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Jorge Capitanich habló sobre las elecciones del 2027: “Siendo opositores acérrimos no vamos a construir el voto que necesitamos”

El senador nacional por Chaco llamó al PJ a dejar atrás las disputas internas, construir una propuesta común y ampliar su base electoral de cara a las presidenciales

Jorge Capitanich habló sobre las elecciones del 2027: “Siendo opositores acérrimos no vamos a construir el voto que necesitamos”
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Mientras el peronismo comienza a discutir su estrategia para volver al poder en 2027, Jorge Capitanich planteó una fuerte autocrítica sobre el presente del espacio y cuestionó la dinámica interna que, a su entender, dificulta la construcción de una alternativa competitiva frente a Javier Milei.

Creo que a veces en el peronismo tenemos una estrategia equivocada. Ponemos el carro delante del caballo”, afirmó el exgobernador chaqueño en Infobae en Vivo, al analizar el proceso de reorganización partidaria.

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Para Capitanich, “el error recurrente del PJ es intentar resolver primero la discusión sobre liderazgos antes de acordar una representación política común y un programa de gobierno”. Según explicó, el camino debería ser exactamente el inverso: consolidar una propuesta, definir objetivos y luego elegir a los dirigentes que la encarnen.

Primero tenemos que unir la representación. Segundo, tenemos que tener un programa”, sostuvo. Entre los ejes que considera indispensables mencionó una política industrial, generación de empleo, fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, desarrollo de economías regionales y reglas macroeconómicas estables.

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Capitanich también cuestionó el nivel de confrontación interna y externa que atraviesa la política argentina. “Profundizamos ciertas diferencias que verdaderamente podríamos matizarlas y ordenar perfectamente un crecimiento sostenible”, señaló al advertir que la polarización permanente termina debilitando la posibilidad de construir acuerdos duraderos.

El senador consideró que la sociedad demanda previsibilidad y consensos básicos sobre cuestiones centrales como la estabilidad económica, la inversión, la infraestructura y el empleo.

Capitanich llamó al PJ a dejar atrás las disputas internas, construir una propuesta común y ampliar su base electoral de cara a las presidenciales
Capitanich llamó al PJ a dejar atrás las disputas internas, construir una propuesta común y ampliar su base electoral de cara a las presidenciales

En esa línea, rechazó tanto las posiciones extremas dentro del peronismo como la idea de construir una oposición basada únicamente en el enfrentamiento con el oficialismo. “Ni el Gobierno con su prédica va a poder hacer algo, ni nosotros pretendiendo ser opositores acérrimos vamos a construir la cohesión en el voto que se necesita como forma imprescindible para validar en democracia políticas públicas de consenso”, expresó.

La definición deja entrever una estrategia orientada a ampliar la base electoral del peronismo y captar sectores moderados que hoy no se identifican plenamente con ninguna de las principales fuerzas políticas.

El debate sobre las PASO y la organización opositora

Respecto de la discusión electoral que se avecina, Capitanich consideró que el Gobierno hará un fuerte esfuerzo para avanzar con la suspensión de las PASO antes de las elecciones de 2027.

Aunque se manifestó a favor de mantener las primarias como herramienta de selección de candidatos, abrió la puerta a discutir modificaciones que permitan reducir costos sin afectar la participación democrática. Entre las alternativas mencionó “la posibilidad de convertirlas en optativas o fortalecer las internas partidarias bajo supervisión de la Justicia Electoral”.

La derrota del Gobierno por la ley de tierras

Más allá de la discusión electoral, Capitanich analizó uno de los reveses legislativos más importantes que sufrió el oficialismo en las últimas semanas: la eliminación de capítulos clave vinculados a la flexibilización de la ley de tierras, el manejo del fuego y aspectos sociourbanos.

Según explicó, el Gobierno no logró sostener la mayoría que había alcanzado en otros proyectos debido a la diversidad de intereses provinciales presentes en el Congreso.

Capitanich también cuestionó el nivel de confrontación interna y externa que atraviesa la política argentina: “Profundizamos ciertas diferencias que verdaderamente podríamos matizarlas y ordenar perfectamente un crecimiento sostenible”
Capitanich también cuestionó el nivel de confrontación interna y externa que atraviesa la política argentina: “Profundizamos ciertas diferencias que verdaderamente podríamos matizarlas y ordenar perfectamente un crecimiento sostenible”

Fue una derrota estrepitosa del proyecto político”, aseguró el senador. A su juicio, el resultado fue consecuencia de una combinación de errores estratégicos del Ejecutivo y de sus propios legisladores.

Capitanich sostuvo que la iniciativa tocó cuestiones sensibles para muchas provincias y terminó generando resistencias incluso entre sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

El dirigente chaqueño afirmó que el debate excede la discusión sobre la propiedad de la tierra y se vincula con una agenda global cada vez más relevante.

En ese marco, mencionó temas como el acceso a recursos naturales, el agua dulce, los minerales estratégicos, la energía y las cadenas de suministro internacionales. Según planteó, “la defensa del territorio forma parte de una discusión más amplia sobre soberanía política y autonomía nacional”.

Para Capitanich, la reacción de varios gobernadores y legisladores frente a la iniciativa oficialista mostró que existe un límite político cuando las provincias perciben que están en juego intereses estratégicos vinculados a sus recursos y a su identidad territorial.

Con la mirada puesta en 2027, el senador considera que el desafío del peronismo será construir una propuesta que combine desarrollo productivo, estabilidad económica y consensos amplios. Una tarea que, según su diagnóstico, requerirá “menos disputas internas y más capacidad de representación”.

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