En medio de la tensión diplomática con Brasil, Javier Milei viaja esta noche a Ecuador y a Colombia

El presidente Javier Milei junto a sus pares de derecha de la región en Lima, luego de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori

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A tono con sus últimas actividades, el presidente Javier Milei partirá esta noche rumbo a Ecuador, el primer destino de su gira por la región, donde se reunirá con su par Daniel Noboa, junto a quien firmará una serie de acuerdos bilaterales, y luego viajará a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Con el diseño de su agenda internacional, el Gobierno busca fortalecer el liderazgo del libertario en la región, quien aspira a convertirse en el nexo entre América Latina y el republicano Donald Trump.

Esta noche, a las 20, el mandatario partirá en compañía del canciller, Pablo Quirno, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Quito para consolidar una nueva reunión bilateral con Noboa y rubricar entendimientos en materia de seguridad, uso pacífico de la energía nuclear, ciber defensa y para la exportación de automóviles, según supo Infobae.

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En el plano doméstico, la administración libertaria intentará tratar este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Senadores, uno de los proyectos claves del Poder Ejecutivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo tras la salida de Milei, por lo que no podrá presidir la sesión.

En la agenda del jueves, el mandatario participará de la ofrenda floral en la Plaza de la Independencia a las 13 (hora local) y luego se reunirá con Noboa en un encuentro en el que rubricarán los acuerdos. Además, asistirá a un intercambio con representantes de las cámaras automotrices argentinas. Por su parte, a las 17, Quirno asistirá a la apertura del Foro Económico, en el Hotel Swissôtel.

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A su turno, la embajadora de Ecuador en la Argentina, Diana Salazar, reveló que los mandatarios de derecha avanzarán hacia un nuevo tratado de extradición para actualizar el vigente que data de 1933. La diplomática precisó en declaraciones a la televisión Teleamazonas que los procesos han sido “muy engorrosos” y hubo demoras.

La recorrida de Milei se enmarca en una nueva escalada de tensión con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, luego de que este decidiera retirar al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y redujera al mínimo su relación diplomática con el gobierno libertario. A partir de este miércoles, el país vecino tendrá un encargado de negocios y no habrá un diplomático de carrera en la embajada.

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El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil). El PL que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, dio inicio a la convención para proclamar a su hijo mayor, Flávio, como candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre (EFE/ Isaac Fontana)

La jugada del titular del Partido de los Trabajadores (PT) cayó mal en la administración libertaria e intensificó el conflicto entre los mandatarios. “El Presidente es franco. Va de frente. No tira la piedra y esconde la mano. Brasil ha interferido en las elecciones de 2019 y 2023”, planteó una importante fuente de Gobierno.

No obstante, esta mañana, el canciller, Pablo Quirno, intentó bajarle el precio a la disputa abierta, aunque tomó distancia de la determinación de Lula da Silva. “Para pelearse hacen falta dos”, sostuvo el funcionario durante la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada para anunciar la visita del Papa León XIV a la Argentina.

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Como segunda parada del viaje, la delegación presidencial partirá el jueves a Cali, Colombia, para participar de la asunción del reciente electo, Abelardo de la Espriella. La sintonía ideológica del fundador del espacio Defensores de la Patria esperanza a la administración libertaria, que celebra “el cambio de rumbo” de la región.

En Colombia, Milei mantendrá contacto con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, a las 9.30 (hora local), que asistirá también a la ceremonia de traspaso de mando. Participarán del encuentro Karina Milei y Pablo Quirno. Al término, a las 10, concretará el primer contacto con Abelardo de la Espriella. El retorno de la delegación presidencial al país está prevista para el sábado a las 2.30 de la madrugada.

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Ante ese escenario continental, el mandatario trabaja en la conformación de un encuentro de jefes de Estado de derecha a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para antes de fin de año. Con su reciente visita a Perú y los venideros viajes a Colombia y a Ecuador, el mandatario aspira a profundizar su rol de conducción en la región y planea consolidarse como el interlocutor del continente con Trump.

Javier Milei y Keiko Fujimori en Perú

“Milei está claramente en una posición de liderazgo en la región porque él es un defensor global de las ideas de la libertad. Celebramos que el continente esté justamente cambiando de rumbo. Ese liderazgo es lo que lleva a que hoy tengamos un grupo de una docena de países que estamos alineados con estas ideas y en las cuales nos apoyamos constantemente”, planteó Quirno está mañana.

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