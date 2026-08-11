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José Acosta, embajador de Colombia: “Muchas personas tuvieron que dormir a la intemperie por temor a estar en sus viviendas”

El embajador colombiano en Buenos Aires describió la magnitud de la catástrofe y detalló el impacto humano del terremoto. “Jamás se había reportado una implicancia de tanta área del territorio nacional”, ilustró

El embajador José Roberto Acosta detalló en Infobae en vivo el estado de la situación en Colombia, tras el terremoto
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José Roberto Acosta, embajador de Colombia en Argentina, confirmó durante el programa Infobae a las Nueve un saldo provisorio de 169 personas fallecidas y más de 900 heridos, tras el terremoto que sacudió el centro y occidente de Colombia la mañana de este lunes, y graficó que un sismo tan devastador “no se observaba hace más de 50 años”.

Es enorme. Jamás se había reportado una implicancia de tanta área del territorio nacional. Son las tres cordilleras que se han visto afectadas por este sismo”, dijo en una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 en la escala Richter, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y repercutió en ciudades clave del Pacífico y la cordillera Central, hasta alcanzar la cordillera Oriental.

“La expansión en el territorio colombiano de los efectos de este terremoto que no se observaba hace más de cincuenta años ha sido devastadora. Hay cerca de 169 personas fallecidas, casi 200 heridos y un número de desaparecidos que puede llegar a los 2700 con zonas rurales que todavía no se han contabilizado”, detalló Acosta, ante la consulta sobre el alcance de la emergencia.

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El embajador José Roberto Acosta detalló que “jamás se había reportado una implicancia de tanta área del territorio nacional” tras el sismo en Colombia
El embajador José Roberto Acosta detalló que “jamás se había reportado una implicancia de tanta área del territorio nacional” tras el sismo en Colombia

“En la medida que se vaya consolidando dicha información, esperamos que no representen mayores pérdidas de vida entre los desaparecidos”, agregó.

Sobre la situación humanitaria, Acosta describió: “La noche última que acaba de pasar fue bastante difícil en zonas como Pereira, donde muchos tuvieron que dormir a la intemperie por temor de estar en sus viviendas por los daños de infraestructura. Seguramente eso sucederá otras cuantas noches, pero en la medida que llegue la ayuda, se mitigará esta zozobra y los riesgos”.

La ayuda de Argentina y la cooperación regional

Consultado sobre la capacidad del Gobierno colombiano para enfrentar la crisis, Acosta afirmó que “la institucionalidad en materia de atención de riesgos y desastres en Colombia es bastante robusta”, y afirmó que “los organismos de rescate han sido eficientes”. “Tenemos mucha experiencia, no solo por terremotos, sino inundaciones, sequías, derrumbes, y eso se ha continuado”, describió al referirse a la reacción del presidente Abelardo de la Espriella y de sus ministros, que distribuyeron tareas en distintos focos de atención y mesas de trabajo de emergencia.

En ese marco, el embajador puso en valor la coordinación entre Colombia y Argentina, entre los cancilleres Pablo Quirno y su par colombiano, Omar Bula. “Está todo el pueblo colombiano con la solidaridad de Argentina y de otros países atendiendo esta grave emergencia”, sostuvo.

Según precisó el diplomático, Colombia aceptó la colaboración de Argentina en materia de asistencia logística y humanitaria. “Han sido de diferentes temas en materia de personas especializadas en búsqueda de desaparecidos y levantamiento de escombros, como lo hicieron en ayuda con Venezuela, en logística, de alimentos y de carpas. Todo este tipo de ayudas se está canalizando para que de manera formal entre los dos países se focalice y llegue eficientemente a quienes la necesitan”, puntualizó el embajador.

Acosta precisó que los colombianos residentes en Argentina se calculan en 57 mil, y “se estima que puedan ser hasta 80 mil personas”. Sobre el estado de las comunicaciones tras el sismo, explicó que se restituyó la normalidad. “El retorno de las comunicaciones ha facilitado que los familiares o las personas que busquen a sus familiares se hayan podido comunicar y hacer un mapa de desafortunadas pérdidas de vida y desaparecidos”, contó.

“Por el momento han sido contactos efectivos y no tenemos a alguien que no haya podido conseguir a su familiar”, concluyó sobre los compatriotas en territorio argentino.

Sobre el trabajo de los equipos de rescate, subrayó que el municipio de Tres Quebradas fue afectado “de forma terrible”, pero que sus organismos de rescate son un ejemplo de “reacción inmediata”. “Esperamos que en estas próximas horas, donde se determina la vida para muchos que puedan estar todavía atrapados dentro de escombros, se les pueda salvar la vida y sigamos con una segunda etapa con la reconstrucción de infraestructura física que se requiere”, completó.

El Gobierno argentino ofreció ayuda técnica y logística para colaborar en las tareas de búsqueda y asistencia humanitaria
El Gobierno argentino ofreció ayuda técnica y logística para colaborar en las tareas de búsqueda y asistencia humanitaria

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