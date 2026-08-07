Uno por uno, cómo votó cada senador la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras la media sanción, el proyecto será girado hacia Diputados (Comunicación Institucional Senado)

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Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con un total de 37 votos a favor contra 33 negativos, el Gobierno logró avanzar con las modificaciones sobre el régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

Pese a que el oficialismo se había asegurado el apoyo de los aliados, en la recta final el proyecto sufrió varias modificaciones. Primero, se optó por eliminar el capítulo tres que pretendía aumentar el tope de venta de tierras nacionales a extranjeros ante el retroceso que mostraron varios legisladores.

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Sin embargo, se dio un cambio de última hora, luego de que se gestara un ambiente de rechazo general al apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. La decisión fue confirmada por el senador fueguino Agustín Coto, previo a que se iniciara la votación.

A partir de haberse logrado la mayoría requerida, el dictamen será enviado hacia la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento. No obstante, en la Cámara Alta quedará pendiente la revisión de las solicitudes de Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) para participar de forma virtual.

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Tras las modificaciones, el Gobierno logró la media sanción del proyecto

En las últimas horas, los senadores habían pedido una solicitud excepcional por cuestiones de salud. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel las había aprobado, ambas quedaron sujetas al voto del resto de los miembros del Senado. Finalmente, se acordó que la cuestión sea tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Quiénes votaron a favor

Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).

Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).

Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).

Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).

María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).

Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).

Mariana Juri (UCR - Mendoza).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).

Carolina Losada (UCR - Santa Fe).

Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén).

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).

Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).

Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Quiénes votaron en contra

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).

Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).

Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).

Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).

José María Carambia (Movere por Santa Cruz).

Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).

Julieta Corroza (La Neuquinidad).

Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).

Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).

Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).

María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).

Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).

Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).

María Florencia López (Justicialista - La Rioja).

Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).

Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).

José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).

Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).

María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).

Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).

Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).

Flavia Royón (Primero los Salteños).

Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).

Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).

Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).