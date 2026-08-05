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“Entregan la soberanía”: el fuerte cruce de dos senadoras por la por la Ley de Propiedad Privada que se tratará en el Senado

Florencia López y Nadia Márquez confrontaron en Infobae sus posturas sobre el proyecto oficial, con diferencias por la compra de tierras, las inversiones y el impacto sobre los recursos estratégicos

El proyecto oficial modifica expropiaciones, desalojos y límites a la compra de tierras con el argumento de reforzar la propiedad privada y la seguridad jurídica
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Argentina discutirá una nueva Ley de Propiedad Privada que podría cambiar las reglas para la venta de tierras rurales, incluida la posibilidad de que extranjeros compren grandes extensiones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, será debatida este jueves en el Senado y ya genera una fuerte confrontación entre los bloques parlamentarios.

Durante el streaming de Infobae Al Amanecer, la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, y la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, confrontaron sus ideas sobre el alcance y las consecuencias del proyecto.

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El proyecto de ley busca modificar aspectos clave sobre expropiaciones, desalojos y límites a la compra de tierras, lo que, según el oficialismo, podría atraer capitales y mejorar la seguridad jurídica. La oposición advierte que la norma pone en riesgo la soberanía y la economía nacional.

La Ley de Propiedad Privada se debatirá este jueves en el Senado y puede cambiar las reglas para la venta de tierras rurales en Argentina (Captura de video)
La Ley de Propiedad Privada se debatirá este jueves en el Senado y puede cambiar las reglas para la venta de tierras rurales en Argentina (Captura de video)

Defensa de la propiedad privada y atracción de inversiones

Nadia Márquez, representante del bloque La Libertad Avanza, afirmó que “el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia y con una indemnización previa”. Márquez explicó que la propuesta no solo aborda tierras, sino que busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad y facilitar los procesos de desalojo.

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“La propiedad privada debe ser robusta por distintas leyes, porque en distintos momentos históricos se fue restringiendo”, sostuvo Márquez. Para la senadora, la iniciativa crea condiciones jurídicas, económicas y fiscales que favorecen la llegada de inversiones. “Tenemos que generar condiciones para que las inversiones estén en Argentina, porque es la única forma de generar trabajo genuino”.

Al mismo tiempo, la funcionaria rechazó la idea de que la norma implique una pérdida de soberanía. “El dominio originario de los recursos naturales es de las provincias. No hay forma de que alguien robe los recursos naturales”, aseguró. Además, destacó que la ley permitiría a cualquier persona invertir y desarrollar proyectos productivos, sin establecer obligaciones específicas para extranjeros.

Advertencia sobre soberanía y concentración de tierras

Por su parte, Florencia López, senadora nacional por La Rioja del bloque Unión por la Patria, manifestó un rechazo frontal a la ley. “Ningún país del mundo podría impulsar una ley como esta. Entregar nuestras tierras rurales, producir la concentración de nuestras tierras en manos extranjeras”, expresó. Según López, la propuesta representa un riesgo para la seguridad y los recursos estratégicos del país.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
El cruce en el Senado y en Infobae enfrentó dos posturas sobre si la venta de tierras compromete los recursos estratégicos y el control territorial (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

La senadora alertó sobre antecedentes en la provincia de La Rioja, donde se vendieron tierras junto con recursos como el agua y bienes comunitarios a extranjeros.

Con esta ley podrías entregarle absolutamente todas las tierras rurales a los extranjeros”, afirmó tajante la funcionaria.

Además, cuestionó el impacto de la normativa sobre las pequeñas y medianas empresas: “A una PYME le estás sacando todos los impuestos, y a uno que venga a invertir le bajaste totalmente el impuesto. Están generando una competencia desleal”.

López observó que países vecinos mantienen restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y advirtió: “Lo que están generando acá es una competencia desleal con aquellos argentinos que decidieron quedarse. Las están matando”.

Recursos naturales, dominio público y soberanía nacional

En contraposición, Márquez insistió en que “el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de las provincias”. En este sentido sostuvo que los bienes de dominio público “son inalienables, no pueden venderse”. Para la senadora, el proyecto no afecta la soberanía sobre el agua, los ríos ni otros recursos estratégicos.

En tanto, López replicó que el concepto de soberanía no puede separarse del control territorial. “La tierra es inherente al concepto de soberanía. Vender todas las tierras rurales pone al país en una situación de peligro”, sostuvo. Además, señaló casos como el de Lago Escondido, donde denunció el avance privado sobre bienes públicos.

Márquez, rotunda, respondió que, incluso con la ley vigente, no se produjo una venta masiva de tierras. “Antes del 2011 no se compró todo y después del 2011 tampoco se compró todo”, argumentó.

La discusión por la Ley de Propiedad Privada también incluyó denuncias sobre 17 cambios en el texto del dictamen y críticas al funcionamiento del Congreso REUTERS/Agustin Marcarian
La discusión por la Ley de Propiedad Privada también incluyó denuncias sobre 17 cambios en el texto del dictamen y críticas al funcionamiento del Congreso REUTERS/Agustin Marcarian

Impacto económico y social: ¿beneficio para quién?

Las funcionarias continuaron el debate en torno a los posibles efectos económicos de la ley. Márquez consideró: “Cuando gana la Argentina, ganamos todos. No importa quién sea el sujeto activo o pasivo. Es conceptual”. Sostuvo que la apertura a inversiones generará prosperidad y empleo, en línea con el espíritu de la Constitución Nacional.

En cambio, López cuestionó los supuestos beneficios. “Beneficia a los amigos de Sturzenegger, a los amigos de Caputo. No beneficia al pequeño productor ni a los argentinos”, afirmó. Y criticó la ausencia de requisitos de inversión y generación de empleo para quienes compren tierras: “Ningún artículo de la ley dice que los extranjeros que compren tierras rurales tengan la obligación de invertir un solo peso”.

La senadora por La Rioja remarcó el impacto negativo sobre la producción local y la falta de resultados de políticas similares: “Tenemos 480 empresas menos, más de 4 mil puestos de trabajo menos y con la construcción tenemos 14 mil”.

Proceso legislativo, modificaciones y legitimidad del debate

En continuidad, López denunció que, durante “la última sesión nos entregaron la edición número 17. Cambiaron 17 veces después de firmar el dictamen”. Márquez defendió la dinámica parlamentaria: “Podemos modificar más y es reglamentario. Vos podés llevar modificaciones del dictamen al recinto”.

Al mismo tiempo, durante el enfrentamiento, las senadoras fueron críticas con el funcionamiento del Congreso y las alianzas políticas. López acusó al oficialismo de negociar cargos y beneficios, mientras Márquez respondió señalando falta de voluntad de acuerdo por parte del bloque opositor.

El proyecto se debatirá este jueves en el Senado. El Gobierno busca la media sanción de uno de los proyectos más relevantes que tratará el Congreso de la Nación en el año.

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