostrar una disminución de la mora, pero el crédito crecerá lento

Las refinanciaciones comienzan a dar resultado, pero la mejora en la cartera se nota lentamente. Las entidades se mantienen cautas y privilegian ahora el financiamiento a las empresas por sobre las familias

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La mora de la cartera de familias se quintuplicó en apenas un año, pero los datos del BCRA anticipan un retroceso en junio. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
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En medio de la preocupación por el aumento de las clientes morosos, los primeros balances de los bancos que cotizan en Bolsa empiezan a arrojar una luz al final del túnel. El primero que reportó esta semana fue Banco Supervielle, que en el segundo semestre ya muestra una leve caída en su nivel de cartera irregular. Y se aguarda que otras entidades cotizantes difundan un cuadro similar cuando divulguen sus resultados trimestrales, como los casos de Galicia y Macro.

El resultado presentado por Supervielle arrojó una leve disminución de la mora total de la cartera (incluyendo préstamos a empresas y a individuos) de 5,6% a 5,5 por ciento. Se trata de un nivel que está 210 puntos básicos por debajo de la mora total del sistema financiero, que se ubica levemente por debajo del 8 por ciento.

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El stock de préstamos en situación irregular, medido en pesos constantes, viene bajando todos los meses desde febrero. Este panorama explica por qué la entidad pudo revertir una pérdida de $18.000 millones en el primer trimestre a una utilidad de $12.000 millones en el segundo. El resultado pudo haber sido mucho mayor de no haber sido por las indemnizaciones que se pagaron ante una reducción de personal que llegó al 17% del total de la nómina.

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Aunque la disminución es marginal, se trata de un punto de inflexión luego de más de un año de incremento en los niveles de cartera irregular. Y los números adelantados de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a julio muestran lo mismo para el sistema financiero en su conjunto.

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Aunque no se dan mayores precisiones sobre cómo se consiguió esta disminución, en general los bancos y también las fintech vienen trabajando en varios frentes. Por un lado, ofrecen planes de renegociación con menores tasas y más plazos a los morosos. Y, por otra parte, como otorgan nuevos préstamos naturalmente el porcentaje de deuda impaga se reduce.

La semana pasada el titular del Central, Santiago Bausili, detalló que el proceso de regularización de la cartera se da lentamente incluso por la normativa vigente. “Un moroso que está en categoría 5, es decir irrecuperable, si vuelve a pagar tarda nueve meses para volver a estar en categoría normal. Eso siempre y cuando haya cumplido con lo pagos de las cuotas refinanciadas todos los meses sin excepción”, graficó el presidente de la autoridad monetaria.

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Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema tras su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba y aportó datos desconocidos: “Es un tema que nos preocupa y que lo seguimos muy de cerca. El viernes tuvimos un almuerzo con los bancos y ayer nos juntamos también con todo el equipo económico, incluso con los del BCRA, para ver los números en detalles”.

Los bancos nos confirmaron que la mora, definitivamente, a partir de ahora frenó y va a tender a bajar. La muy buena noticia -agregó Caputo- es que también nos confirmaron que están refinanciando a tasas razonables y a buen plazo: entre el 20% y el 25% a tres años. También nosotros desde el Banco Nación hemos ofrecido líneas baratas para abordar la problemática”.

Según un informe elaborado por la Universidad Austral junto con la consultora EcoGo, la mora de la cartera de familias se quintuplicó en apenas un año: pasó del 3,6% en diciembre de 2024 a 17,5% en junio de 2026. La buena noticia es que los últimos datos a julio de la central de deudores del Central arrojó una leve disminución, lo que fue interpretado como un punto de inflexión en la tendencia alcista.

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