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Qué implica la decisión de Brasil de retirar a su embajador y por qué preocupa al sector empresario

La decisión de Lula de retirar a su embajador profundizó la tensión diplomática con la Argentina y encendió alertas en el sector privado

La decisión de Brasil llegó después de que Milei llamara a Lula “corrupto”, “ladrón” y “basura socialista” en una entrevista televisiva
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Brasil decidió retirar a su embajador en Argentina y reducir su vínculo diplomático al nivel comercial. La medida responde a una serie de declaraciones del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lo que llevó a una crisis inédita en la relación entre ambos países. El episodio genera interrogantes sobre el futuro de la cooperación y el comercio bilateral, que representa uno de los mayores intercambios de América del Sur.

El conflicto estalló después de que Milei calificó a Lula como “corrupto”, “ladrón” y “basura socialista” en una entrevista televisiva. Las autoridades brasileñas consideraron las palabras como un ataque directo al presidente y, tras presiones internas, resolvieron retirar a su embajador en Buenos Aires.

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Diego Guelar, exembajador argentino en Brasil, Estados Unidos y China, definió la situación como un “incidente desagradable”. En diálogo con Infobae A las Nueve, precisó que la relación bilateral supera los 200 años y recordó antecedentes de tensiones, pero remarcó: “Por suerte, esto no es una crisis, es un incidente desagradable. La relación entre Argentina y Brasil tiene más de doscientos años. Ha pasado hasta de una guerra”.

Impacto comercial y reacción del sector privado

El retiro del embajador brasileño genera preocupación entre empresarios y exportadores. Muchos temen que la falta de representación diplomática afecte los negocios y el flujo de inversiones, en especial para empresas medianas y pequeñas. Guelar advirtió: “Somos brasildependientes. Esa es la realidad”.

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Caricaturas de los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, con rayos, banderas, contenedores y objetos de comercio.
Diego Guelar sostuvo que la crisis entre Argentina y Brasil es un “incidente desagradable” dentro de una relación bilateral de más de 200 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia muestra que crisis anteriores entre ambos países terminaron afectando las visitas de negocios y el desarrollo de nuevos convenios comerciales. El sector privado argentino, especialmente el industrial, considera a Brasil su principal destino de exportaciones. Cabe destacar que la presión empresarial jugó un papel clave en la resolución del conflicto con España.

La escalada diplomática y los antecedentes recientes

Las tensiones entre ambos gobiernos no surgieron de manera aislada. En el pasado reciente, Argentina vivió una situación similar con España, cuando la relación diplomática se limitó al ámbito comercial tras un cruce entre Milei y el presidente español Pedro Sánchez. En ese caso, Argentina pasó cinco meses sin embajador español.

La nueva medida de Brasil coloca la relación bilateral en su punto más bajo desde la creación del Mercosur. Guelar subrayó la importancia estratégica de Brasil para Argentina y la necesidad de cuidar el vínculo.

El intercambio comercial mensual entre ambos países alcanzó los USD 2.600 millones en el último registro, con exportaciones argentinas por USD 1.285 millones e importaciones por USD 1.325 millones. El déficit comercial, que superaba los USD 500 millones, se redujo a USD 40 millones, en parte por el aumento de ventas de energía y la baja en la importación de vehículos.

Estrategias políticas y repercusiones internas

“El presidente de la República es quien hace la relación internacional de Argentina”, explicó Guelar. Remarcó que el canciller solo ejecuta decisiones y que la postura del mandatario define el rumbo exterior del país.

El retiro del embajador de Brasil encendió alertas en el sector empresario por su posible impacto en el comercio bilateral, las inversiones y las exportaciones - Brazilian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
El retiro del embajador de Brasil encendió alertas en el sector empresario por su posible impacto en el comercio bilateral, las inversiones y las exportaciones - Brazilian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Algunos funcionarios argentinos sostuvieron que las diferencias políticas deben mantenerse separadas de los vínculos institucionales. Sin embargo, Guelar sostuvo: “El presidente es el verdadero ministro de Relaciones Exteriores, porque el poder ejecutivo es unipersonal”.

El exembajador pronosticó que la situación podría revertirse después de las elecciones en Brasil. “Esta es una decisión que toma el presidente de la República, en este caso Lula, como el nuestro podría tomar. Yo creo que no lo va a tomar siguiendo el ejemplo de lo que pasó con España”, agregó.

Contexto histórico y relevancia estratégica de la relación bilateral

La relación entre Argentina y Brasil presenta una historia de cooperación y tensiones. Guelar recordó momentos de crisis, como la disputa por la represa de Itaipú en la década de 1970 y la posterior integración impulsada por Raúl Alfonsín y José Sarney. “La mayor responsabilidad diplomática que he tenido es en Brasil”, afirmó.

El comercio bilateral resulta decisivo para la industria argentina, que encuentra en Brasil su principal mercado dentro del Mercosur. El exembajador advirtió sobre la asimetría actual: “Hoy Brasil es cinco o seis veces más que Argentina. Obviamente, los que más tenemos que cuidar la relación somos los argentinos”.

Brasil también representa el principal socio estratégico para pequeñas y medianas empresas argentinas, que dependen de la estabilidad diplomática para exportar sus productos.

Brasil es el principal destino de exportaciones industriales argentinas y un socio estratégico para las pymes dentro del Mercosur EFE/ André Coelho/ Juan Ignacio Roncoroni/ ARCHIVO
Brasil es el principal destino de exportaciones industriales argentinas y un socio estratégico para las pymes dentro del Mercosur EFE/ André Coelho/ Juan Ignacio Roncoroni/ ARCHIVO

Perspectivas para la resolución del conflicto

Guelar consideró que una escalada perjudicaría a ambos países y que la solución depende de un gesto directo entre presidentes. “Nada impide que el presidente Milei o el presidente Lula agarre el teléfono, lo llame al otro”, señaló. Subrayó que la continuidad institucional y el diálogo representan la clave para superar la coyuntura.

En Brasil, la presión del sector privado y la solidez de las instituciones pueden influir en la búsqueda de una salida. “Brasil tiene instituciones muy sólidas. Para darles un ejemplo, más de la mitad de los diputados en el Congreso son del sector agrario”, apuntó Guelar.

El exembajador descartó la posibilidad de una disculpa pública de Milei, pero anticipó que la situación podría cambiar tras las elecciones brasileñas o ante un acuerdo político. “Yo creo que no lo va a tomar siguiendo el ejemplo de lo que pasó con España”, concluyó.

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