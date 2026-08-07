Política
Agregar Infobae enGoogle

Uno por uno, cómo votó cada senador la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

El Gobierno logró la media sanción, tras haber resignado las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
Tras la media sanción, el proyecto será girado hacia Diputados (Comunicación Institucional Senado)
Guardar

Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con un total de 37 votos a favor contra 33 negativos, el Gobierno logró avanzar con las modificaciones sobre el régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

Pese a que el oficialismo se había asegurado el apoyo de los aliados, en la recta final el proyecto sufrió varias modificaciones. Primero, se optó por eliminar el capítulo tres que pretendía aumentar el tope de venta de tierras nacionales a extranjeros ante el retroceso que mostraron varios legisladores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, se dio un cambio de última hora, luego de que se gestara un ambiente de rechazo general al apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. La decisión fue confirmada por el senador fueguino Agustín Coto, previo a que se iniciara la votación.

A partir de haberse logrado la mayoría requerida, el dictamen será enviado hacia la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento. No obstante, en la Cámara Alta quedará pendiente la revisión de las solicitudes de Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) para participar de forma virtual.

PUBLICIDAD

Tras las modificaciones, el Gobierno logró la media sanción del proyecto
Tras las modificaciones, el Gobierno logró la media sanción del proyecto

En las últimas horas, los senadores habían pedido una solicitud excepcional por cuestiones de salud. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel las había aprobado, ambas quedaron sujetas al voto del resto de los miembros del Senado. Finalmente, se acordó que la cuestión sea tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Quiénes votaron a favor

  • Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
  • Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
  • Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
  • Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
  • Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
  • Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
  • María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
  • Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Mariana Juri (UCR - Mendoza).
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
  • Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
  • Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).
  • María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).
  • Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).
  • Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
  • Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).
  • Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).
  • Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
  • Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).
  • Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Quiénes votaron en contra

  • Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
  • Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
  • Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
  • Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
  • Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
  • José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
  • Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad).
  • Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
  • Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
  • Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
  • María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
  • María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
  • Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
  • Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
  • Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
  • María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
  • Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
  • Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
  • José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
  • Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).
  • María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).
  • Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
  • José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
  • Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
  • Flavia Royón (Primero los Salteños).
  • Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
  • Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
  • Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).
  • Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Temas Relacionados

SenadoPropiedad privadaVotaciónDesalojos exprésManejo del FuegoExpropiacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

No es una posición unánime, pero un sector cree que el Gobierno debe hacer una convocatoria para mostrar alineamientos entre oficialismo y oposición. La posibilidad de un peronismo-kirchnerista competitivo, la gran causante

“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

El dirigente camionero fue consultado durante la marcha de San Cayetano por la situación de su familiar. Evitó profundizar sobre el caso, pidió que actúe la Justicia y respondió con una frase que expuso una relación distante

Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y profundiza su alianza regional

El mandatario argentino viajó con Karina Milei y el canciller Pablo Quirno y mantuvo dos encuentros de alto nivel antes de la investidura del nuevo jefe de Estado colombiano. Además, el jefe de Estado argentino recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali

Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y profundiza su alianza regional

Reparto de culpas en la Casa Rosada por la Ley de Tierras: críticas internas, fallas en la comunicación y tensión en la calle

Tras el revés legislativo, el oficialismo busca responsables por el fracaso del proyecto y cuestiona el rol de Sturzenegger y Bullrich. En Balcarce 50 admitieron errores en la estrategia para defender la iniciativa y minimizaron el alcance de las protestas

Reparto de culpas en la Casa Rosada por la Ley de Tierras: críticas internas, fallas en la comunicación y tensión en la calle

En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

El gobernador tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las primarias del año próximo. En el horizonte está la posibilidad de un nuevo mandato con o sin alianza con La Libertad Avanza

En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

DEPORTES

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

Se confirmó que Boca jugará un tercer partido en Huracán: la explicación sobre la “obra demorada por 30 años” en la Bombonera

TELESHOW

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de su relación: “¿Por qué hay que ponerle un título?"

INFOBAE AMÉRICA

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

Panamá mantiene en prisión preventiva a exdirector de Innovación por presunto enriquecimiento injustificado

El Gobierno de Estados Unidos busca contratar a una empresa para cobrar multas migratorias en Guatemala, México y Honduras

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?