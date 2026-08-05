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Los universitarios reclaman que no se cumplió con el financiamiento y anunciaron un nuevo paro nacional

Los gremios y federaciones adelantaron que realizarán una nueva medida de fuerza el próximo 12 de agosto. Reclaman que hubo tres incumplimientos simultáneos por parte del Gobierno

Los docentes universitarios convocaron a un paro nacional para el miércoles 12 de agosto en todo el país (AP Foto/Rodrigo Abd)
Los docentes universitarios convocaron a un paro nacional para el miércoles 12 de agosto en todo el país (AP Foto/Rodrigo Abd)
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Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino llevarán adelante un paro total de actividades el próximo miércoles 12 de agosto en todo el país. La medida de fuerza apunta contra el Gobierno Nacional, al que acusan de tres incumplimientos simultáneos: la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, el desacato a una medida cautelar dictada por la justicia sobre salarios y becas, y el incumplimiento de un acuerdo firmado por la propia administración respecto de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios.

El trasfondo del conflicto lleva más de dos años y medio de tensión acumulada entre las casas de altos estudios y el Ejecutivo, indicaron en un comunicado oficial.

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El Congreso votó la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días, pero el Gobierno aún no la ejecuta. A eso se suma que la Corte Suprema dejó en pie una cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023, resolución que tampoco fue acatada.

El conflicto incluye el incumplimiento de un acuerdo oficial sobre las partidas para los Hospitales Universitarios (AP Foto/Víctor R. Caivano)
El conflicto incluye el incumplimiento de un acuerdo oficial sobre las partidas para los Hospitales Universitarios (AP Foto/Víctor R. Caivano)

El tercer frente abierto involucra el incumplimiento de un acuerdo que el propio Ejecutivo había suscripto sobre los fondos para los Hospitales Universitarios.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), fue uno de los primeros en pronunciarse con dureza. “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites”, señaló a través de un comunicado en el que anunciaron el paro.

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En su declaración, el dirigente enumeró los tres planos en los que, a su entender, el Ejecutivo desafía al resto de los poderes del Estado y a la ciudadanía: “Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública. Al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta. A la justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023”.

Cagnacci fue terminante al calificar la situación: “Tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no”.

El secretario general de ADUBA también puso el acento en la dimensión personal del conflicto para quienes trabajan en las aulas, los laboratorios y los hospitales de gestión universitaria.

Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo- Drone
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, afirmó que el Gobierno de Milei ignora los reclamos de las universidades nacionales (EFE/ Adan González)

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo, como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no quiero estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales”, sostuvo.

La declaración del dirigente refleja la tensión entre la voluntad de continuar con las tareas cotidianas y la presión que, según los gremios, los empuja a la protesta. “Nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó Cagnacci.

La convocatoria al paro universitario nacional del 12 de agosto se inscribe bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, lema que resume la postura del conjunto de los gremios y federaciones que adhieren a la medida de fuerza en todo el territorio argentino.

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