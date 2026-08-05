Gobernadores aliados se oponen a la venta de tierras y está en duda la sesión de mañana en el Senado

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El bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación sigue recibiendo malas noticias respecto a la posibilidad de conseguir media sanción en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, puntualmente en lo que se refiere a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

Con una votación casi en paridad, cualquier movimiento de un lado u otro cambia radicalmente el escenario de cara a la sesión de mañana. Y durante la mañana de hoy, dos gobernadores que suelen ser aliados al oficialismo expresaron públicamente que se oponen al capítulo.

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El primero fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien señaló que conversó con las dos senadoras provinciales y ambas “manifestaron su rechazo a la iniciativa”. “Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el gobernador tucumano.

En el oficialismo tenían a Ávila y a Mendoza en la columna de los votos a favor.

Otro jefe de estado provincial que hoy despejó dudas fue Rolando Figueroa. El gobernador de Neuquén, que había dicho que iba a enviar una ley para que la provincia no pueda vender tierras fiscales a extranjeros, había hecho silencio respecto del tratamiento en el Senado. Esta mañana publicó un video en sus redes sociales en donde asegura que la senadora Juelieta Carroza de La Neuquinidad votará en contra de la venta de tierras. Otra baja de la columna de los votos a favor.

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“El número de 35 a 34 está cambiando. Hay que ver qué sucede en el transcurso de la jornada, si insistir o deciden no ir al recinto”, señaló un senador de la oposición con buen diálogo con el mundo libertario.

Pero esos no son los únicos legisladores que ponen en duda la sesión de mañana. Otro aliado de la Casa Rosada, el gobernador Gustavo Saenz de Salta, está en duda si acompaña o no, y eso pone en duda el apoyo de la senadora Flavia Royón quien, aseguran, le hizo saber al despacho de Patricia Bullrich que estaba analizando su voto. Algo similar es el posicionamiento de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, que también tiene un voto con la legisladora Edith Terenzi, legisladora que dice tener una posición tomada pero que no la adelanta.

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“No llegan a los 37, no importa si están en 35, 36 o 32”, señaló un peronista que se ilusiona con que se caiga la ley.

Pero no solo hay gobernadores aliados que anunciaron que no acompañarán sino que la senadora del PRO, María Victoria Huala, dijo a medios de su provincia que entendía que no estaban dadas las condiciones para sesionar. Este punto también fue repetido en off the record por algunos legisladores libertarios que percibían que ir al recinto es encaminarse a una derrota

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“No tenemos los 37 por ahora”, dijo en un tono apesadumbrado un legislador libertario.

En el medio de esta suma y resta de votos el debate ahora se centra en si hay sesión o no mañana. “No hace falta buscar el quórum para abrir la sesión porque estamos en un cuarto intermedio. Ahora, para poder avanzar en las votaciones de cada uno de los capítulos sí”, señalaron desde el bloque de La Libertad Avanza.

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El dato no es menor porque ahora el oficialismo deberá decidir durante la jornada de hoy si avanza con el resto de la norma mañana y deja que la oposición rechace el capítulo III que es el que se refiere a la venta de tierras rurales o, finalmente, define levantar la sesión y no poner en juego caudal político pensando en otros temas que el Ejecutivo busca sancionar.