Política
Agregar Infobae enGoogle

En medio de la tensión diplomática con Brasil, Javier Milei viaja esta noche a Ecuador y a Colombia

El Presidente firmará una serie de acuerdos comerciales con su par ecuatoriano Daniel Noboa. El viernes, en tanto, asistirá a la asunción del colombiano Abelardo de la Espriella. Los detalles de la cumbre de derecha en Buenos Aires

El presidente Javier Milei junto a sus pares de derecha de la región en Lima, luego de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori
El presidente Javier Milei junto a sus pares de derecha de la región en Lima, luego de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori
Guardar

A tono con sus últimas actividades, el presidente Javier Milei partirá esta noche rumbo a Ecuador, el primer destino de su gira por la región, donde se reunirá con su par Daniel Noboa, junto a quien firmará una serie de acuerdos bilaterales, y luego viajará a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Con el diseño de su agenda internacional, el Gobierno busca fortalecer el liderazgo del libertario en la región, quien aspira a convertirse en el nexo entre América Latina y el republicano Donald Trump.

Esta noche, a las 20, el mandatario partirá en compañía del canciller, Pablo Quirno, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Quito para consolidar una nueva reunión bilateral con Noboa y rubricar entendimientos en materia de seguridad, uso pacífico de la energía nuclear, ciber defensa y para la exportación de automóviles, según supo Infobae.

PUBLICIDAD

En el plano doméstico, la administración libertaria intentará tratar este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Senadores, uno de los proyectos claves del Poder Ejecutivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo tras la salida de Milei, por lo que no podrá presidir la sesión.

En la agenda del jueves, el mandatario participará de la ofrenda floral en la Plaza de la Independencia a las 13 (hora local) y luego se reunirá con Noboa en un encuentro en el que rubricarán los acuerdos. Además, asistirá a un intercambio con representantes de las cámaras automotrices argentinas. Por su parte, a las 17, Quirno asistirá a la apertura del Foro Económico, en el Hotel Swissôtel.

PUBLICIDAD

A su turno, la embajadora de Ecuador en la Argentina, Diana Salazar, reveló que los mandatarios de derecha avanzarán hacia un nuevo tratado de extradición para actualizar el vigente que data de 1933. La diplomática precisó en declaraciones a la televisión Teleamazonas que los procesos han sido “muy engorrosos” y hubo demoras.

La recorrida de Milei se enmarca en una nueva escalada de tensión con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, luego de que este decidiera retirar al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y redujera al mínimo su relación diplomática con el gobierno libertario. A partir de este miércoles, el país vecino tendrá un encargado de negocios y no habrá un diplomático de carrera en la embajada.

El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil). El PL que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, dio inicio a la convención para proclamar a su hijo mayor, Flávio, como candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre (EFE/ Isaac Fontana)
El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil). El PL que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, dio inicio a la convención para proclamar a su hijo mayor, Flávio, como candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre (EFE/ Isaac Fontana)

La jugada del titular del Partido de los Trabajadores (PT) cayó mal en la administración libertaria e intensificó el conflicto entre los mandatarios. “El Presidente es franco. Va de frente. No tira la piedra y esconde la mano. Brasil ha interferido en las elecciones de 2019 y 2023”, planteó una importante fuente de Gobierno.

No obstante, esta mañana, el canciller, Pablo Quirno, intentó bajarle el precio a la disputa abierta, aunque tomó distancia de la determinación de Lula da Silva. “Para pelearse hacen falta dos”, sostuvo el funcionario durante la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada para anunciar la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Como segunda parada del viaje, la delegación presidencial partirá el jueves a Cali, Colombia, para participar de la asunción del reciente electo, Abelardo de la Espriella. La sintonía ideológica del fundador del espacio Defensores de la Patria esperanza a la administración libertaria, que celebra “el cambio de rumbo” de la región.

En Colombia, Milei mantendrá contacto con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, a las 9.30 (hora local), que asistirá también a la ceremonia de traspaso de mando. Participarán del encuentro Karina Milei y Pablo Quirno. Al término, a las 10, concretará el primer contacto con Abelardo de la Espriella. El retorno de la delegación presidencial al país está prevista para el sábado a las 2.30 de la madrugada.

Ante ese escenario continental, el mandatario trabaja en la conformación de un encuentro de jefes de Estado de derecha a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para antes de fin de año. Con su reciente visita a Perú y los venideros viajes a Colombia y a Ecuador, el mandatario aspira a profundizar su rol de conducción en la región y planea consolidarse como el interlocutor del continente con Trump.

Javier Milei y Keiko Fujimori
Javier Milei y Keiko Fujimori en Perú

“Milei está claramente en una posición de liderazgo en la región porque él es un defensor global de las ideas de la libertad. Celebramos que el continente esté justamente cambiando de rumbo. Ese liderazgo es lo que lleva a que hoy tengamos un grupo de una docena de países que estamos alineados con estas ideas y en las cuales nos apoyamos constantemente”, planteó Quirno está mañana.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiColombiaEcuadorKarina MileiPablo QuirnoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A pesar de que no se tratará la venta de tierras a extranjeros, los gremios ratificaron la marcha de este jueves al Congreso

El Gobierno dio de baja el capítulo que más rechazo generaba, tanto en la oposición como en sectores aliados. Sin embargo, la CGT y la CTA reafirmaron la movilización al centro porteño que también recibió el respaldo de otros espacios

A pesar de que no se tratará la venta de tierras a extranjeros, los gremios ratificaron la marcha de este jueves al Congreso

Ley de propiedad privada: en el Gobierno reconocen que la oposición se impuso al frenar la venta de tierras a extranjeros

Durante la tarde de hoy, el oficialismo tuvo que dar de baja el capítulo para salvar la sesión de mañana en el Senado. La lectura política al interior de la Casa Rosada y la pregunta por las votaciones y el vínculo con los aliados

Ley de propiedad privada: en el Gobierno reconocen que la oposición se impuso al frenar la venta de tierras a extranjeros

Villarruel también avaló la votación virtual del radical Fama y mandó a probar pantallas, pero el recinto deberá ratificarlo mañana

Es una decisión similar a la adoptada ayer con la cristinista Anabel Fernández Sagasti. Bronca de varios bloques por las resoluciones de la titular del Senado, que también desactivó los constantes cambios de legisladores en comisiones y devolvió la integración original en todas

Villarruel también avaló la votación virtual del radical Fama y mandó a probar pantallas, pero el recinto deberá ratificarlo mañana

La Libertad Avanza acelera su armado en Santa Cruz para disputar la gobernación en 2027

El diputado nacional Jairo Guzmán busca consolidarse como el dirigente elegido por la Casa Rosada para competir en la provincia. Mientras fortalece la estructura partidaria, profundiza sus críticas a la gestión de Claudio Vidal, quien evalúa buscar la reelección

La Libertad Avanza acelera su armado en Santa Cruz para disputar la gobernación en 2027

El Gobierno asegura que el embajador argentino fue “invitado a retirarse” por Lula da Silva y en Brasil niegan la versión

Luego de que el canciller, Pablo Quirno, lamentara la determinación, desde Itamaraty rechazaron que haya habido una expulsión y aseguraron que solo se le comunicó al embajador nacional que reducirían al mínimo la relación diplomática entre las naciones. La Casa Rosada reafirma la postura

El Gobierno asegura que el embajador argentino fue “invitado a retirarse” por Lula da Silva y en Brasil niegan la versión

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina: cuándo jugará Boca Juniors

Golpe del argentino Thiago Tirante en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Taylor Fritz, número 8 del mundo

El campeón del mundo con la selección argentina que se expresó contra la ley de tierras: “No se venden”

TELESHOW

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella y compartió las fotos de la fiesta

Valeria Mazza celebró el cumpleaños de Alejandro Gravier en Marbella y compartió las fotos de la fiesta

La emotiva despedida de Luis Ventura a su perra Angra tras 20 años juntos: “Te llevo en mi alma”

Andrés Gil y Cande Ventrano llevaron a Pino a conocer la Patagonia por primera vez: “Estrenando”

Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

Pía Slapka vivió un reencuentro inolvidable con sus hermanos en Medjugorje: abrazos y fe

INFOBAE AMÉRICA

Sector privado en Guatemala asegura que la aprobación de la ley general del sistema portuario nacional abre una nueva etapa en Guatemala

Sector privado en Guatemala asegura que la aprobación de la ley general del sistema portuario nacional abre una nueva etapa en Guatemala

Honduras: alertan que muertes violentas de adolescentes y jóvenes aumentaron un 12 % durante 2026

Gobierno panameño cambia la forma de pagar la deuda acumulada del Fondo Solidario de Vivienda

Honduras lanza plataforma digital para agilizar exportaciones, reducir trámites y atraer inversión

Cómo las gotas de aceite pueden imitar el comportamiento de las células vivas