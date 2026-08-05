El Gobierno asegura que el embajador argentino fue “invitado a retirarse” por Lula da Silva y en Brasil niegan la versión

El presidente Javier Milei junto a su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva

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La tensión abierta entre la Argentina y Brasil suma nuevo contrapunto a raíz de la situación del embajador argentino, Daniel Raimondi, quien regresará al país en los próximos días. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a cargo de Mauro Vieira, le comunicó al diplomático argentino que debía abandonar el país, desde Itamaraty hablaron de “malentendido” y negaron que haya habido un pedido para que abandone la representación.

“Hubo un malentendido. No hubo una expulsión, solo se le explicó que la relación se reduciría a ‘nivel de negocios’”, plantearon a Infobae fuentes del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. Además, expresaron que ante una eventual expulsión, el gobierno brasileño le revocaría la visa al diplomático y establecería una fecha límite de salida, y ninguna de las condiciones se dio.

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La respuesta brasileña llegó luego de que el canciller, Pablo Quirno, confirmara en conferencia de prensa que la Cancillería brasileña notificó a Raimondi para que “se retire” del país y dispusiera que la relación bilateral quedara reducida al nivel de encargados de negocios. “Eso es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos”, enfatizó el funcionario libertario al tiempo que planteó que Brasil mantiene conflictos por motivos ideológicos con otros países de la región como Paraguay, una afirmación que luego fue rechazada por el gobierno brasileño.

Algunas horas más tarde, reiteró sus dichos en Infobae En Vivo: “Lamentamos esa decisión que nos parece excesiva. Estamos sin embajador hasta tanto se resuelva el problema porque han retirado a su embajador también”, amplió Quirno.

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El canciller, Pablo Quirno, en Infobae en Vivo

Ante las versiones provenientes de Brasil, en Casa Rosada rechazaron los postulados y ratificaron lo expuesto por Quirno. “No hay ninguna confusión. El mensaje fue clarito y sin lugar a dudas. Por eso lo reflejamos así en nuestro comunicado”, contrarrestó una importante fuente de la administración libertaria.

“La situación se complicó. Nuestro embajador fue invitado a retirarse y dejar un encargado de negocios nosotros también”, coincidió un funcionario de Gobierno.

Desde Itamaraty rechazaron además la acusación del presidente Javier Milei, quien sostuvo en las últimas horas que Lula da Silva financió una campaña “anti argentina” en redes sociales y descartaron mantener conflictos ideológicos con otras naciones. “Brasil tiene buena relación con países gobernados por la derecha. No reacciona así por una mera diferencia ideológica”, explicaron.

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Para sostener sus dichos, el jefe de Estado libertario Milei compartió en reiteradas oportunidades un mensaje en X de la cuenta “Encuestas Argentinas” (@_EncuestAR_), que en función del relevamiento de Monitor Digital, planteaba que Brasil es el país con más publicaciones sobre Argentina (22%) entre diciembre de 2022 y julio de 2026. “La medición no discrimina la valoración de los mensajes. Además, por número de habitantes, Brasil suele liderar los rankings de acción en redes”, explicaron.

Embajador de Brasil, Julio Bitelli, en la jornada de diplomáticos APSEN en Cancillería

A su vez, plantearon que no se tomó ninguna medida en el pasado pese a las diferencias ideológicas con el fundador de La Libertad Avanza y explicaron que la decisión de retirar a consultas al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, se adoptó a raíz de los incesantes “insultos” contra el líder del Partido de los Trabajadores. “El plan era que el embajador regresara, pero por los reiterados insultos se tomaron nuevas medidas. La situación no amerita revisar la decisión”, arremetieron.

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Incluso, recordaron el encuentro del libertario con la familia Bolsonaro durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebró el 7 de julio de 2024 en el Balneario Camboriú, estado de Santa Catarina. “Se adoptaron las medidas que se tomaron para evitar prolongar una discusión que no nos interesa dar en los términos en los que están planteados”, argumentaron desde Itamaraty.

Pese al cruce diplomático, Quirno planteó esta mañana que trabajarán en acciones para resolver las diferencias y sostener una relación diplomática. “Para pelearse hace faltan dos. No vamos a entrar en esa pelea ni a romper relaciones”, subrayó.

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En el Poder Ejecutivo aseguran que no existió una notificación formal adicional para comunicar los cambios, aunque garantizan que no habrá consecuencias operativas en la relación. “El Presidente es franco. Va de frente. No tira la piedra y esconde la mano. Brasil ha interferido en las elecciones de 2019 y 2023”, subrayaron ante este medio.

Detrás de las rispideces figura, además, el posicionamiento de Javier Milei en respaldo a Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), principal competidor de Lula da Silva en los próximos comicios presidenciales. De imponerse en las urnas, el cambio de gobierno completará el giro ideológico en la región. En los planes del libertario figura la determinación de consolidarse como el líder de un nuevo bloque de derecha representativo en el continente.

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“Ninguno es santo en esta situación. Estamos jugando un juego que es tan importante para la región. Entendamos que antes de que Milei llegara al poder, la región estaba en manos de los Correa, de los Boric, de los Lula y eso ha cambiado muy rápidamente. También tiene que ver con el apoyo que el Presidente ha dado en estos temas”, admitió Quirno.