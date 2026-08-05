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A pesar de que no se tratará la venta de tierras a extranjeros, los gremios ratificaron la marcha de este jueves al Congreso

El Gobierno dio de baja el capítulo que más rechazo generaba, tanto en la oposición como en sectores aliados. Sin embargo, la CGT y la CTA reafirmaron la movilización al centro porteño que también recibió el respaldo de otros espacios

La CGT se sumó a la marcha de los jubilados
La CGT ratificó la movilización al Congreso para este jueves durante el debate por la ley de la propiedad privada
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Si bien el Gobierno confirmó que este jueves no tratará el capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros, los gremios ratificaron que llevarán a cabo la movilización que estaba prevista al Congreso de la Nación durante el debate que se llevará a cabo en el Senado para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

En una conferencia de prensa que llevaron a cabo la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA, Trabajadores y Autónoma, las agrupaciones adelantaron que marcharán igual al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es marcar una “postura firme” en contra del proyecto que es impulsado por La Libertad Avanza.

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La decisión de retirar el capítulo más polémico de la iniciativa se precipitó este miércoles minutos antes de las 15, tras una reunión que concentró a los sectores aliados con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, según pudo saber Infobae.

El dominó de bajas había comenzado la tarde anterior, cuando al menos cuatro legisladores sobre los que se presumía un voto positivo expresaron sus dudas. Este miércoles, los gobernadores Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rolando Figueroa de Neuquén —ambos cercanos a la Casa Rosada— anunciaron su oposición al capítulo, lo que generó un desorden imposible de revertir.

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El principal cuestionamiento al texto eliminado pasaba porque proponía elevar el tope de titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros del 15% actual al 25% de la superficie de cada provincia, e incorporaba un mecanismo de autorización provincial y nacional para empresas con participación estatal extranjera.

Reunión del Consejo Directivo de la CGT del 25/6/2026
El triunvirato cegetista afirmó que se movilizarán mañana al Congreso de la Nación

Pese a la baja del articulado más resistido, los dirigentes sindicales que encabezaron la conferencia de prensa —entre ellos el triunvirato cegetista compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Hugo Godoy de la CTA Autónoma y Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores— sostuvieron que la movilización sigue en pie. Los referentes denunciaron que la iniciativa oficialista constituye un intento de “ponerle un cartel de venta al país” para beneficiar a “unos pocos millonarios”.

“De lo que se trata es de que cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país”, afirmó Sola durante el encuentro con la prensa.

En la misma línea, Godoy fue más contundente en su caracterización del proyecto: “Este es un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación y fractura de nuestra propia patria. Ante esto, los trabajadores no podemos no dar una opinión y no convocarnos a movilizarnos con todas las fuerzas”. El dirigente también subrayó que la tierra no representa solo un territorio, sino recursos naturales estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo, por lo que no puede ser tratada como una simple mercancía financiera.

Conferencia de Patricia Bullrich en el Senado por la Ley de Tierras
El Gobierno decidió no tratar el capítulo que vende tierras a extranjeros en la sesión de este jueves

La CGT fue la primera en confirmar su presencia en la Plaza del Congreso, junto con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a partir del mediodía del jueves. Posteriormente, se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y este miércoles también anunciaron su participación la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN). En ese sentido, secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, convocó a concentrar desde las 12 horas en avenida Rivadavia y Rodríguez Peña.

Para garantizar el orden durante la jornada, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, desplegará un operativo acorde a la magnitud de la convocatoria. En las próximas horas se prevén encuentros con autoridades de la cartera de Seguridad de la Ciudad para afinar los detalles del dispositivo.

La zona del Parlamento contará con custodia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se reforzarán las vallas alrededor de la Plaza del Congreso y en las principales arterias aledañas: avenidas Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba.

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